Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Karjat News : बकरी फार्मला भीषण आग; 400 बकऱ्या मृत आणि 350 कबुतरांचा होरपळून मृत्यू

कर्जत- नेरळ राज्यमार्ग रस्त्यावर माणगाव गावच्या हद्दीत असलेल्या गोट फार्म मध्ये आग लागली. या आगीमध्ये तब्बल 400 बकऱ्यांचा होरपळून दुर्दैवी मृत्यू झाला. या ठिकाणी रात्रीच्या वेळी लागल्याने मदतकार्य मिळण्यात अडचणी आल्या.

Updated On: Jan 27, 2026 | 02:17 PM
Karjat News : बकरी फार्मला भीषण आग; 400 बकऱ्या मृत आणि 350 कबुतरांचा होरपळून मृत्यू
Follow Us:
Follow Us:
  • बकरी फार्मला भीषण आग;
  • 400 बकऱ्या मृत आणि 350 कबुतरांचा होरपळून मृत्यू
कर्जत/ संतोष पेरणे : कर्जत- नेरळ राज्यमार्ग रस्त्यावर माणगाव गावच्या हद्दीत असलेल्या गोट फार्म मध्ये आग लागली. या आगीमध्ये तब्बल 400 बकऱ्यांचा होरपळून दुर्दैवी मृत्यू झाला. या ठिकाणी रात्रीच्या वेळी लागल्याने मदतकार्य मिळण्यात अडचणी आल्या. या आगीची तीव्रता इतकी भयानक होती की, मुख्य प्राण्यांचा बळी यात गेला आहे. दरम्यान गोट फार्मच्या मालकाचे या आगी मध्ये तब्बल दीड कोटींचे आर्थिक नुकसान झाले.

कर्जत कल्याण राज्यमार्ग रस्त्यावर नेरळ जवळील माणगाव गावाच्या हद्दीत रस्त्याच्या कडेला राबीया बकरी फार्म आहे. माणगाव येथे मंगळवारी मध्यरात्री भीषण आग लागल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.रात्री सुमारे 1.30 ते 2 वाजण्याच्या सुमारास ही आग लागली असून या दुर्घटनेत सुमारे 300 ते 400 बकऱ्या होरपळून मृत्युमुखी पडल्या आहेत. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.मध्यरात्री फार्म परिसरातून अचानक धुराचे लोट आणि आगीच्या ज्वाळा दिसू लागल्या. काही मिनिटांतच आग बकरी पालन करण्यासाठी उभारलेल्या शेड्समध्ये पसरली. आगीची तीव्रता इतकी प्रचंड होती की बकऱ्यांना बाहेर काढण्याची कोणतीही संधी मिळाली नाही. परिणामी मोठ्या संख्येने मुक्या प्राण्यांचा दुर्दैवी अंत झाला.

Raigad News: पनवेल शहरातील प्लास्टिक पिशव्या हद्दपार, दुकानदारांना नोटिसा बजावल्या, कडक कारवाई सुरू

फार्म मालकाच्या म्हणण्यानुसार, ही आग शॉर्ट सर्किटमुळे लागल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. विद्युत वाहिन्यांमध्ये झालेल्या बिघाडामुळे ठिणग्या पडून आग भडकली असावी.घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक ग्रामस्थांनी तातडीने मदतीस धाव घेतली , मात्र तोपर्यंत फॉर्मचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. सुदैवाने या आगीत कोणतीही मनुष्यहानी झाली नाही. मात्र बकरी पालनावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबावर मोठे आर्थिक संकट ओढवले आहे. महसूल व पशुसंवर्धन विभागाकडून पंचनामा सुरू असून नुकसानभरपाईची मागणी करण्यात येत आहे.

