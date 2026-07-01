सिया गोयलचा बचाव करणं महिला डाॅक्टरला महागात पडलं, ५ वर्षांसाठी निलंबनाची कारवाई; जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

Rajasthan : ६ दिवस, बदलणारे हॉटेल्स आणि ३० नराधम! १३ वर्षांच्या चिमुकलीवर अमानुष अत्याचार; परिसरात तीव्र संताप
इंस्टाग्राम स्टोरीवरुन वाद
हा संपूर्ण विवाद इंस्टाग्राम स्टोरीवरुन सुरु झाला. डॉ.मुस्कान सोनी यांनी आपल्या इंस्टाग्राच्या अधिकृत अकाऊंटवर एक स्टोरी शेअर केली होती. त्यांची ही स्टोरी पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्याकांडाशी जोडलेली होती. डॉ. मुस्कान यांनी कथितरित्या या स्टोरीत प्रकरणाची मुख्य आरोपी सिया गोयलचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला होता. इतकंच नाही तर मृत व्यावसायित केतन अग्रवाल याच्या टक्कलपणाची आणि शारीरिक रूपाचीही यात खिल्ली उडवण्यात आली होती.
डॉ. मुस्कानने आपल्या या इंस्टाग्राम स्टोरीत लिहिले होते की, “तुम्ही असे खोटे बोलल्यास, तुमचा मृत्यू निश्चित आहे.” यासोबतच तिने यात #IHateMen असेही लिहिले होते. मुस्कानची स्टोरी व्हायरल होताच लोकांनी महिला डाॅक्टरवर संताप व्यक्त करण्यास सुरुवात केली. इतकी असंवेदनशील आणि बेजबाबदार टिप्पणी केल्याबद्दल लोकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आणि डाॅक्टरवर कठोर कारवाईची मागणी केली.
Ahilyanagar Crime: आलिशान कार, पांढरी पोती अन् 28 लाखांचा गुटखा; नगरमध्ये पोलिसांची धडाकेबाज कारवाई
माफीनामा फेटाळला
प्रकरण फार चिघळत असल्याने डॉ. मुस्कान सोनी यांनी सोशल मिडियारॉवर आणखी एक व्हिडिओ शेअर केला. या नव्या व्हिडिओत त्यांनी पूर्वीच्या वक्तव्याबद्दल आणि आपल्या टिप्पणींबद्दल जाहीरपणे माफी मागितली. त्यांनी सांगितले की, कुणाच्याही भावना दुखावण्याचा हेतू त्यांचा नव्हता. तथापि, ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट्स एंड सर्जन्स असोसिएशनच्या (AIDSA) शिस्तपालन समितीने त्यांची ही माफी स्वाकारली नाही. संस्थेने आपल्या अधिकृत आदेशात म्हटले की, डॉ. मुस्कान यांचे शब्द आक्षेपार्ह, अपमानजनक आणि निंदनीय होते. समाजात संवेदनशीलता बनवून ठेवणे हे डाॅक्टरांचे काम असते, परंतु त्यांच्या पोस्टने समाजाला चुकीचा आणि द्वेषपूर्ण संदेश दिला. संस्थेने कठोर निर्णय घेत त्यांना पुढील ५ वर्षांसाठी निलंबित केले आहे, जेणेकरुन भविष्यात असे पुन्हा कोणी करु नये.