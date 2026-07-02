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पुणेकरांनो सावधान ! पुढील तीन दिवस पावसाचा रेड अलर्ट; मुसळधार ते अतिवृष्टीसदृश पावसाचा अंदाज

Updated On: Jul 02, 2026 | 02:34 PM IST
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सारांश

पुणे शहर आणि परिसरात बुधवारी (ता. १) कमाल तापमान २८ अंश सेल्सिअस तर किमान २२.१ अंश सेल्सिअस इतके नोंदवले गेले. सकाळपासूनच पावसाची रिमझिम सुरू होती आणि दिवसभर शहर व उपनगरांमध्ये अधूनमधून पावसाच्या सरी सुरू राहिल्या.

पुण्यात पुढील तीन दिवस पावसाचा रेड अलर्ट

पुण्यात पुढील तीन दिवस पावसाचा रेड अलर्ट

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विस्तार

पुणे : शहर आणि परिसरात नैऋत्य मोसमी पावसाने पुन्हा प्रगती करत दिलासादायक सुरुवात केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने दडी मारली होती. त्यामुळे उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांना दिवसभर झालेल्या संततधारेमुळे मोठा दिलासा मिळाला. बुधवारी (दि.1) देखील शहरात दिवसभर अधूनमधून रिमझिम ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाच्या सरी कोसळल्या, तर काही भागांत जोरदार पावसाने हजेरी लावली.

हवामान विभागाच्या निरीक्षणानुसार, बंगाल उपसागर ते ईशान्य अरबी समुद्रापर्यंत वरच्या पातळीवर द्रोणीय रेषा (ट्रफ) सक्रिय आहे. या प्रणालीमुळे महाराष्ट्रासह मध्य भारतात पावसासाठी पोषक वातावरण तयार झाले असून, राज्यात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. विशेषतः घाटमाथ्यावर पुढील तीन दिवस मुसळधार ते अतिवृष्टीसदृश पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला असून ‘रेड अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे.

पुणे शहर आणि परिसरात बुधवारी (ता. १) कमाल तापमान २८ अंश सेल्सिअस तर किमान २२.१ अंश सेल्सिअस इतके नोंदवले गेले. सकाळपासूनच पावसाची रिमझिम सुरू होती आणि दिवसभर शहर व उपनगरांमध्ये अधूनमधून पावसाच्या सरी सुरू राहिल्या. त्यामुळे हवामानात गारवा निर्माण होऊन वातावरण आल्हाददायक झाले.

गुरुवारी (ता. २) कमाल तापमान २९ अंश सेल्सिअस तर किमान २२ अंश राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानुसार, आकाश सामान्यतः ढगाळ राहिल्याचे दिसून आले. मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला होता. त्यानुसार, पाऊस होताना दिसत आहे. घाट विभागात काही ठिकाणी जोरदार ते अतिवृष्टी होण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाने सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. पुढील तीन दिवस घाटमाथा परिसरात रेड अलर्ट कायम राहणार आहे.

पावसाची नोंद

ठिकाण – पाऊस (मिमी)

गिरिवन – ३४.०
भोर – २०.०
चिंचवड – ११.५
पाषाण – ११.०
शिवाजीनगर – १०.०
दापोडी – ९.५
तळेगाव – ८.५
एनडीए – ६.५
राजगुरुनगर – ६.०
माळीन – ६.०
हडपसर – ४.५
दुधुळगाव – ३.५
निमगिरी – ३.०
शिरूर – १.५
दौंड – ०.५

Mumbai Rain Update : मुंबईकरांनो तयार राहा ! दोन दिवस पावसाची विश्रांती, पण 1 जुलैनंतर पुन्हा मुसळधार पावसाची शक्यता

Web Title: Red alert for rain in pune for the next three days

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Published On: Jul 02, 2026 | 02:34 PM

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