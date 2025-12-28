Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Ratnagiri News: …आणि रात्रीची गाढ झोप तिची शेवटची झोप ठरली! 13 वर्षीय मुलीचा आंजर्लेत अचानक मृत्यू

दापोलीत फिरण्यासाठी आलेल्या एका 13 वर्षीय पर्यटक मुलीचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना आंजर्लेत घडली आहे. हा मृत्यू फूड पॉयझनिंगमुळे झाला असल्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे.

Updated On: Dec 28, 2025 | 07:50 PM
  • दापोलीत फिरण्यासाठी आलेल्या एका 13 वर्षीय मुलीचा मृत्यू
  • रात्री जेवून झोपली मात्र सकाळी उठलीच नाही
  • फूड पॉयझनिंगमुळे मृत्यू झाल्याचा अंदाज
अलीकडे कोणत्या वयात काय घडेल, हे सांगता येत नाही. अल्पवयीन मृत्यूच्या घटना यापूर्वीही घडल्या असून, अशीच एक अत्यंत दुर्दैवी घटना कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली येथे घडली आहे. दापोलीत पर्यटनासाठी आलेल्या कुटुंबातील १३ वर्षीय मुलीचा अचानक मृत्यू झाल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

आंचल मदन सकपाळ असे मृत अल्पवयीन मुलीचे नाव आहे. हे कुटुंब मुंबई–कल्याण परिसरातून दापोलीत पर्यटनासाठी आले होते. मागील तीन ते चार दिवस ते दापोली परिसरात पर्यटनाचा आनंद घेत होते आणि परतीच्या प्रवासासाठी आंजर्ले येथील एका रिसॉर्टमध्ये वास्तव्यास होते.

जामखेडचा राजकीय पॅटर्नच वेगळा! नगरपरिषद निवडणुकीत विजेत्यांबरोबरच पराभूत उमेदवारांचा सुद्धा केला सन्मान

सकाळी परतीसाठी निघायचे असल्याने कुटुंबीयांनी आंचलला उठवण्यासाठी खोलीत गेले असता ती प्रतिसाद देत नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. तिचे शरीर थंड पडलेले होते आणि दातखिळी बसलेली दिसून आली. घाबरलेल्या कुटुंबीयांनी तात्काळ स्थानिकांच्या मदतीने तिला जवळच्या रुग्णालयात नेले. तेथून पुढील उपचारांसाठी दापोली उपजिल्हा रुग्णालयात हलवण्यास सांगण्यात आले. मात्र, तेथे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आंचलला मृत घोषित केले.

फूड पॉयझनिंगमुळे मृत्यूचा प्राथमिक अंदाज

दापोली पोलीस निरीक्षक महेश तोरस्कर आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक यादव यांनीही उपजिल्हा रुग्णालयात भेट देऊन घटनेची माहिती घेतली. आंचलचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तथापि, दापोली उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या प्राथमिक वैद्यकीय अहवालानुसार हा मृत्यू फूड पॉयझनिंगमुळे झाला असावा, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

शवविच्छेदनानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्याची प्रक्रिया सुरू असून, या घटनेची नोंद दापोली पोलीस ठाण्यात करण्यात आली आहे. याप्रकरणी दापोली पोलीस अधिक तपास करत आहेत.

ठाकरे बंधू एकत्र येण्याने मुंबईत कोणताही परिणाम होणार नाही! मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांचे वक्तव्य

सकपाळ कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

या दुर्दैवी घटनेमुळे सकपाळ कुटुंबावर दुःखाचा मोठा डोंगर कोसळला आहे. आंचल ही ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण परिसरातील सेंट थॉमस विद्यालयात इयत्ता ८वीमध्ये शिकत होती. ती सकपाळ कुटुंबाची एकुलती एक लाडकी सुकन्या होती.

घटनेची माहिती मिळताच दापोलीच्या नगराध्यक्षा कृपा घाग, नगरसेविका प्रिती शिर्के, दापोली नगरपंचायतचे अभियंता सुनील सावके, निवृत्त शिक्षक रमाकांत शिगवण यांच्यासह सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दापोली उपजिल्हा रुग्णालयात भेट देऊन कुटुंबीयांचे सांत्वन केले.

Web Title: 13 years old tourist girl from mumbai dead in anjarle dapoli possibility of food poisioning

Published On: Dec 28, 2025 | 07:50 PM

Topics:  