Raigad News: महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ! शेकाप-शिंदे गट मोट बांधण्याच्या चर्चा, युतीबाबत संभ्रम कायम

Web Title: Karjat news massive fire breaks out at goat farm 400 goats dead and 350 pigeons burnt to death

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 02:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Karjat News : राष्ट्रीय महामार्ग रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे भीषण अपघात; रस्त्यांच्या दुरावस्थेवर प्रशासनाचं दुर्लक्ष
1

Karjat News : राष्ट्रीय महामार्ग रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे भीषण अपघात; रस्त्यांच्या दुरावस्थेवर प्रशासनाचं दुर्लक्ष

Karjat News : कर्जतमध्ये बिबट्याचा वावर ; वन विभागाकडून नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा
2

Karjat News : कर्जतमध्ये बिबट्याचा वावर ; वन विभागाकडून नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bhopal AIIMS Snatching: भोपाळ AIIMS रुग्णालयात महिला डॉक्टरची लूट; लिफ्टमध्ये आला अन् मंगळसूत्र …

Bhopal AIIMS Snatching: भोपाळ AIIMS रुग्णालयात महिला डॉक्टरची लूट; लिफ्टमध्ये आला अन् मंगळसूत्र …

Jan 27, 2026 | 06:02 PM
फेब्रुवारीत राहू सूर्य आणि मंगळाच्या युतीने होणार ग्रहण आणि अंगारक योग, सिंह राशीसह 5 राशींनी व्हा सावध

फेब्रुवारीत राहू सूर्य आणि मंगळाच्या युतीने होणार ग्रहण आणि अंगारक योग, सिंह राशीसह 5 राशींनी व्हा सावध

Jan 27, 2026 | 06:00 PM
नागपूरची गृहिणी बनली अ‍ॅक्टिव्ह क्रिप्टो ट्रेडर… भारतातील बदलत्या आर्थिक विचारसरणीचे प्रतिबिंब

नागपूरची गृहिणी बनली अ‍ॅक्टिव्ह क्रिप्टो ट्रेडर… भारतातील बदलत्या आर्थिक विचारसरणीचे प्रतिबिंब

Jan 27, 2026 | 05:58 PM
IND vs ZIM Live score, U19 World Cup : विहान मल्होत्राचा नाबाद शतकी तडाखा! भारताचा झिम्बाब्वेसमोर 353 धावांचा डोंगर

IND vs ZIM Live score, U19 World Cup : विहान मल्होत्राचा नाबाद शतकी तडाखा! भारताचा झिम्बाब्वेसमोर 353 धावांचा डोंगर

Jan 27, 2026 | 05:56 PM
सूड, सत्ता आणि कर्मांचा हिशेब! ‘अब होगा हिसाब’ची अधिकृत घोषणा, संजय कपूर, शाहीर, मौनी रॉय प्रमुख भूमिकेत

सूड, सत्ता आणि कर्मांचा हिशेब! ‘अब होगा हिसाब’ची अधिकृत घोषणा, संजय कपूर, शाहीर, मौनी रॉय प्रमुख भूमिकेत

Jan 27, 2026 | 05:49 PM
महिलांना साड्या वाटून तालुक्याचा विकास करणार का? सुरेखा ढवळे यांचा विरोधकांना सवाल

महिलांना साड्या वाटून तालुक्याचा विकास करणार का? सुरेखा ढवळे यांचा विरोधकांना सवाल

Jan 27, 2026 | 05:44 PM
India EU Trade : भारतासोबत मुक्त व्यापार करार पूर्ण होताच EU अध्यक्षांचे ट्रम्प यांना चोख प्रत्युत्तर; टॅरिफवर हल्लाबोल

India EU Trade : भारतासोबत मुक्त व्यापार करार पूर्ण होताच EU अध्यक्षांचे ट्रम्प यांना चोख प्रत्युत्तर; टॅरिफवर हल्लाबोल

Jan 27, 2026 | 05:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Jan 27, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : मीरा भाईंदर फ्लायओव्हर संदर्भातील मनसेच्या आरोपांवर MMRDAचे स्पष्टीकरण

Mumbai : मीरा भाईंदर फ्लायओव्हर संदर्भातील मनसेच्या आरोपांवर MMRDAचे स्पष्टीकरण

Jan 27, 2026 | 03:30 PM
Navi Mumbai: ठाणे महापालिकेत भाजपला हवे हे पद?

Navi Mumbai: ठाणे महापालिकेत भाजपला हवे हे पद?

Jan 27, 2026 | 03:27 PM
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM