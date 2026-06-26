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Mumbai Rain Update : मुंबईकरांनो तयार राहा! दोन दिवस पावसाची विश्रांती, पण 1 जुलैनंतर पुन्हा मुसळधार पावसाची शक्यता

Updated On: Jun 26, 2026 | 11:25 AM IST
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सारांश

Mumbai Weather Forecast : मुंबईत मंगळवारी (23 जून 2026) झालेल्या मुसळधार पावसानंतर पुढील दोन दिवस पावसाचा जोर कमी राहणार आहे. मात्र, हवामान खात्याने 1 ते 5 जुलैदरम्यान मुंबईत पुन्हा एकदा मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे.

मुंबईकरांनो तयार राहा! दोन दिवस पावसाची विश्रांती, पण 1 जुलैनंतर पुन्हा मुसळधार पावसाची शक्यता

मुंबईकरांनो तयार राहा! दोन दिवस पावसाची विश्रांती, पण 1 जुलैनंतर पुन्हा मुसळधार पावसाची शक्यता

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विस्तार
  • मुंबईकरांनो तयार राहा!
  • दोन दिवस पावसाची विश्रांती
  • पण 1 जुलैनंतर पुन्हा मुसळधार पावसाची शक्यता
Maharashtra Rain Update News Marathi : मुंबईला 23 जून 2026 ला रात्रभर झोडपून काढणाऱ्या मुसळधार पावसाने बुधवार आणि गुरुवारी काहीसा ब्रेक घेतला. मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात निर्माण झालेले हवेच्या कमी दाबाचे क्षेत्र विरून गेल्यामुळे पावसाचा जोर कमी झाल्याचे हवामान तज्ज्ञांनी सांगितले आहे. त्यामुळे गेल्या दोन दिवसांत मुंबईकरांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

‘वेगरिज ऑफ वेदर’चे प्रमुख राजेश कपाडिया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 26 आणि 27 जून रोजी मुंबईतील पावसाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे. गेल्या काही दिवसांत मुंबईत 200 ते 300 मिमीपर्यंत पाऊस पडत असताना, पुढील दोन दिवसांत हे प्रमाण दररोज सुमारे 40 मिमीपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, सध्या मान्सूनचा प्रवाह कमकुवत झाल्यामुळे शुक्रवार ते रविवारदरम्यान मुंबईत मोठ्या पावसाची शक्यता नाही. त्यामुळे सध्या मुंबईसाठी कोणताही अधिकृत रेड किंवा ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आलेला नाही. मात्र, अधूनमधून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या सरी कोसळू शकतात.

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दरम्यान, हा दिलासा फार काळ टिकणार नसल्याचेही हवामान विभागाने स्पष्ट केले आहे. 28 जूनपासून मुंबईत पुन्हा हलक्या पावसाला सुरुवात होण्याची शक्यता असून, 1 ते 5 जुलैदरम्यान मान्सून पुन्हा सक्रिय होणार आहे. या कालावधीत मुंबई, उपनगरे आणि ठाणे परिसरात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, हवामान विभागाच्या सूचनांवर लक्ष ठेवावे आणि विशेषतः सखल भागातील नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

दिल्लीत हवामान कसे असेल?

उत्तर भारतात, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाझियाबाद आणि फरिदाबाद येथे ढगाळ वातावरण राहील. अनेक भागांमध्ये हलका ते मध्यम पाऊस आणि मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. कमाल तापमान ३४ ते ३६ अंश सेल्सिअस दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. जोरदार वाऱ्यामुळे दमटपणा आणि उष्णतेपासून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. पूर्व आणि पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार आणि झारखंडमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पाऊस आणि विजांचा कडकडाट होण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाने शेतकरी आणि मोकळ्या जागेत काम करणाऱ्या लोकांना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. तापमान ३१ ते ३५ अंश सेल्सिअस दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.

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Web Title: Mumbai rain update heavy rain likely again between 1 and 5 july weather department alert

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Published On: Jun 26, 2026 | 11:25 AM

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