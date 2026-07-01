लोहागड किल्ल्यावर ‘सिया पॉइंट’ची क्रेझ; व्हायरल ठिकाण पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी, पर्यटनात २५ टक्क्यांनी वाढ

रिअल इस्टेट व्यावसायिक केतन अग्रवाल यांची १८ जून रोजी हत्या झाली. असा आरोप आहे की, त्यांची होणारी पत्नी सिया गोयलने तिचा प्रियकर चेतन चौधरी याच्यासोबत मिळून त्यांना लोहगड किल्ल्यातील ४०० फूट उंच दरीत ढकलले. ही घटना चर्चेत आल्यानंतर पुण्यातील या ऐतिहासिक किल्ल्याला भेट देणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत अचानक वाढ झाली. पर्यटकांनी स्थानिक मार्गदर्शक आणि रहिवाशांना ‘सिया पॉइंट’बद्दल विचारण्यास सुरुवात केली. तिथे तैनात असलेले सुरक्षा कर्मचारी आणि ट्रेकर्स प्रश्नांच्या भडीमाराने हतबल झाले. घटनास्थळी वाढत्या गर्दीने पोलिसांना सतर्क केले आणि तपासासाठी मंगळवारी किल्ला बंद केला. पोलिसांनी उपस्थितांना बाहेर काढले.
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स्थानिकांच्या मते, पूर्वी वीकेंडला, म्हणजेच शनिवार आणि रविवारी, चार ते पाच हजार पर्यटक किल्ल्याला भेट देत असत. केतनच्या हत्येनंतर, कामाच्या दिवशीही पर्यटकांची संख्या वाढली आहे. बरेच जण फक्त सिया पॉइंट पाहण्यासाठी येत आहेत. लोहगड किल्ल्याच्या अचानक वाढलेल्या लोकप्रियतेमुळे चिंता वाढली आहे. लोहगड विसापूर विकास मंचचे सचिन टेकावडे म्हणाले की, एवढ्या ऐतिहासिक महत्त्वाच्या स्मारकाची ओळख आता एका खून प्रकरणाशी जोडली जात आहे, ही दुःखद बाब आहे. ते म्हणाले की, सिया आणि केतनबद्दलचे सोशल मीडियावरील मीम्स आणि विनोद या शतकानुशतके जुन्या किल्ल्याची प्रतिमा डागाळत आहेत.
सचिन टेकावडे म्हणाले की, लोणावळ्याजवळ सह्याद्री पर्वतरांगेत असलेला लोहगड किल्ला हा महाराष्ट्रातील सर्वात प्रसिद्ध ट्रेकिंग आणि वारसा स्थळांपैकी एक आहे. लोहगड किल्ला म्हणजे लोखंडाचा किल्ला. इतिहासकारांच्या मते, हा किल्ला सुमारे २,००० वर्षांपूर्वी सातवाहन काळात बांधला गेला होता. हा केवळ पुण्याचाच नव्हे, तर संपूर्ण देशाचा वारसा आहे, परंतु त्याची ओळख त्याच्या इतिहासाऐवजी एका हत्याकांडाशी जोडली जात आहे. हे थांबवले पाहिजे. लोहगड किल्ला लोणावळ्यापासून सुमारे ११ किलोमीटर आणि पुण्यापासून सुमारे ६० किलोमीटर अंतरावर आहे. मावली रेल्वे स्टेशनवर उतरून किल्ल्यावर सहज पोहोचता येते.
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