Viral: मृत्यूशी झुंज! तासभर ट्रॅक्टरखाली दबला होता तरुण; बाहेर हात काढून मागत होता मदत, थरारक VIDEO समोर

एका दुचाकीस्वाराचा जीव वाचवण्याच्या प्रयत्नात पेंढ्याने भरलेला ट्रॅक्टर उलटला आणि चालक त्याखाली गाडला गेला. धक्कादायक म्हणजे, मदत मिळेपर्यंत हा चालक तब्बल अर्धा तासापेक्षा ट्रॅक्टरखाली मृत्यूशी झुंज देत होता.

Updated On: Jan 27, 2026 | 04:18 PM
मृत्यूशी झुंज! तासाभर ट्रॅक्टरखाली दबला होता तरुण; बाहेर हात काढून मागत होता मदत (Photo Credit- X)

  • मृत्यूशी झुंज! दुचाकीस्वाराला वाचवताना ट्रॅक्टर उलटला
  • चालक तासाभर खाली दबला
  • मदतीसाठी बाहेरून हात हलवत होता अन्… पहा थरारक VIDEO
Kota Tractor Accident: राजस्थानच्या कोटा जिल्ह्यातील कनवास-दारा मार्गावर काळजाचा थरकाप उडवणारी एक घटना घडली आहे. एका दुचाकीस्वाराचा जीव वाचवण्याच्या प्रयत्नात पेंढ्याने भरलेला ट्रॅक्टर उलटला आणि चालक त्याखाली गाडला गेला. धक्कादायक म्हणजे, मदत मिळेपर्यंत हा चालक तब्बल अर्धा तासापेक्षा ट्रॅक्टरखाली मृत्यूशी झुंज देत होता. या घटनेचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.

नेमका अपघात कसा झाला?

मिळालेल्या माहितीनुसार, पेंढ्याने भरलेली ट्रॅक्टर-ट्रॉली कानवासहून दाराच्या दिशेने जात होती. दरम्यान, मोरुखुर्द येथील दोब के बालाजी मंदिराजवळ समोरून येणाऱ्या एका दुचाकीस्वाराला वाचवण्याच्या प्रयत्नात चालकाचे नियंत्रण सुटले. पेंढ्याचा भार जास्त असल्याने ट्रॅक्टर-ट्रॉली थेट रस्त्यावर उलटली. या भीषण अपघातात चालक सुरेश (रा. इटावा) ट्रॅक्टरच्या इंजिनखाली पूर्णपणे दबला गेला.

 

एक तास मदतीसाठी टाहो

अपघात इतका भयानक होता की, सुरेशचा केवळ एक हात ट्रॅक्टरच्या बाहेर दिसत होता. तो मदतीसाठी आपला हात हलवून लोकांना साद घालत होता. तिथे उपस्थित असलेल्या ग्रामस्थांनी त्याला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला, पण ट्रॅक्टरचे वजन जास्त असल्याने त्यांना यश आले नाही. सुमारे एक तासानंतर पोलिसांचे पथक घटनास्थळी पोहोचले.

जेसीबीच्या मदतीने रेस्क्यू ऑपरेशन

घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी तातडीने जेसीबी (JCB) मशीन पाचारण केले. जेसीबीच्या साहाय्याने ट्रॅक्टर बाजूला करण्यात आला आणि सुरेशला बाहेर काढले गेले. त्याला तातडीने रुग्णवाहिकेने कानवास रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्राथमिक माहितीनुसार, बराच वेळ वजनाखाली दबल्यामुळे सुरेशचा कंबरखालचा भाग सुन्न झाला आहे.

चालक अडकला

दरम्यान, घटनास्थळी असलेले लोक व्हिडिओ काढताना दिसले. स्थानिकांनी पोलिसांना माहिती दिली, त्यानंतर पोलिसांचे पथक आले. पोलिसांनी जेसीबी मशीनच्या मदतीने सुमारे एक तासानंतर ट्रॅक्टर चालकाला बाहेर काढले. त्यानंतर त्याला रुग्णवाहिकेने कानवास रुग्णालयात नेण्यात आले. वृत्तानुसार, चालकाचा कंबरडा सुन्न झाला आहे. ट्रॉली उलटल्यानंतर, गावकरी घटनास्थळी जमले आणि लोकांनी मदत करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु वजनामुळे त्याला बाहेर काढता आले नाही.

Web Title: Man trapped under tractor for one hour saved by jcb kota video viral

Published On: Jan 27, 2026 | 03:46 PM

Topics:  

