मिळालेल्या माहितीनुसार, पेंढ्याने भरलेली ट्रॅक्टर-ट्रॉली कानवासहून दाराच्या दिशेने जात होती. दरम्यान, मोरुखुर्द येथील दोब के बालाजी मंदिराजवळ समोरून येणाऱ्या एका दुचाकीस्वाराला वाचवण्याच्या प्रयत्नात चालकाचे नियंत्रण सुटले. पेंढ्याचा भार जास्त असल्याने ट्रॅक्टर-ट्रॉली थेट रस्त्यावर उलटली. या भीषण अपघातात चालक सुरेश (रा. इटावा) ट्रॅक्टरच्या इंजिनखाली पूर्णपणे दबला गेला.
अपघात इतका भयानक होता की, सुरेशचा केवळ एक हात ट्रॅक्टरच्या बाहेर दिसत होता. तो मदतीसाठी आपला हात हलवून लोकांना साद घालत होता. तिथे उपस्थित असलेल्या ग्रामस्थांनी त्याला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला, पण ट्रॅक्टरचे वजन जास्त असल्याने त्यांना यश आले नाही. सुमारे एक तासानंतर पोलिसांचे पथक घटनास्थळी पोहोचले.
घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी तातडीने जेसीबी (JCB) मशीन पाचारण केले. जेसीबीच्या साहाय्याने ट्रॅक्टर बाजूला करण्यात आला आणि सुरेशला बाहेर काढले गेले. त्याला तातडीने रुग्णवाहिकेने कानवास रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्राथमिक माहितीनुसार, बराच वेळ वजनाखाली दबल्यामुळे सुरेशचा कंबरखालचा भाग सुन्न झाला आहे.
दरम्यान, घटनास्थळी असलेले लोक व्हिडिओ काढताना दिसले. स्थानिकांनी पोलिसांना माहिती दिली, त्यानंतर पोलिसांचे पथक आले. पोलिसांनी जेसीबी मशीनच्या मदतीने सुमारे एक तासानंतर ट्रॅक्टर चालकाला बाहेर काढले. त्यानंतर त्याला रुग्णवाहिकेने कानवास रुग्णालयात नेण्यात आले. वृत्तानुसार, चालकाचा कंबरडा सुन्न झाला आहे. ट्रॉली उलटल्यानंतर, गावकरी घटनास्थळी जमले आणि लोकांनी मदत करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु वजनामुळे त्याला बाहेर काढता आले नाही.
