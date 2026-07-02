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भोर नगरपरिषदेची सभा वादळी, नगरसेविकांच्या आरोपानंतर नगराध्यक्षांचा लेखी माफीनामा; नेमकं काय घडलं?

Updated On: Jul 02, 2026 | 04:45 PM IST
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सारांश

आरोप-प्रत्यारोपांमुळे आणि गोंधळामुळे भोर नगरपरिषदेच्या सभेचे कामकाज दिवसभर ठप्प झाले होते. अखेर, महिला नगरसेविकांच्या तीव्र विरोधानंतर नगराध्यक्षांना लेखी माफीनामा सादर करावा लागला.

भोर नगरपरिषदेची सभा वादळी, नगरसेविकांच्या आरोपानंतर नगराध्यक्षांचा लेखी माफीनामा; नेमकं काय घडलं?

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विस्तार

भोर : भोर नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत महिला नगरसेविकांशी संवाद साधताना असभ्य आणि असंसदीय भाषेचा वापर केल्याचा ठपका ठेवत, भाजपच्या महिला नगरसेविकांनी नगराध्यक्ष रामचंद्र आवारे यांच्याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला होता. या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे आणि गोंधळामुळे सभेचे कामकाज दिवसभर ठप्प झाले होते. अखेर, महिला नगरसेविकांच्या तीव्र विरोधानंतर नगराध्यक्षांना लेखी माफीनामा सादर करावा लागला.

 

नगरपरिषदेच्या सभागृहात नगराध्यक्ष रामचंद्र आवारे यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभा पार पडत होती. या सभेदरम्यान भाजपच्या महिला नगरसेविका आपल्या प्रभागातील विकासकामांचे प्रश्न उपस्थित करत होत्या. यावेळी नगराध्यक्षांनी काही नगरसेविकांचा एकेरी उल्लेख करत अत्यंत अपमानास्पद भाषा वापरल्याचा आरोप नगरसेविका मनीषा पवार, स्नेहल घोडेकर आणि अन्य सदस्यांनी केला.

या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या महिला नगरसेविकांनी सभागृहातच तीव्र निषेध व्यक्त करत नगराध्यक्षांच्या माफीची मागणी लावून धरली. प्रारंभी नगराध्यक्षांनी हात जोडून दिलगिरी व्यक्त केली, परंतु महिला सदस्य आपल्या मागणीवर ठाम राहिल्या.परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून, सभेच्या दुसऱ्या सत्रात नगराध्यक्ष आवारे यांनी लेखी माफीनामा सादर केला.

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सभेत आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी

केवळ भाषेचा वादच नव्हे, तर अन्य मुद्द्यांवरूनही या सभेत खडाजंगी झाली. उपनगराध्यक्ष जयश्री शिंदे यांनी नगराध्यक्ष भाजपच्या नगरसेवकांवर विकासकामांना विरोध करत असल्याचा गंभीर आरोप करुन नागरिकांची दिशाभूल करत असल्याचे सांगीतले. तसेच सर्वसाधारण सभेचे रेकॉर्डिंग न करण्याचा निर्णय झालेला असतानाही अध्यक्षांकडून नियमबाह्य रेकॉर्डिंग केले जात असल्याचा ठपका ठेवत, नगरपरीषद प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत हा सभागृहाचा अवमान असल्याचे नगरसेवकांनी म्हटले.

यावेळी मुख्याधिकारी गजानन शिंदे, गटनेते अमित सागळे, केदार देशपांडे, सुमंत शेटे, सचिन तारू, तृप्ती सुपेकर, जगदीश किरवे, कुणाल पलंगे, मनीषा पवार, तोसीफ आत्तर, गणेश मोहिते, मनीषा भेलके, स्नेहा पवार, रेणुका बदक, सुरेखा मळेकर, कुणाल धुमाळ, अनिल भेलके, जयवंत शेटे, प्रशांत जाधव, पल्लवी सागळे, मयुरी गायकवाड यांच्यासह अनेक नगरसेवक उपस्थित होते. या वादळी सभेमुळे भोरच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

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Web Title: Chaos ensued at the bhor nagarparishad meeting due to a war of words

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Published On: Jul 02, 2026 | 04:45 PM

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