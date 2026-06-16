Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • A Shocking Incident Involving The Murder Of A Young Man Has Occurred In Kannad City

भांडण सोडविण्यासाठी जाण तरुणाला भोवलं; पोटावर अन् मानेवर सपासप वार करुन खून

Updated On: Jun 16, 2026 | 11:49 AM IST
जाहिरात
सारांश

 दोन गटात सुरु असलेले भांडण सोडविण्यास गेलेल्या तरुणाला जीव गमवावा लागल्याची घटना कन्नड शहरात घडली. विशेष म्हणजे ही घटना शहर पोलिस स्टेशन समोरच अंदाजे शंभर फुटावर घडली आहे.

भांडण सोडविण्यासाठी जाण तरुणाला भोवलं; पोटावर अन् मानेवर सपासप वार करुन खून

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

कन्नड : दोन गटात सुरु असलेले भांडण सोडविण्यास गेलेल्या तरुणाला जीव गमवावा लागल्याची घटना शहरात घडली. विशेष म्हणजे ही घटना शहर पोलिस स्टेशन समोरच अंदाजे शंभर फुटावर घडली आहे. याप्रकरणी सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जखमी झालेला आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात असून, त्याच्यावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. फरार झालेल्या सहा आरोपींचा पोलीस शोध घेत आहेत.

 

याबाबत माहिती अशी की, परवेझ खान (रा. करीमनगर) व त्याचे काका आदील खान यांच्यात घरगुती वाद झाल्याने रविवारी रात्री दोन्ही बाजुंनी एकमेकांविरुद्ध तक्रारी दिल्या. तक्रारी देवून पोलिस ठाण्यातून बाहेर पडल्यानंतर दोन्ही गट एकमेकांना भिडले. तुंबळ हाणामारी झाली. यात नवीद अक्रम शेख याचा खून झाला. तर परवेझ खान व मोबीन शेख हे जखमी झाले.

कन्नडमधील घटनेने उडाली खळबळ

अझर शेख नुर (रा. टिळकनगर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, पोलिस ठाण्यात येऊन तक्रार दिल्यानतर आम्ही चौघेजण परवेजच्या नातेवाईकासह पोलिस ठाणेच्या गेट बाहेर रेणुका ज्वेलर्स दुकानासमोर रात्री एक वाजेच्या सुमारास असतांना परवेज याला आण्णा उर्फ शाबीर शेख निहाल याने पाठीमागून येत डोक्यात मारले व त्याचे सोबतचे मोबीन युनुस शेख, बाबा मलीक निहाल शेख, अमेर लाला नेहाल शेख, मॅक्स उर्फ नाजीम सत्तार, मतीन शेख युनुस, जफर शेख अम्मू, अब्दुल मलीक महम्मद खालीद शेख यांनी पण चापट बुक्याने मारहाण केली. त्यांच्या तावडीतून परवेज खान यास फिर्यादी अझर, नवीद, इरफान शेख लतीफ, नौशाद शेख नईम, वाहाब खान उस्मान खान हे सोडवित असतांना नाजीम मॅक्स याने रेणुका ज्वेलर्स समोर त्याचे हातातील चाकने नवीद शेख अकरम याचे मानेवर व पोटावर चाकूने वार करुन त्यास गंभीर जखमी केले. मोबीन युनुस शेखही यामध्ये जखमी झाला. त्याला घेऊन ते सर्वजण फरार झाले आहेत.

हे सुद्धा वाचा : ‘तुझ्याशीच लग्न करेन’ म्हणत डॉक्टरकडून वारंवार लैंगिक शोषण, डॉक्टर अटकेत; आष्टीतील धक्कादायक प्रकार

पोटात, मानेवर केला चाकूने वार

रेणुका ज्वेलर्स समोर नवीद शेख अकरम हा खाली पडला. त्याचे पोटातून व मानेतून रक्तस्त्राव होत असल्याने त्याला मी, इरफान शेख लतीफ, नौशाद शेख नईम, वाहाब खान उस्मान खान असे घाटी दवाखाना, कन्नड येथे उपचार कामी नेले असता तेथील डॉक्टरांनी त्याला तपासून मयत घोषित केले. या फिर्यादीनुसार बाबा मलीक निहाल शेख, अमेर लाला नेहाल शेख, आण्णा उर्फ शाबीर शेख निहाल, मॅक्स उर्फ नाजीम सत्तार सर्व (रा. मक्रणपूर ता. कन्नड), मतीन शेख युनुस, मोबीन युनुस शेख, दोन्ही (रा. नितीननगर, ता. कन्नड) जफर शेख अम्मु (रा. करीमनगर) यांच्या विरुद्ध शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास सानप करीत आहेत.

