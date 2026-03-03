Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या विषय समित्यांच्या सभापतींची बिनविरोध निवड; कुणाकुणाला मिळाली संधी?

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या विविध विषय समित्यांच्या सभापतीपदासाठी सोमवारी झालेल्या निवडणुकीत पाचही समित्यांच्या सभापतींची बिनविरोध निवड करण्यात आली.

Updated On: Mar 03, 2026 | 02:31 PM
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या विषय समित्यांच्या सभापतींची बिनविरोध निवड; कुणाकुणाला मिळाली संधी?

संग्रहित फोटो

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या विविध विषय समित्यांच्या सभापतीपदासाठी सोमवारी झालेल्या निवडणुकीत पाचही समित्यांच्या सभापतींची बिनविरोध निवड करण्यात आली. मुख्य प्रशासकीय भवनातील दिवंगत महापौर मधुकरराव पवळे सभागृहात पार पडलेल्या विशेष सभांमध्ये या निवडीवर अधिकृत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

नवनिर्वाचित सभापतींची नावे :

निवडणुकीच्या निकालानुसार पुढील सदस्यांची सभापतीपदी वर्णी लागली आहे :

विधी समिती : सुजाता बोराटे
महिला व बालकल्याण समिती : राणी पठारे
शहर सुधारणा समिती : संजय नाना काटे
क्रीडा, कला, साहित्य व सांस्कृतिक समिती : कैलास कुटे
शिक्षण समिती : रविना आंगोळकर

निवड प्रक्रिया आणि उपस्थिती

पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी विभागीय आयुक्तांचे प्रतिनिधी व पीठासीन अधिकारी म्हणून या निवडणूक प्रक्रियेचे कामकाज पाहिले. निवड जाहीर झाल्यानंतर त्यांनी नवनिर्वाचित सभापतींचा पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार केला. याप्रसंगी विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर, अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर, विक्रांत बगाडे, नगरसचिव मुकेश कोळप, विशेष अधिकारी किरण गायकवाड यांच्यासह विविध समित्यांचे सदस्य व नगरसेवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन जनता संपर्क अधिकारी प्रफुल्ल पुराणिक यांनी केले.

हे सुद्धा वाचा : शेतकरी आर्थिक संकटात, कर्जमाफीचा निर्णय तात्काळ घ्या; चंद्रकांत चौंडकर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

समित्यांच्या नियमित सभांचे वेळापत्रक जाहीर

नव्या निवडीसोबतच पालिकेने विषय समित्यांच्या नियमित सभांचे वार आणि वेळ खालीलप्रमाणे निश्चित केली आहे

विधी समिती : दर महिन्याचा १ ला व ३ रा शुक्रवार (दु. ३.०० वा.)
महिला व बालकल्याण समिती : २ रा व ४ था गुरुवार (दु. २.३० वा.)
शहर सुधारणा समिती : २ रा व ४ था मंगळवार (दु. २.०० वा.)
क्रीडा व सांस्कृतिक समिती : २ रा व ४ था शुक्रवार (दु. २.३० वा.)
शिक्षण समिती : १ ला व ३ रा गुरुवार (दु. २.३० वा.)

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा मोठा निर्णय

पिंपरी- चिंचवड शहराच्या विकासात मोलाचे योगदान देणारे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या स्मृती जतन करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. महापालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या परिसरात ‘अजितसृष्टी’ उभारण्याच्या प्रस्तावाला सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकमताने मंजुरी दिली आहे. महापौर रवि लांडगे यांनी याबाबतची अधिकृत घोषणा केली आहे. भाजप नेते तथा आमदार महेश लांडगे यांनी अजित पवार यांच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी हे स्मारक उभारण्याची सूचना केली होती, ज्याला सर्वच पक्षांनी उत्स्फूर्त पाठिंबा दिला. चिंचवड येथील डी-मार्ट समोर ३३.८६ एकर जागेवर महापालिकेची नवीन इमारत साकारत असून, त्यातील ८.६५ एकर जागेवर हे भव्य स्मारक उभारले जाणार आहे.

Published On: Mar 03, 2026 | 02:31 PM

