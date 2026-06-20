दौंड तालुक्यात मान्सूनच्या हुलकावणीने पेरणी, लागवडी रखडल्या; शेतकरी चिंतेत

पाटस : मान्सूनने हुलकावणी दिल्याने दौंड तालुक्यातील शेतकरी चिंतेत सापडला आहे. जून महिना संपत आला तरी समाधानकारक पाऊस न झाल्याने खरिपाच्या पेरण्या व लागवडी रखडल्या आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी पेरणीपूर्व मशागत करून ठेवली असली, तरी पावसाअभावी बियाणे टाकण्याचे धाडस होत नाही.
तालुक्यातील काही भागात मान्सून पूर्व पावसाने हजेरी लावली होती. मात्र, जून महिना संपत आला तरी मान्सून पावसानं अद्याप हजेरी लावली नाही. आकाशात ढगाळ वातावरण तयार होते. मात्र, पाऊस पडत नसल्याने मान्सून एकप्रकारे हुलकावणी देत आहे. तालुक्यातील पाटस वरवंड, कुसेगाव, पडवी कानगाव तसेच इतर भागात पुरेसा प्रमाणात पाऊस झाला नाही. परिणामी, खरीप हंगामासाठी सोयाबीन, बाजरी, मका, तूर, मूग, उडीद या पिकांची पेरणी केली जाते. मात्र, पुरेसा ओलावा नसल्याने शेतकऱ्यांनी पेरण्या लांबणीवर टाकल्या आहेत. ज्यांनी घाई करून पेरणी केली, त्यांच्या शेतात उगवण होत नसल्याने दुबार पेरणीचे संकट उभे राहिले आहे.
ऊसाची लागवड करणारे शेतकरीही पावसाच्या प्रतीक्षेत आहेत. कृषी केंद्रातून बियाणे व खतांची खरेदी करून ठेवली असली, तरी पाऊस नसल्याने ते पडून आहेत. वेळेत पेरणी न झाल्यास उत्पादनात घट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पाण्याअभावी जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर होण्याची शक्यता आहे.
बळीराजा हवालदिल
“मशागत करून महिना झाला, पण पावसाचा पत्ता नाही. पेरणी केली तर बियाणे वाया जाईल, नाही केली तर वेळ निघून जाईल,” अशी व्यथा पाटस परिसरातील शेतकऱ्यांनी मांडली. हवामान खात्याने वर्तवलेला अंदाजही चुकत असल्याने शेतकरी संभ्रमात आहे. पावसाअभावी पेरण्या रखडल्याने खरिपाचे गणित बिघडण्याची चिन्हे आहेत. वेळेत चांगला पाऊस झाल्यासच बळीराजाला दिलासा मिळणार आहे.
‘अल-निनो’चा वाढता प्रभाव शेतकऱ्यांसाठी धोक्याचा
पावसाळ्याला सुरूवात झाली असली तरी हवामानातील बदलामुळे विदर्भात अद्याप दमदार पाऊस झालेला नाही. तर दुसरीकडे भू-गर्भातील आणि जलाशयातील पाणी पातळीत झपाट्याने घट होत आहे. विदर्भात ऐरवी १८ जूनपर्यंत ७९.०२ मिमी पाऊस पडतो. तर यंदा १८ जूनपर्यंत केवळ १९.०७ मिमी पाऊस विदर्भात झाला. त्यामुळे १८ जूनपर्यंत विदर्भात तब्बल ५९.९५ मिमी पावसाची तूट असल्याचे तज्ज्ञांच्या निरीक्षणात पुढे आले आहे.
‘अल-निनो’चा वाढता प्रभाव शेतकऱ्यांसाठी धोक्याचा; अपेक्षित पाऊस न झाल्याने दुबार पेरणीची टांगती तलवार