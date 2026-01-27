Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Navi Mumbai: नवी मुंबईत धक्कादायक प्रकार! बांगलादेशी घुसखोरांच्या नावाखाली पोलिसांचाच दरोडा; 10 तोळे सोने, लाखो रुपये गायब

नवी मुंबईत बांगलादेशी घुसखोरांवर कारवाईच्या नावाखाली पोलिसांनीच दरोडा टाकल्याचा धक्कादायक आरोप समोर आला आहे. महिलेच्या घरातून 10 तोळे सोने व लाखो रुपये गायब झाल्याप्रकरणी 4 पोलिसांवर गुन्हा दाखल झाला आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 03:46 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • बांगलादेशी महिलेच्या घरावर छापा; कारवाईच्या नावाखाली वसूलीचा आरोप
  • घरातून 10 तोळे सोने व 20–25 लाख रुपये गायब झाल्याचा दावा
  • आरसीएफ पोलीस ठाण्यात 4 पोलिस कर्मचारी व एका अनोळखीवर गुन्हा दाखल
नवी मुंबई: नवी मुंबईत एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. राज्यात अवैध पद्धतीने राहणाऱ्या बांगलादेशी घुसखोरांवर सध्या कारवाई सुरू आहे. अनेक ठिकाणी छापेमारी करून त्यांची कागदपत्र तपासली जात आहेत. मात्र मुंबईत एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ती म्हणजे बांगलादेशी महिलेच्या घरात पोलिसांनी छापा टाकला मात्र तिच्या कडून च पैसे उकळले अशी घटना समोर आली आहे.

पोलीस कारवाई करत नाही म्हणून उकळायचे पैसे

नवी मुंबईत पोलीसांनी धाड टाकली. तेव्हा घरात महिला एकटी झोपलेली होती. महिला पोलीस कर्मचारी पण सोबत होते.  बांगलादेशची असणारी पण गेल्या १२ वर्षापासून अस्मा पॉली ही कोपरी गाव इथ राहत आहे. नवी मुंबई कोपरी गाव सेक्टर २६ मध्ये ती राहत होती. मात्र तुझ्यावर कारवाई करणार म्हणून पोलीसांनी या आधी तिच्या मैत्रिणीकडून जवळपास ५ लाख रुपये काढले होते. मात्र घरात कारवाई करत असताना एक एजेंट हा पोलिसांच्या सोबत होता. जेव्हा असमा ला पोलीसांनी गाडीत बसवलं तेव्हा घराची सदा झडती करण्यात आली. मात्र तिने पोलीस तक्रारी जे काही सांगितलं ते मात्र धक्कादायक होते.

घरातील १० तोळ सोन आणि २० ते २५ लाख रुपये झाले गायब

मुलीने घरात जमवलेले पैसे गायब झाल्याने तिला संशय आला. तेव्हा हे प्रकरण अंगलट येईल म्हणून पोलिसांनी ती काम करत असलेल्या बार मालकाला बोलावून घेतलं आणि घरात ६ लाख रुपये आणि हार असल्याचं सांगितलं. मात्र घराची झाडा झडती केलेला कर्मचारी हा उडवा उडवीची उत्तर देत होता. मात्र जेव्हा तिने पोलीसात तक्रार दिली तेव्हा ४ पोलिस कर्मचाऱ्यांनी हा सगळा बनाव रचला होता. जवळपास १० तोळे सोने आणि पैशांवर डल्ला करायचा होता. मात्र तो काय यशस्वी झाला नाही. आता आरसीएफ पोलीस ठाण्यात ४ पोलीस कर्मचारी एका अनोळखी व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बांगलादेशी घुसखोरांच्या नावावर पोलीसच दरोडे टाकत असल्याने आता सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. मात्र पोलीसांवरच या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

देशात सगळीकडे रोहिंग्याच्या विरोधात कारवाई

देशाच्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सगळ्या राज्यांना आदेश देत बांगलादेशी घुसखोरांवर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मुंबई आणि नवी मुंबई परिसरात याची मोहीम सुरू होती. मात्र पोलीस च कारवाई करण्याच्या बहाण्याने धाड टाकत असतील तर हे मात्र धक्कादायक आहे. या सगळ्या प्रकरणाचा तपास आता आरसीएफ पोलीस करत आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: नवी मुंबईतील कोपरी गाव, सेक्टर 26 परिसरात.

  • Que: नेमका आरोप काय आहे?

    Ans: कारवाईच्या बहाण्याने छापा टाकून पोलिसांनी सोने व रोख रक्कम लंपास केल्याचा आरोप आहे.

  • Que: सध्या तपास कोण करत आहे?

    Ans: या प्रकरणाचा तपास आरसीएफ पोलीस करत आहेत.

Published On: Jan 27, 2026 | 03:46 PM

