Pune Grand Tour 2026: प्रदूषणमुक्तीसाठी पुण्याचे मोठे पाऊल; ‘प्रोलॉग’ रेसने सायकलिंग स्पर्धेचा दिमाखदार प्रारंभ

आज सोमवार रोजी स्पर्धेचा पहिला टप्पा म्हणजेच ‘प्रोलॉग’ (Prolog) पार पडत आहे. हा ७ किलोमीटरचा मार्ग ‘टाईम ट्रायल’ पद्धतीने असेल.
Prologue स्पर्धेचा उद्देश: यातून स्पर्धकांचा वेग (Speed), तांत्रिक कौशल्य आणि शारीरिक क्षमतेची चाचणी घेतली जाईल.
नियोजन: एकूण १६५ स्पर्धक यात सहभागी असून, गर्दी टाळण्यासाठी आणि पारदर्शकतेसाठी प्रत्येक खेळाडू १ मिनिटाच्या अंतराने मार्गस्थ होईल.
४०० किलोमीटरचा थरार; ४ टप्प्यांत होणार स्पर्धा
ही स्पर्धा केवळ एका दिवसापुरती मर्यादित नसून, ती अत्यंत आव्हानात्मक असणार आहे:
एकूण अंतर: ४०० किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतराचा प्रवास सायकलस्वार पूर्ण करतील.
जागतिक सहभाग: या स्पर्धेत देश-विदेशातील अव्वल दर्जाच्या सायकलस्वारांनी नोंदणी केली असून पुण्याला जागतिक सायकलिंग नकाशावर स्थान मिळवून देण्याचा हा प्रयत्न आहे.
सहा महिन्यांची पूर्वतयारी: मार्गाची निवड, खेळाडूंची सुरक्षा आणि तांत्रिक बाबींसाठी प्रशासकीय पातळीवर गेल्या सहा महिन्यांपासून सूक्ष्म नियोजन सुरू होते.
पुणेकरांना मनस्ताप? Grand Challenge Tour मुळे ‘हे’ रस्ते बंद; पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त
आजचा ( सोमवार) रूट मॅप (Route Map):
प्रारंभ: गुड लक चौक (डेक्कन).
मार्ग: एफ.सी. रोड ➔ गणेश खिंड रस्ता ➔ संचेती हॉस्पिटल ➔ जंगली महाराज रस्ता.
समाप्ती: केएफसी (KFC), जंगली महाराज रस्ता.
पुणे शहरात वाढत्या प्रदूषणावर सायकलिंग हा एक प्रभावी उपाय ठरू शकतो, असा विश्वास डुडी यांनी व्यक्त केला. या मोठ्या आयोजनादरम्यान शिवाजीनगर आणि डेक्कन परिसरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी चोख नियोजन केले आहे. खेळाडूंना कोणताही अडथळा येऊ नये आणि नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी स्वयंसेवक आणि पोलीस यंत्रणा सज्ज आहे.पुढील तीन दिवस पुण्याच्या रस्त्यांवर केवळ वेगच नाही, तर पर्यावरणाप्रती जागरूकतेचा संदेशही पाहायला मिळणार आहे.
