शनिवार, 27 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • The Police Have Arrested An Accused Person From Bhosari Who Was Selling Pistols

कर्जबाजारीपणामुळे पिस्तूल विक्रीचा मार्ग निवडला; सराईत गुन्हेगाराला पहिल्याच व्यवहारापूर्वी ठोकल्या बेड्या

Updated On: Jun 27, 2026 | 06:03 PM IST
जाहिरात
सारांश

कर्जबाजारीपणामुळे पिस्तूल विक्रीचा मार्ग निवडला पण पहिल्याच व्यवहारापूर्वी सराईत गुन्हेगाराला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या ठोकल्या आहेत. भोसरीतील गावजत्रा मैदानात गुंडा विरोधी पथकाने त्याला अटक केली आहे.

कर्जबाजारीपणामुळे पिस्तूल विक्रीचा मार्ग निवडला; सराईत गुन्हेगाराला पहिल्याच व्यवहारापूर्वी ठोकल्या बेड्या

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पिंपरी : पुण्यासह राज्यभरात गुन्हेगारी वाढली असून, पोलिसांकडूनही गुन्हेगारी रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. अशातच आता पोलिसांनी एक मोठी कारवाई केली आहे. पुणे शहरातील वारजे व उत्तमनगर पोलीस ठाण्यांत १५ गुन्हे दाखल असलेल्या सराईत गुन्हेगाराने कर्जबाजारीपणातून झटपट पैसे कमावण्यासाठी पिस्तूल विक्रीचा व्यवसाय सुरू केला. मात्र मध्य प्रदेशातून आणलेली तीन पिस्तुले विकण्यापूर्वीच भोसरीतील गावजत्रा मैदानात गुंडा विरोधी पथकाने त्याला अटक केली आहे.

 

शब्बीर उर्फ मलीक जहाँगीर शेख (वय ३८, रा. कर्वेनगर, पुणे) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव असून, त्याच्यासह मध्य प्रदेशातील कथित शस्त्रपुरवठादार पप्पी सिंग याच्याविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हे शाखेच्या गुंडा विरोधी पथकाचे पोलीस कॉन्स्टेबल शुभम कदम यांनी भोसरी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

पोलीस तपासानुसार, शब्बीरवर २०१२ पासून वारजे पोलीस ठाण्यात १४ तर उत्तमनगर पोलीस ठाण्यात एक असे एकूण १५ गुन्हे दाखल आहेत. मुलीच्या उपचारासाठी मोठा खर्च झाल्याने तो कर्जबाजारी झाला होता. २०२३ मध्ये एका गुन्ह्यात अटक झाल्यानंतर येरवडा कारागृहात त्याची बेकायदेशीर शस्त्रविक्री करणाऱ्या आरोपीशी ओळख झाली. त्याच्याकडून मध्य प्रदेशातील शस्त्र पुरवठादार पप्पी सिंग याचा संपर्क क्रमांक मिळाल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे.

जेलमधून सुटल्यानंतर शब्बीर रिक्षा चालवत होता. मात्र कर्ज फेडण्यासाठी अधिक पैशांची गरज भासल्याने त्याने मध्य प्रदेशातून पिस्तुले आणून पुणे जिल्ह्यात विक्री करण्याचा निर्णय घेतला. १ जून रोजी त्याने पप्पी सिंगशी संपर्क साधला. पिस्तुले खरेदीसाठी कर्वेनगर येथील एका व्यक्तीकडून ४० हजार रुपये व्याजाने घेतले आणि स्वतःकडील रक्कम मिळून तो नाशिक-धुळे मार्गे शिरपूर येथे पोहोचला.

शिरपूरजवळ पाठविण्यात आलेल्या ठिकाणी एका अज्ञात व्यक्तीने त्याच्याकडून ७५ हजार रुपये घेऊन तीन गावठी पिस्तुले आणि सहा जिवंत काडतुसे दिली. हा शस्त्रसाठा घेऊन तो पुण्यात परतला. गुरुवारी (२५ जून) सायंकाळी भोसरीतील गावजत्रा मैदानात ग्राहकाच्या शोधात असल्याची माहिती गुंडा विरोधी पथकाला मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून डमी ग्राहकामार्फत व्यवहाराची खात्री केली आणि शब्बीरला अटक केली. त्याच्याकडून सुमारे १ लाख ६६ हजार १०० रुपयांचा शस्त्रसाठा जप्त करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे मध्य प्रदेशातील शस्त्रपुरवठा साखळीचा महत्त्वाचा धागा पोलिसांच्या हाती लागला आहे.

थेरगावात तरुणाकडून गावठी पिस्तूल जप्त

थेरगाव परिसरात विनापरवाना गावठी पिस्तूल व जिवंत काडतूस बाळगल्याप्रकरणी सोमीन अमिरखान (वय १८, रा. भोरडेनगर, थेरगाव) याच्याविरुद्ध काळेवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुरुवारी पहाटे रॉयल बँक्वेट हॉलसमोरील रस्त्यावर ही कारवाई करण्यात आली. पोलीस कॉन्स्टेबल अजय फल्ले यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे.

