‘The 50’ मधून पहिल्याच दिवशी एक स्पर्धक घराबाहेर; ५० सदस्यांमध्ये १० कॅप्टन, प्रसिद्ध गायकाची खास उपस्थिती

“द ५०” हा रिॲलिटी शो रविवार, १ फेब्रुवारी रोजी जिओहॉटस्टार आणि कलर्स टीव्हीवर प्रदर्शित होणार आहे. परंतु, चित्रपटाचे शूटिंग २६ जानेवारी रोजी सुरू झाले. स्पर्धकांनी त्यांचे पहिले काम आधीच पूर्ण केले आहे आणि एका स्पर्धकाला बाहेर काढण्यात आले आहे. दहा कॅप्टन नियुक्त करण्यात आले आहेत आणि संघांना पाच गटांमध्ये विभागण्यात आल्याचे समजले आहे.
वृत्तानुसार, द ५० चे चित्रीकरण दुबईमध्ये नाही तर मुंबईतील मालाड-मालवणी येथील सेटवर केले जात आहे. सर्व ५० स्पर्धक जिथे राहतील त्या आलिशान राजवाड्याची झलक आधी दाखवण्यात आली होती. प्रत्येक घराच्या कोपऱ्यात कोणाला फायदा होईल तर कोणाला त्रास, परंतु हा खेळ पाहताना चाहत्यांचे नक्कीच मनोरंजन होणार आहे.
द ५० मध्ये १० कॅप्टन आणि ५० स्पर्धक
‘बिग बॉस तक’ ने वृत्त दिले आहे की हिमेश रेशमिया एका खास दिवसासाठी पहिला पाहुणा म्हणून शो मध्ये दिसणार आहे. दहा कॅप्टन देखील निवडले गेले आहेत, ज्यामध्ये राजकुमार नरुला, रजत दलाल, निक्की तांबोळी, फैजू, करण पटेल, उर्वशी ढोलकिया, मोनालिसा, रचित, श्रुतिका अर्जुन आणि कृष्णा श्रॉफ हे पहिल्याच दिवशी कॅप्टन झाल्याचे समजले आहे. प्रत्येक टीममध्ये पाच स्पर्धक सहभागी असणार आहेत.
‘द ५०’ मधून पहिले एलिमिनेशन
शोचा पहिला टास्क, द एरिना टास्क, देखील झाला आहे. लवेकेश कटारियाला एलिमिनेट करण्यात आले आहे. परंतु, याबद्दल कोणतीही अधिकृत पुष्टी नाही. त्यासाठी आपल्याला प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. प्रीमियर १ फेब्रुवारी रोजी रात्री ९ वाजता जिओहॉटस्टारवर आणि रात्री १०:३० वाजता कलर्स टीव्हीवर रिलीज होणार आहे. प्रेक्षक त्याला किती चांगला प्रतिसाद देतात आणि त्याची टीआरपी रँकिंग काय आहे हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
50 स्पर्धक खेळणार एकत्र
करण पटेल, मिस्टर फैसू, दिव्या अग्रवाल, मोनालिसा, विक्रांत सिंग, शायनी दोशी, दुष्यंत कुकरेजा, रिद्धी डोगरा, शिव ठाकरे, नीलम गिरी, चाहत पांडे, हमीद बर्कजी, डिंपल सिंग, मॅकस्टर्न, सुमैरा शेख, लवकेश कटारिया, सिवेत कृष्णा तोमर, निलम कृष्णा चोमर, निलम कृष्णा, चोथर, निलम गिरी. तांबोळी, अरबाज पटेल, वंश सिंग, प्रिन्स नरुला, युविका चौधरी, अर्चना गौतम, बबिका ध्रुवे, रजत दलाल, जान्हवी किल्लेकर, युंग सॅमी, अदनान शेख, लक्ष्य कौशिक, अर्चित कौशिक, दिग्विजय राठी, नतालिया खानजादी, फैज बलोच, अरबाज बलोच, अरबाज, अरबाज, अरबाज, अरबाज, अरबाज, अरबाज, अरबाज, अरबाज, ऋषि, अरबाज, अरबाज. जाधव, सौरभ घाडगे, मनीषा राणी, आरुष चावला, रिद्धिमा पंडित आणि श्रुतिका अर्जुन हे ५० स्पर्धक शोमध्ये एकमेकांना टक्कर देताना दिसणार आहेत.