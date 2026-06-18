पुणे विद्यापीठातही FDA चा दणका; कॅन्टीनचा अन्न परवानाच निलंबित, अन्नसुरक्षेतील आढळल्या गंभीर त्रुटी

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या मध्यवर्ती भोजनगृहात (केंद्रीय रेफेक्टरी) अन्नाच्या निकृष्ट दर्जाबाबत आणि अस्वच्छतेबाबत विद्यार्थ्यांकडून वारंवार तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कठोर कारवाई केली आहे. तपासणीत अन्नसुरक्षेशी संबंधित गंभीर त्रुटी आढळून आल्याने भोजनगृह चालवणाऱ्या ‘श्री स्वामी समर्थ भोजनालय अँड केटरिंग सर्व्हिसेस’चा अन्न परवाना पुढील आदेशापर्यंत निलंबित करण्यात आला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून भोजनात झुरळे, किडे आढळणे तसेच शिळे अन्न दिले जात असल्याच्या तक्रारी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत होत्या. या प्रकाराविरोधात विद्यार्थ्यांनी आंदोलनही केले होते. तक्रारींची दखल घेत अन्न सुरक्षा अधिकारी अजिंक्य उमाप यांच्या नेतृत्वाखाली भोजनगृहाची अचानक तपासणी करण्यात आली. तपासणीदरम्यान भोजनालयात कीटकनियंत्रणाची प्रभावी व्यवस्था नसल्याचे, परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अस्वच्छता असल्याचे, पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत आवश्यक नोंदी उपलब्ध नसल्याचे तसेच अन्न तयार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय तपासणीचे अहवाल सादर करण्यात आले नसल्याचे आढळून आले. या सर्व बाबी अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर असल्याचे एफडीएने नमूद केले आहे.
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दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यास संभाव्य धोका निर्माण होऊ शकतो, या कारणास्तव अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियमांतर्गत संबंधित भोजनालयाचा परवाना निलंबित करण्यात आला. त्यामुळे विद्यापीठातील केंद्रीय भोजनालयाची सेवा सध्या पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे.
…तरच भोजनालय पुन्हा सुरु होणार
संबंधित ठेकेदाराने सर्व आवश्यक सुधारणा करून अन्नसुरक्षा नियमांचे पालन केल्यानंतरच भोजनालय पुन्हा सुरू करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणाबाबत विद्यापीठ प्रशासनाची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळू शकला नाही.
गुणवत्ता मानकांचे पालन अधिक प्रभावीपणे होईल
“मागील एका वर्षात विद्यापीठातील विविध मेस व कॅन्टीनमधील अन्नामध्ये किडे, अळ्या, झुरळे, केस व इतर आरोग्यास हानिकारक घटक आढळल्याच्या ५० हून अधिक तक्रारी समोर आल्या आहेत. रिफॅक्टरी मेस येथे एफडीएच्या तपासणीतही अनेक नियमभंग निदर्शनास आले. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्या संबंधित मेस व कॅन्टीन चालकांवर नियमानुसार कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. अशा कारवाईमुळे अन्नसुरक्षा, स्वच्छता आणि गुणवत्ता मानकांचे पालन अधिक प्रभावीपणे होईल.”
– अभिषेक शेलकर, अध्यक्ष, विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समिती (विद्यापीठ युनिट – SPPU)