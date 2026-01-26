Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Sindhudurg Shinde Shiv Senas Thackeray Group Suffers A Big Blow In Kudal Taluka

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत ठाकरे गटाला शिंदे शिवसेनेने कुडाळ तालुक्यात मोठा दणका दिला आहे.

Updated On: Jan 26, 2026 | 05:53 PM

Follow Us:

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत ठाकरे गटाला शिंदे शिवसेनेने कुडाळ तालुक्यात मोठा दणका दिला आहे. पावशी जिल्हा परिषद मतदारसंघातील अणाव-दाबाचीवाडी गावातील ठाकरे गटाच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत, निवडणूक प्रभारी काका कुडाळकर, सचिव दादा साईल, उपजिल्हाप्रमुख अरविंद करलकर, प्रचारप्रमुख देवेंद्र नाईक, विनायक अणावकर यांच्या मुख्य उपस्थितीत शिंदे शिवसेनेत प्रवेश केला. अणाव दाबाचीवाडी येथे महायुतीची खळा बैठक पार पडली. यावेळी ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने शिंदे शिवसेनेत प्रवेश केला.

Follow Us:

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत ठाकरे गटाला शिंदे शिवसेनेने कुडाळ तालुक्यात मोठा दणका दिला आहे. पावशी जिल्हा परिषद मतदारसंघातील अणाव-दाबाचीवाडी गावातील ठाकरे गटाच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत, निवडणूक प्रभारी काका कुडाळकर, सचिव दादा साईल, उपजिल्हाप्रमुख अरविंद करलकर, प्रचारप्रमुख देवेंद्र नाईक, विनायक अणावकर यांच्या मुख्य उपस्थितीत शिंदे शिवसेनेत प्रवेश केला. अणाव दाबाचीवाडी येथे महायुतीची खळा बैठक पार पडली. यावेळी ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने शिंदे शिवसेनेत प्रवेश केला.

Web Title: Sindhudurg shinde shiv senas thackeray group suffers a big blow in kudal taluka

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 05:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“मस्ती असेल तर पाकिस्तानात जा..”, पालकमंत्री Sanjay Shirsat यांनी Imtiaz Jaleel यांना सुनावले खडेबोल
1

“मस्ती असेल तर पाकिस्तानात जा..”, पालकमंत्री Sanjay Shirsat यांनी Imtiaz Jaleel यांना सुनावले खडेबोल

Republic Day 2026 : महाराष्ट्र हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा…! CM फडणवीसांनी दिल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा
2

Republic Day 2026 : महाराष्ट्र हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा…! CM फडणवीसांनी दिल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा

अजित पवारांना मोठा धक्का! बडा नेता शिवसेनेच्या वाटेवर; मुंबईत होणार पक्षप्रवेश
3

अजित पवारांना मोठा धक्का! बडा नेता शिवसेनेच्या वाटेवर; मुंबईत होणार पक्षप्रवेश

राजकारणात भूकंप! अखेर ठाकरे आणि शिंदे शिवसेना एकत्र, BJP कोमात
4

राजकारणात भूकंप! अखेर ठाकरे आणि शिंदे शिवसेना एकत्र, BJP कोमात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
देश साजरा करतोय 77 वा प्रजासत्ताक दिन; पण राष्ट्रीय सणाच्या दिनी आत्मचिंतनाची अत्यंत गरज

देश साजरा करतोय 77 वा प्रजासत्ताक दिन; पण राष्ट्रीय सणाच्या दिनी आत्मचिंतनाची अत्यंत गरज

Jan 26, 2026 | 05:50 PM
Nashik News: नाशिक शहर पुन्हा एकदा जाणार खड्यात…! मुख्य २९ रस्त्यांच्या बळकटीकरणाचे काम सुरू; सहा यंत्रणा खोदणार खड्डे

Nashik News: नाशिक शहर पुन्हा एकदा जाणार खड्यात…! मुख्य २९ रस्त्यांच्या बळकटीकरणाचे काम सुरू; सहा यंत्रणा खोदणार खड्डे

Jan 26, 2026 | 05:50 PM
बिहारने रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुपच्या जेतेपदावर कोरले नाव! मणिपूरचा 568 धावांनी धुव्वा उडवून केली एलिट ग्रुपमध्ये दिमाखात एंट्री 

बिहारने रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुपच्या जेतेपदावर कोरले नाव! मणिपूरचा 568 धावांनी धुव्वा उडवून केली एलिट ग्रुपमध्ये दिमाखात एंट्री 

Jan 26, 2026 | 05:45 PM
Why Green Color in Islam: मुस्लिम समाजाची ओळख ‘हिरवा रंगच’ का? यामागे धार्मिक कारण आहे की विज्ञान? वाचा सविस्तर

Why Green Color in Islam: मुस्लिम समाजाची ओळख ‘हिरवा रंगच’ का? यामागे धार्मिक कारण आहे की विज्ञान? वाचा सविस्तर

Jan 26, 2026 | 05:43 PM
प्रजासत्ताक दिन 2026: ‘बॅटल ऑफ गलवान’पासून ‘मातृभूमी’पर्यंत, देशभक्ती जागवणारी सदाबहार गाण्यांची खास यादी

प्रजासत्ताक दिन 2026: ‘बॅटल ऑफ गलवान’पासून ‘मातृभूमी’पर्यंत, देशभक्ती जागवणारी सदाबहार गाण्यांची खास यादी

Jan 26, 2026 | 05:40 PM
Simran Bala : कोण आहे २६ वर्षीय सिमरन बाला? तरुणीने पुरुष पथकाची कमान सांभाळून कर्तव्यपथावर रचला इतिहास

Simran Bala : कोण आहे २६ वर्षीय सिमरन बाला? तरुणीने पुरुष पथकाची कमान सांभाळून कर्तव्यपथावर रचला इतिहास

Jan 26, 2026 | 05:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM
Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Jan 25, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Jan 25, 2026 | 03:43 PM