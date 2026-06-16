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Raigad News: शिवभक्तांसाठी आनंदाची बातमी! रायगडावरील सुरक्षेची चिंता मिटली; बंद पडलेले 54 CCTV कॅमेरे झाले सुरू

Updated On: Jun 16, 2026 | 02:05 PM IST
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सारांश

रायगड किल्ल्यावरील सुरक्षेबाबत शिवभक्तांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. अनेक महिन्यांपासून बंद असलेले 54 CCTV कॅमेरे पुन्हा सुरू करण्यात आल्याने शिवराज्याभिषेक सोहळ्यापूर्वी सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत झाली आहे.

Raigad News: शिवभक्तांसाठी आनंदाची बातमी! रायगडावरील सुरक्षेची चिंता मिटली; बंद पडलेले 54 CCTV कॅमेरे झाले सुरू

Raigad News: शिवभक्तांसाठी आनंदाची बातमी! रायगडावरील सुरक्षेची चिंता मिटली; बंद पडलेले 54 CCTV कॅमेरे झाले सुरू

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विस्तार
  • शिवराज्याभिषेक सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर रायगड किल्ल्यावरील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे 54 सीसीटीव्ही कॅमेरे पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.
  • राजसदर, होळीचा माळ, तिकीटघर आणि इतर महत्त्वाच्या ठिकाणांवर सुरू झालेल्या कॅमेऱ्यांमुळे सुरक्षा आणि गर्दी व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होणार आहे.
  • समाधी परिसरासह चार कॅमेरे अद्याप बंद असून त्यांचे हस्तांतरण आणि दुरुस्तीचे काम सुरू असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.
महाड: रायगड किल्लायेथील सुरक्षेच्या दृष्टीने एक दिलासादायक घडामोड घडली. अनेक महिन्यांपासून बंद अवस्थेत असलेले सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील सुमारे ५४ सीसीटीव्ही कॅमेरे पुन्हा कार्यान्वित झाले आहेत. ६ जून रोजी शिवराज्याभिषेक सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ही कार्यवाही करण्यात आल्याने शिवभक्तांमधून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.

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गेल्या काही महिन्यांपासून रायगडावरील सीसीटीव्ही यंत्रणा बंद असल्याच्या बातम्या समोर येत होत्या. गडावरील काही वादग्रस्त घटनांनंतर सुरक्षा व्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले होते. छत्रपतींच्या राजधानीतच सुरक्षा यंत्रणा बंद असल्याची बाब अनेक शिवभक्तांच्या मनाला खटकत होती. एप्रिल २०२६ मध्ये या संदर्भातील वृत्ते प्रसिद्ध झाल्यानंतर समाजमाध्यमांमधून विविध स्तरावर नाराजी व्यक्त करण्यात येत होती.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी संबंधित विभागांची बैठक घेऊन आगामी शिवराज्याभिषेक सोहळ्यापूर्वी बंद पडलेले कॅमेरे पुन्हा सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आवश्यक दुरुस्ती व तांत्रिक कामे पूर्ण करून गडावरील ५४ कॅमेरे ६ जूनच्या राज्याभिषेक सोहळ्यापासून पुन्हा सुरू केले आहेत.

रायगडावरील अनुचित प्रकारांवर नियंत्रण शक्य

राजसदर, होळीचा माळ, तिकीटघर तसेच गडावरील अन्य महत्त्वाच्या ठिकाणी हे कॅमेरे सुरू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पर्यटकांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे, गर्दीचे नियोजन करणे तसेच कोणत्याही अनुचित प्रकारांवर वेळीच नियंत्रण ठेवणे प्रशासनाला शक्य होणार आहे.

चार कॅमेरे बंद अवस्थेत

दरम्यान, छत्रपती शिवाजी महाराजांची समाधी, जगदीश्वर मंदिर आणि अन्य दोन ठिकाणी पुरातत्त्व विभागामार्फत बसविण्यात आलेले चार कॅमेरे सध्या बंद अवस्थेत असल्याची माहिती समोर येत आहे. हे कॅमेरे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तेही पुन्हा कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

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किल्ले रायगडावरील सुरक्षेबाबतची चिंता दूर

२६ व २७ जून रोजी तिथीनुसार शिवराज्याभिषेक सोहळा रायगडावर साजरा होणार आहे. अशा वेळी सीसीटीव्ही यंत्रणा पुन्हा सुरू झाल्याने गडावरील सुरक्षा अधिक सक्षम झाली असून, छत्रपतीच्या राजधानीच्या संरक्षणासाठी उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याची भावना शिवभक्तांकडून व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर अनेक महिन्यांनंतर सीसीटीव्ही यंत्रणा पुन्हा कार्यान्वित झाल्याने गडाच्या सुरक्षेबाबत निर्माण झालेली चिंता दूर झाली असून शिवभक्तांकडून समाधान व्यक्त होत आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचार्‍यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Raigad fort security boosted as 54 cctv cameras become operational ahead of shivrajyabhishek ceremony

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Published On: Jun 16, 2026 | 02:04 PM

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