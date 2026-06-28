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‘म्हाडा’ उभारणार 10 हजार घरे, पुणे मंडळाची मोठी घोषणा; ‘या’ वर्षीपर्यंत मिळणार घरांचा प्रत्यक्ष ताबा

Updated On: Jun 28, 2026 | 11:39 AM IST
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सारांश

नजीकच्या काळात सुमारे १०,००० नवीन परवडणाऱ्या घरांची उभारणी करण्याचे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट म्हाडाने ठेवले आहे, अशी अधिकृत माहिती म्हाडा पुणे मंडळाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी दिली.

'म्हाडा' उभारणार 10 हजार घरे, पुणे मंडळाची मोठी घोषणा; 'या' वर्षीपर्यंत मिळणार घरांचा प्रत्यक्ष ताबा

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पुणे : पुणे शहर आणि ग्रामीण भागातील घरांची सातत्याने वाढती मागणी लक्षात घेता, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) पुणे मंडळाने आता पूर्णपणे कंबर कसली आहे. नजीकच्या काळात सुमारे १०,००० नवीन परवडणाऱ्या घरांची उभारणी करण्याचे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट म्हाडाने ठेवले आहे, अशी अधिकृत माहिती म्हाडा पुणे मंडळाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी दिली. म्हाडाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील मध्यमवर्गीय तसेच अत्यल्प उत्पन्न गटातील (EWS) हजारो नागरिकांना हक्काचे घर मिळण्याचा मोठा दिलासा मिळणार आहे.

 

म्हाडाच्या आगामी गृहनिर्माण योजनांविषयी सविस्तर बोलताना अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी सांगितले की, “पुण्यामध्ये परवडणाऱ्या आणि दर्जेदार घरांच्या योजनांना नागरिकांकडून नेहमीच अतिशय उत्स्फूर्त आणि सकारात्मक प्रतिसाद मिळतो. हाच वाढता ओढा आणि गरज पाहता म्हाडाने आपल्या विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या कामाला अधिक गती देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.” यासाठी पुणे शहराच्या मुख्य भागांसह ग्रामीण भागातील विविध मोक्याच्या ठिकाणी नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प वेगाने राबवले जात आहेत.

प्रकल्पाचा तपशील म्हाडाचे महत्त्वाचे नियोजन
एकूण नियोजित नवीन घरे १०,००० सदनिका
व्याप्ती क्षेत्र पुणे शहर आणि पुणे ग्रामीण भाग
ताबा देण्याचा नियोजित कालावधी ऑगस्ट ते जून २०२७
अतिरिक्त संधी शिल्लक राहिलेल्या सदनिकांसाठी दुसरी जाहिरात

शिल्लक घरांसाठी सुवर्णसंधी

म्हाडाच्या मागील सोडतीतील (लॉटरी) काही शिल्लक राहिलेल्या सदनिकांसाठी (फ्लॅट्स) लवकरच दुसरी विशेष जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचेही आढळराव पाटील यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे ज्या नागरिकांना पहिल्या टप्प्यात तांत्रिक कारणांमुळे अर्ज करता आला नव्हता किंवा ज्यांना सोडतीत घर मिळू शकले नाही, त्यांना या आगामी जाहिरातीच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा हक्काचे स्वप्नांतील घर मिळवण्याची मोठी सुवर्णसंधी उपलब्ध होणार आहे.

वेळेत ताबा देण्याचे प्रशासनाचे उद्दिष्ट

म्हाडा प्रशासनाने केवळ नवीन घरे उभारण्याचेच उद्दिष्ट ठेवलेले नाही, तर सर्वसामान्यांना त्यांच्या घराचा ताबा वेळेत देण्याचेही काटेकोर नियोजन केले आहे. नवीन प्रकल्पांची बांधकामे जलदगतीने पूर्ण करून, महारेरा (RERA) नोंदणी व सर्व आवश्यक कायदेशीर मंजुऱ्यांची पूर्तता करून, ऑगस्ट ते जून २०२७ या निश्चित कालावधीत पात्र लाभार्थ्यांना घरांचा प्रत्यक्ष ताबा देण्याचे उद्दिष्ट म्हाडाने ठेवले आहे.

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खासगी विकासकांच्या तुलनेत म्हाडावर विश्वास

म्हाडाच्या या मेगा प्लॅनमुळे पुण्याच्या रिअल इस्टेट (गृहनिर्माण) क्षेत्रात परवडणाऱ्या घरांचे अनेक उत्तम पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. खासगी बिल्डर्सच्या (विकासक) तुलनेत म्हाडाची घरे अत्यंत स्वस्त, कायदेशीरदृष्ट्या सुरक्षित आणि विश्वासार्ह असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये या नवीन प्रकल्पांबाबत मोठी उत्सुकता आणि विश्वास निर्माण झाला आहे. सद्यस्थितीत प्रशासकीय पातळीवर या सर्व प्रकल्पांच्या मंजुरीची आणि बांधकामाची प्रक्रिया अत्यंत वेगाने सुरू करण्यात आली आहे.

Web Title: Many citizens dream of owning a home will be fulfilled due to mhadas decision

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Published On: Jun 28, 2026 | 11:39 AM

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