Web Title: A shocking incident involving the murder of a young man has occurred in kannad city

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 16, 2026 | 11:49 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune Crime : विश्रांतवाडीत टोळक्याचा राडा, दोघांवर वार अन् दहशतही; नेमकं काय घडलं?
1

Pune Crime : विश्रांतवाडीत टोळक्याचा राडा, दोघांवर वार अन् दहशतही; नेमकं काय घडलं?

Breaking: राजस्थानच्या बिकानेरमध्ये कार अन् ट्रकची भीषण धडक; ६ जणांचा जागेवरच मृत्यू
2

Breaking: राजस्थानच्या बिकानेरमध्ये कार अन् ट्रकची भीषण धडक; ६ जणांचा जागेवरच मृत्यू

पोलिसांवर फायरिंग करून फरार झाल्या आरोपीला ठोकल्या बेड्या; ‘या’ भागात सापळा रचून पकडले
3

पोलिसांवर फायरिंग करून फरार झाल्या आरोपीला ठोकल्या बेड्या; ‘या’ भागात सापळा रचून पकडले

Saswad gutkha Raid : सासवडमध्ये ‘एफडीए’ची मोठी कारवाई; गुटखा विक्रीचे दुकान सील
4

Saswad gutkha Raid : सासवडमध्ये ‘एफडीए’ची मोठी कारवाई; गुटखा विक्रीचे दुकान सील

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भांडण सोडविण्यासाठी जाण तरुणाला भोवलं; पोटावर अन् मानेवर सपासप वार करुन खून

भांडण सोडविण्यासाठी जाण तरुणाला भोवलं; पोटावर अन् मानेवर सपासप वार करुन खून

Jun 16, 2026 | 11:49 AM
Multibagger Stock: ‘हा’ शेअर बनला रॉकेल… 9 रुपयांवरुन थेट 600 रुपयांवर, एक लाखाचे झाले तब्बल 68 लाख

Multibagger Stock: ‘हा’ शेअर बनला रॉकेल… 9 रुपयांवरुन थेट 600 रुपयांवर, एक लाखाचे झाले तब्बल 68 लाख

Jun 16, 2026 | 11:45 AM
नवी मुंबईत प्रथमच दुर्मिळ हृदयरोगावर उपचार; ७१ वर्षीय महिलेची ओपन हार्ट सर्जरी टळली, गंभीर आजारावर केली मात

नवी मुंबईत प्रथमच दुर्मिळ हृदयरोगावर उपचार; ७१ वर्षीय महिलेची ओपन हार्ट सर्जरी टळली, गंभीर आजारावर केली मात

Jun 16, 2026 | 11:45 AM
स्वप्न सुंदरी’ला अभिजीत सावंतच्या आवाजाची जादू; कव्हर साँग ऐकून चाहते झाले फिदा!

स्वप्न सुंदरी’ला अभिजीत सावंतच्या आवाजाची जादू; कव्हर साँग ऐकून चाहते झाले फिदा!

Jun 16, 2026 | 11:35 AM
FIFA World Cup 2026: भयंकर वाद, हुटिंग आणि तणावादरम्यान इराणने अमेरिकेत खेळला पहिला सामना, High Voltage ड्रामा

FIFA World Cup 2026: भयंकर वाद, हुटिंग आणि तणावादरम्यान इराणने अमेरिकेत खेळला पहिला सामना, High Voltage ड्रामा

Jun 16, 2026 | 11:32 AM
चिपळूणमध्ये धक्कादायक प्रकार! शाळेच्या पहिल्याच दिवशी स्वागताऐवजी कष्ट; विद्यार्थिनींना उचलावी लागली लोखंडी कपाटे

चिपळूणमध्ये धक्कादायक प्रकार! शाळेच्या पहिल्याच दिवशी स्वागताऐवजी कष्ट; विद्यार्थिनींना उचलावी लागली लोखंडी कपाटे

Jun 16, 2026 | 11:29 AM
नव्या Honor स्मार्टफोनने उडवली सर्वांची झोप! 8,560mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज… रंग पर्याय पाहून व्हाल थक्क

नव्या Honor स्मार्टफोनने उडवली सर्वांची झोप! 8,560mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज… रंग पर्याय पाहून व्हाल थक्क

Jun 16, 2026 | 11:25 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा