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Pimri Chinchwad : धरणातील कमी पाणीसाठ्यामुळे प्रशासनाची धावपळ; ‘या’ तारखेनंतर पाणीकपातीच्या निर्णयाचे संकेत

Updated On: Jun 16, 2026 | 04:00 PM IST
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सारांश

'एल निनो'च्या प्रभावामुळे यंदा मान्सूनचे आगमन लांबणीवर पडल्याने पिंपरी-चिंचवड शहरावर भीषण पाणीटंचाईचे संकट घोंघावू लागले आहे. पवना धरणातील पाणीसाठा धोकादायक पातळीपर्यंत खालावल्याने प्रशासनाची चिंता वाढली आहे.

धरणातील कमी पाणीसाठ्यामुळे प्रशासनाची धावपळ; 'या' तारखेनंतर पाणीकपातीच्या निर्णयाचे संकेत

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पिंपरी/विजया गिरमे : ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे यंदा मान्सूनचे आगमन लांबणीवर पडल्याने पिंपरी-चिंचवड शहरावर भीषण पाणीटंचाईचे संकट घोंघावू लागले आहे. शहराची जीवनवाहिनी असलेल्या पवना धरणातील पाणीसाठा धोकादायक पातळीपर्यंत खालावल्याने प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत, महापौर रवी लांडगे यांनी सोमवारी (दि. १५) घेतलेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शहरातील पाणी जपून वापरण्याचे कडक आदेश देत, खासगी व महापालिकेचे जलतरण तलाव तातडीने बंद करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.

 

पाणी कपातीची ‘डेडलाईन’

पिपंरी चिंचवड शहराला दररोज ६५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो, ज्यामध्ये पवना धरणाचा वाटा मोठा आहे. सध्या धरणात केवळ २० टक्के पाणीसाठा शिल्लक असून, पावसाने २५ जूनपर्यंत हजेरी न लावल्यास शहरात पाणीकपात लागू करण्याचा निर्णय अटळ असल्याचे महापौरांनी स्पष्ट केले आहे. मागील साडेसहा वर्षांपासून शहर ‘एक दिवसाआड’ पाणीपुरवठ्याचा त्रास सहन करत आहे; त्यातच आता नैसर्गिक आपत्तीची भर पडल्याने नागरिकांसमोर दुहेरी संकट निर्माण झाले आहे.

वॉशिंग सेंटर्स आणि बांधकामांना लगाम

पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे नियोजन करण्यासाठी महापौरांनी कडक पावले उचलली आहेत. शहरातील ज्या वॉशिंग सेंटर्सवर पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय होत आहे, त्यांचे तत्काळ सर्वेक्षण करून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे, तसेच नियम धाब्यावर बसवणाऱ्यांविरुद्ध थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, सुरू असलेल्या बांधकामांना महापालिकेतर्फे दिला जाणारा पाणीपुरवठा तातडीने खंडित करावा, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी आयुक्तांना दिल्या आहेत.

भामा-आसखेड प्रकल्प: नियोजनाचा फज्जा

शहराची वाढती लोकसंख्या पाहता, भामा-आसखेड धरणातून १६७ एमएलडी अतिरिक्त पाणी मिळवण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. मात्र, प्रशासकीय ढिसाळपणामुळे हा प्रकल्प रेंगाळला आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये पूर्ण होण्याचे उद्दिष्ट असताना, आता कामाचा वेग पाहता तो मार्च २०२६ पर्यंत लांबणीवर पडला आहे. या विलंबामुळे पाणीटंचाईवर मात करण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न फसला असून, नागरिक मात्र पाण्यासाठी वणवण करत आहेत.

नगरसेवकांचा ‘राजकीय पवित्रा’

पाणीटंचाईच्या गंभीर विषयावर चर्चा सुरू असतानाच, सभेत एक वेगळाच वाद निर्माण झाला. फुगेवाडीतील विषारी दारू बळींच्या कुटुंबीयांना मदतीचा हात देण्यासाठी सर्व नगरसेवकांच्या एका महिन्याच्या मानधनातून मिळून प्रत्येकी एक लाख रुपये देण्याची सूचना महापौरांनी केली होती. मात्र, ‘चुकीच्या गोष्टींना प्रोत्साहन देणे योग्य नाही’ असे म्हणत अनेक नगरसेवकांनी या सूचनेला थेट विरोध केला. एका बाजूला शहराच्या मूलभूत सोयी-सुविधांचा प्रश्न गंभीर होत असताना, दुसरीकडे नगरसेवकांच्या या भूमिकेमुळे महापालिकेतील राजकारण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.

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नागरिकांना संयमाचे आवाहन

धरणातील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत असल्याने, पाटबंधारे विभागाने १५ टक्के पाणी कपातीची पूर्वसूचना दिली आहे. महापौर लांडगे यांनी नागरिकांना घाबरून न जाता उपलब्ध पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. लवकरच पाणीपुरवठा विभागाची आढावा बैठक घेऊन कपातीचे स्वरूप निश्चित करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Web Title: There is a possibility of a severe water shortage crisis arising in pimpri chinchwad

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Published On: Jun 16, 2026 | 03:57 PM

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