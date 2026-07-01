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लोहागड किल्ल्यावर ‘सिया पॉइंट’ची क्रेझ; व्हायरल ठिकाण पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी, पर्यटनात २५ टक्क्यांनी वाढ

Updated On: Jul 01, 2026 | 04:07 PM IST
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सारांश

Lohagad Fort Siya Point : 'सिया पॉइंट'च्या चर्चेमुळे लोहागड किल्ल्यावर पर्यटकांची संख्या तब्बल २५ टक्क्यांनी वाढल्याचे समोर आले आहे. किल्ल्यावर पोहोचणारे पर्यटक गाईडना सर्वाधिक 'सिया पॉइंट कुठे आहे?' असा प्रश्न विचारत असून, या व्हायरल ठिकाणाची उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत आहे.

लोहागड किल्ल्यावर 'सिया पॉइंट'ची क्रेझ; व्हायरल ठिकाण पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी, पर्यटनात २५ टक्क्यांनी वाढ

लोहागड किल्ल्यावर 'सिया पॉइंट'ची क्रेझ; व्हायरल ठिकाण पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी, पर्यटनात २५ टक्क्यांनी वाढ

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विस्तार
  • लोहागड किल्ल्यावर ‘सिया पॉइंट’ची क्रेझ
  • व्हायरल ठिकाण पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी
  • पर्यटनात २५ टक्क्यांनी वाढ
Ketan Agrawal Murder Update : महाराष्ट्रातील लोहगड किल्ल्यावर केतन अग्रवाल यांचा मृत्यू त्यांची होणारी पत्नी सिया गोयल हिच्या विश्वासघातामुळे झाला. हत्येचे आरोपी चेतन चौधरी आणि सिया सध्या पोलीस कोठडीत आहेत. या घटनेनंतर, लोहगड किल्ल्याला भेट देणाऱ्या पर्यटकांनी त्या ठिकाणी गर्दी केली आहे, जिथे चेतन आणि सियाने केतनला ढकलले होते. पर्यटकांनी अनौपचारिकपणे त्या जागेला ‘सिया पॉइंट’ असे नाव दिले आहे. स्थानिकांच्या मते, या घटनेनंतर लोहगड किल्ल्याला भेट देणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

मंगळवारी किल्ला बंद

रिअल इस्टेट व्यावसायिक केतन अग्रवाल यांची १८ जून रोजी हत्या झाली. असा आरोप आहे की, त्यांची होणारी पत्नी सिया गोयलने तिचा प्रियकर चेतन चौधरी याच्यासोबत मिळून त्यांना लोहगड किल्ल्यातील ४०० फूट उंच दरीत ढकलले. ही घटना चर्चेत आल्यानंतर पुण्यातील या ऐतिहासिक किल्ल्याला भेट देणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत अचानक वाढ झाली. पर्यटकांनी स्थानिक मार्गदर्शक आणि रहिवाशांना ‘सिया पॉइंट’बद्दल विचारण्यास सुरुवात केली. तिथे तैनात असलेले सुरक्षा कर्मचारी आणि ट्रेकर्स प्रश्नांच्या भडीमाराने हतबल झाले. घटनास्थळी वाढत्या गर्दीने पोलिसांना सतर्क केले आणि तपासासाठी मंगळवारी किल्ला बंद केला. पोलिसांनी उपस्थितांना बाहेर काढले.

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वीकेंडसारखी गर्दी, पर्यटकांची किल्ल्याकडे झुंबड

स्थानिकांच्या मते, पूर्वी वीकेंडला, म्हणजेच शनिवार आणि रविवारी, चार ते पाच हजार पर्यटक किल्ल्याला भेट देत असत. केतनच्या हत्येनंतर, कामाच्या दिवशीही पर्यटकांची संख्या वाढली आहे. बरेच जण फक्त सिया पॉइंट पाहण्यासाठी येत आहेत. लोहगड किल्ल्याच्या अचानक वाढलेल्या लोकप्रियतेमुळे चिंता वाढली आहे. लोहगड विसापूर विकास मंचचे सचिन टेकावडे म्हणाले की, एवढ्या ऐतिहासिक महत्त्वाच्या स्मारकाची ओळख आता एका खून प्रकरणाशी जोडली जात आहे, ही दुःखद बाब आहे. ते म्हणाले की, सिया आणि केतनबद्दलचे सोशल मीडियावरील मीम्स आणि विनोद या शतकानुशतके जुन्या किल्ल्याची प्रतिमा डागाळत आहेत.

हत्याकांडाशी किल्ल्याची ओळख जोडली जात असल्याबद्दल चिंता

सचिन टेकावडे म्हणाले की, लोणावळ्याजवळ सह्याद्री पर्वतरांगेत असलेला लोहगड किल्ला हा महाराष्ट्रातील सर्वात प्रसिद्ध ट्रेकिंग आणि वारसा स्थळांपैकी एक आहे. लोहगड किल्ला म्हणजे लोखंडाचा किल्ला. इतिहासकारांच्या मते, हा किल्ला सुमारे २,००० वर्षांपूर्वी सातवाहन काळात बांधला गेला होता. हा केवळ पुण्याचाच नव्हे, तर संपूर्ण देशाचा वारसा आहे, परंतु त्याची ओळख त्याच्या इतिहासाऐवजी एका हत्याकांडाशी जोडली जात आहे. हे थांबवले पाहिजे. लोहगड किल्ला लोणावळ्यापासून सुमारे ११ किलोमीटर आणि पुण्यापासून सुमारे ६० किलोमीटर अंतरावर आहे. मावली रेल्वे स्टेशनवर उतरून किल्ल्यावर सहज पोहोचता येते.

Ketan Agrawal Muder Case: केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात मोठी घडामोड

Web Title: Lohagad fort siya point tourist demand guide viral location news marathi

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Published On: Jul 01, 2026 | 04:07 PM

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