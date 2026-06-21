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‘पंतप्रधान मोदींनी योगाचे महत्त्व संपूर्ण जगापर्यंत पोहोचवले’; चंद्रकांत पाटील यांचं विधान

Updated On: Jun 21, 2026 | 03:47 PM IST
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सारांश

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी योगाचे महत्त्व जगभर पोहोचवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय योग दिनाची संकल्पना पुढे नेली. त्यानंतर योगाचा प्रचार आणि प्रसार जगातील अनेक देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे. योग ही केवळ व्यायाम पद्धती नसून निरोगी, संतुलित आणि सकारात्मक जीवनशैलीची गुरुकिल्ली आहे.

'पंतप्रधान मोदींनी योगाचे महत्त्व संपूर्ण जगापर्यंत पोहोचवले'; चंद्रकांत पाटील यांचं विधान

'पंतप्रधान मोदींनी योगाचे महत्त्व संपूर्ण जगापर्यंत पोहोचवले'; चंद्रकांत पाटील यांचं विधान

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विस्तार

पुणे : आपला समाज निरोगी आणि सुदृढ असावा, असा माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आग्रह असून, मानसी उपक्रमाच्या माध्यमातून संस्कारक्षम आणि निरोगी पिढी घडवण्याचा संकल्प असल्याची भावना राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली.

आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त मानसी प्रेरणा फाऊंडेशनच्या वतीने विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी वस्ती भागातील सुमारे ३५०० मुलींनी उत्स्फूर्तपणे योग प्रात्यक्षिके सादर केली. कार्यक्रमात चंद्रकांत पाटील यांनीही सहभागी होत मुलींसोबत योगाभ्यास केला. यावेळी बोलताना पाटील म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी योगाचे महत्त्व जगभर पोहोचवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय योग दिनाची संकल्पना पुढे नेली. त्यानंतर योगाचा प्रचार आणि प्रसार जगातील अनेक देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे. योग ही केवळ व्यायाम पद्धती नसून निरोगी, संतुलित आणि सकारात्मक जीवनशैलीची गुरुकिल्ली आहे.

ते पुढे म्हणाले की, स्त्री हा समाजाचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. त्यामुळे संस्कारक्षम, सशक्त आणि निरोगी समाज घडवण्यासाठी मुलींच्या सर्वांगीण विकासावर भर देणे आवश्यक आहे. मानसी उपक्रमाच्या माध्यमातून याच उद्देशाने सातत्यपूर्ण प्रयत्न सुरू आहेत. आज मानसी उपक्रमाचे स्वरूप हे एका प्रगत आणि सातत्याने विकसित होत जाणाऱ्या सामाजिक चळवळीचे झाले असून, नवजात बालकाच्या वाढीप्रमाणे हा उपक्रम दिवसेंदिवस विस्तारत आणि अधिक प्रभावी होत आहे.

देशातील खेळाडूंना प्रोत्साहन देणे गरजेचे

याशिवाय, आगामी काळात भारताला मोठ्या आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांचे यजमानपद मिळण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशातील खेळाडूंना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांना सक्षम व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. मानसी उपक्रमाच्या माध्यमातून किमान ५० महिला खेळाडू घडवण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचेही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

दरम्यान, योगाचे शास्त्रोक्त आणि दर्जेदार प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी मानसी प्रेरणा फाऊंडेशन आणि नाशिकच्या योग विद्या गुरुकुल यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘योग निकेतन’ या नव्या केंद्राची स्थापना करण्यात येत आहे. या केंद्राच्या लोगोचे अनावरण चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले.

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Web Title: Pm modi has taken the importance of yoga to the entire world

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Published On: Jun 21, 2026 | 03:47 PM

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