हे सुद्धा वाचा : मोहरम मिरवणुकीत खळबळ! ‘पेन किलर’च्या नावाखाली वाटल्या उंदीर मारण्याच्या विषारी गोळ्या

बावधनमध्ये दोघांकडून तीन पिस्तुले जप्त

पिंपरी-चिंचवड गुन्हे शाखेच्या युनिट दोनने चांदणी चौक, बावधन येथे कारवाई करून दोन रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांना अटक केली. आर्यन प्रकाश जाधव (वय २०, बावधन) आणि ओमकार सचिन मोरे (वय २३, कोथरूड) अशी आरोपींची नावे आहेत. त्यांच्याकडून तीन पिस्तुले आणि दोन जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली. ओमकार मोरे याच्याविरुद्ध चंदननगर, सिंहगड रस्ता आणि कोथरूड पोलीस ठाण्यांत यापूर्वी तीन गुन्हे दाखल असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

Web Title: The police have arrested an accused person from bhosari who was selling pistols

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 27, 2026 | 06:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“बाबा मी जात आहे…”, सासरच्या जाचाला कंटाळून २४ वर्षीय तरुणीने संपवले आयुष्य; मृत्यूपूर्वी व्हिडिओ केला शूट
1

“बाबा मी जात आहे…”, सासरच्या जाचाला कंटाळून २४ वर्षीय तरुणीने संपवले आयुष्य; मृत्यूपूर्वी व्हिडिओ केला शूट

Nashik Crime : नाशिक पोलीस ॲक्शन मोडवर, टवाळखोर अन् मद्यपींवर दंडूका; सहा महिन्यात तब्बल…
2

Nashik Crime : नाशिक पोलीस ॲक्शन मोडवर, टवाळखोर अन् मद्यपींवर दंडूका; सहा महिन्यात तब्बल…

दोन महिला वकिलांमध्ये हाणामारी, न्यायालयीन परिसरातील वाद चव्हाट्यावर; नेमकं काय घडलं?
3

दोन महिला वकिलांमध्ये हाणामारी, न्यायालयीन परिसरातील वाद चव्हाट्यावर; नेमकं काय घडलं?

वडगाव पोलिसांची बेकायदा धंद्यांवर धडक कारवाई; टाकवे बुद्रुक येथे गांजासह प्रतिबंधित पानमसाला जप्त
4

वडगाव पोलिसांची बेकायदा धंद्यांवर धडक कारवाई; टाकवे बुद्रुक येथे गांजासह प्रतिबंधित पानमसाला जप्त

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कर्जबाजारीपणामुळे पिस्तूल विक्रीचा मार्ग निवडला; सराईत गुन्हेगाराला पहिल्याच व्यवहारापूर्वी ठोकल्या बेड्या

कर्जबाजारीपणामुळे पिस्तूल विक्रीचा मार्ग निवडला; सराईत गुन्हेगाराला पहिल्याच व्यवहारापूर्वी ठोकल्या बेड्या

Jun 27, 2026 | 06:03 PM
Ketan Agarwal Case : ‘मुलांच्या कृतींसाठी पालकांना जबाबदार धरू शकत नाही’; केतन अग्रवाल प्रकरणावर कंगना राणौतचं वक्तव्य

Ketan Agarwal Case : ‘मुलांच्या कृतींसाठी पालकांना जबाबदार धरू शकत नाही’; केतन अग्रवाल प्रकरणावर कंगना राणौतचं वक्तव्य

Jun 27, 2026 | 05:52 PM
Mumbai Crime News : मोहरम मिरवणुकीत खळबळ! ‘पेन किलर’च्या नावाखाली वाटल्या उंदीर मारण्याच्या विषारी गोळ्या

Mumbai Crime News : मोहरम मिरवणुकीत खळबळ! ‘पेन किलर’च्या नावाखाली वाटल्या उंदीर मारण्याच्या विषारी गोळ्या

Jun 27, 2026 | 05:46 PM
उद्धव ठाकरेंकडून पहिला उमेदवार जाहीर, वाशिममधून ‘या’ शिवसैनिकाला मिळणार खासदारकीची उमेदवारी

उद्धव ठाकरेंकडून पहिला उमेदवार जाहीर, वाशिममधून ‘या’ शिवसैनिकाला मिळणार खासदारकीची उमेदवारी

Jun 27, 2026 | 05:22 PM
MSRTC Financial Loss: एसटी महामंडळाला ऐन पीक सीझनमध्ये कोट्यवधींचा फटका! एप्रिल-मे महिन्यात अपेक्षित उत्पन्न बुडाले

MSRTC Financial Loss: एसटी महामंडळाला ऐन पीक सीझनमध्ये कोट्यवधींचा फटका! एप्रिल-मे महिन्यात अपेक्षित उत्पन्न बुडाले

Jun 27, 2026 | 05:20 PM
मोठी बातमी! ऑपरेशन टायगरनंतर ‘ऑपरेशन तुतारी’ची चर्चा; शरद पवार गटाच्या खासदाराची फडणवीसांसोबत भेट; रोहित पवारांचा मोठा दावा

मोठी बातमी! ऑपरेशन टायगरनंतर ‘ऑपरेशन तुतारी’ची चर्चा; शरद पवार गटाच्या खासदाराची फडणवीसांसोबत भेट; रोहित पवारांचा मोठा दावा

Jun 27, 2026 | 05:07 PM
Monsoon Health News : पावसाळ्यात सर्पदंशाचा धोका वाढला! उल्हासनगरच्या रुग्णालयात एका दिवसात आठ जण दाखल

Monsoon Health News : पावसाळ्यात सर्पदंशाचा धोका वाढला! उल्हासनगरच्या रुग्णालयात एका दिवसात आठ जण दाखल

Jun 27, 2026 | 04:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Jun 27, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा