Pune Grand Tour 2026: प्रदूषणमुक्तीसाठी पुण्याचे मोठे पाऊल; ‘प्रोलॉग’ रेसने सायकलिंग स्पर्धेचा दिमाखदार प्रारंभ

या स्पर्धेत देशातील नामवंत १६५ सायकलस्वार सहभागी झाले आहेत. ही स्पर्धा 'टाईम ट्रायल' (Time Trial) स्वरूपाची असल्याने, सर्व स्पर्धक एकाच वेळी न धावता प्रत्येकी १ मिनिटाच्या अंतराने स्पर्धेत उतरतील.

Updated On: Jan 19, 2026 | 02:20 PM
पुणे प्रोलॉग' रेस: प्रदूषणमुक्तीसाठी पुण्याचे मोठे पाऊल; 'प्रोलॉग' रेसने सायकलिंग स्पर्धेचा दिमाखदार प्रारंभ

  • पुण्यात ‘बजाज पुणे ग्रँड सायकल टूर’चा श्रीगणेशा
  • ४०० किमीच्या थरारात रंगणार सायकलिंगचा कस
  • १६५ आंतरराष्ट्रीय सायकलपटूंचा सहभाग
Pune Grand Tour 2026: “पुणे शहराला प्रदूषणमुक्त बनवणे आणि सायकलिंग संस्कृतीला पुनरुज्जीवित करणे हेच आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे,” असे प्रतिपादन पीएमआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले. पुण्यात आजपासून सुरू झालेल्या ‘बजाज पुणे ग्रॅंड सायकल टूर’ च्या निमित्ताने त्यांनी ‘नवराष्ट्र’शी संवाद साधला. गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू असलेल्या अथक परिश्रमानंतर आज या भव्य स्पर्धेचा बिगुल वाजला आहे. या स्पर्धेच्या नियोजनाबाबत जितेंद्र डुडी यांनी आमचे प्रतिनिधी निखील सुक्रे यांच्याशी सविस्तर बातचीत केली.

प्रोलॉग रेस: शक्ती आणि युक्तीचा कस लागणार!

आज सोमवार रोजी स्पर्धेचा पहिला टप्पा म्हणजेच ‘प्रोलॉग’ (Prolog) पार पडत आहे. हा ७ किलोमीटरचा मार्ग ‘टाईम ट्रायल’ पद्धतीने असेल.
Prologue स्पर्धेचा उद्देश: यातून स्पर्धकांचा वेग (Speed), तांत्रिक कौशल्य आणि शारीरिक क्षमतेची चाचणी घेतली जाईल.

नियोजन: एकूण १६५ स्पर्धक यात सहभागी असून, गर्दी टाळण्यासाठी आणि पारदर्शकतेसाठी प्रत्येक खेळाडू १ मिनिटाच्या अंतराने मार्गस्थ होईल.

४०० किलोमीटरचा थरार; ४ टप्प्यांत होणार स्पर्धा

ही स्पर्धा केवळ एका दिवसापुरती मर्यादित नसून, ती अत्यंत आव्हानात्मक असणार आहे:

एकूण अंतर: ४०० किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतराचा प्रवास सायकलस्वार पूर्ण करतील.

जागतिक सहभाग: या स्पर्धेत देश-विदेशातील अव्वल दर्जाच्या सायकलस्वारांनी नोंदणी केली असून पुण्याला जागतिक सायकलिंग नकाशावर स्थान मिळवून देण्याचा हा प्रयत्न आहे.

सहा महिन्यांची पूर्वतयारी: मार्गाची निवड, खेळाडूंची सुरक्षा आणि तांत्रिक बाबींसाठी प्रशासकीय पातळीवर गेल्या सहा महिन्यांपासून सूक्ष्म नियोजन सुरू होते.

पुणेकरांना मनस्ताप? Grand Challenge Tour मुळे ‘हे’ रस्ते बंद; पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त

आजचा ( सोमवार) रूट मॅप (Route Map):
प्रारंभ: गुड लक चौक (डेक्कन).
मार्ग: एफ.सी. रोड ➔ गणेश खिंड रस्ता ➔ संचेती हॉस्पिटल ➔ जंगली महाराज रस्ता.
समाप्ती: केएफसी (KFC), जंगली महाराज रस्ता.

प्रदूषणमुक्ती आणि कायदा सुव्यवस्था…

पुणे शहरात वाढत्या प्रदूषणावर सायकलिंग हा एक प्रभावी उपाय ठरू शकतो, असा विश्वास डुडी यांनी व्यक्त केला. या मोठ्या आयोजनादरम्यान शिवाजीनगर आणि डेक्कन परिसरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी चोख नियोजन केले आहे. खेळाडूंना कोणताही अडथळा येऊ नये आणि नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी स्वयंसेवक आणि पोलीस यंत्रणा सज्ज आहे.पुढील तीन दिवस पुण्याच्या रस्त्यांवर केवळ वेगच नाही, तर पर्यावरणाप्रती जागरूकतेचा संदेशही पाहायला मिळणार आहे.

 

१६५ सायकलस्वार, ‘टाईम ट्रायल’चे आव्हान!

या स्पर्धेत देशातील नामवंत १६५ सायकलस्वार सहभागी झाले आहेत. ही स्पर्धा ‘टाईम ट्रायल’ (Time Trial) स्वरूपाची असल्याने, सर्व स्पर्धक एकाच वेळी न धावता प्रत्येकी १ मिनिटाच्या अंतराने स्पर्धेत उतरतील. वैयक्तिक वेगाची आणि वेळेची ही खरी कसोटी आज पुण्याच्या रस्त्यांवर पाहायला मिळणार आहे.

PUNE NEWS: ऑटोरिक्षा चालकांना RTO चा दणका! तपासणीत1877 ऑटोरिक्षा दोषी; 105 परवाने निलंबिल

१६५ खेळाडू, एक मिनिटाचे अंतर!

या स्पर्धेचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे ‘टाईम ट्रायल’ पद्धत. आज सहभागी होणारे १६५ सायकलस्वार एकाच वेळी न सुटता, प्रत्येक खेळाडू १ मिनिटाच्या अंतराने आपली रेस सुरू करेल. वैयक्तिक वेगाची कसोटी पाहणारी ही स्पर्धा सायकलिंग प्रेमींसाठी मोठी मेजवानी ठरणार आहे.

शिवाजीनगर आणि डेक्कन परिसरात या स्पर्धेमुळे मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने विशेष नियोजन केले आहे. नागरिकांनी खेळाडूंना प्रोत्साहन द्यावे आणि वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

Published On: Jan 19, 2026 | 02:18 PM

