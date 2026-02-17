Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
इम्रान खानची अवस्था वाईट! गावस्कर आणि कपिल देवसह 14 माजी क्रिकेटपटूंचे शाहबाज शरीफ यांना पत्र; वाचा सविस्तर 

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांची तुरुंगात प्रकृती बिघडली असून या वृत्तानंतर  जगभरातील क्रिकेट दिग्गज इम्रान खान यांच्या समर्थनार्थ पुढे धावून आले आहेत. या सर्व कर्णधारांनी पाकिस्तान सरकारला पत्र लिहिले आहे.

Updated On: Feb 17, 2026 | 04:49 PM
Imran Khan's condition is bad! 14 former cricketers including Gavaskar and Kapil Dev write to Shahbaz Sharif; Read in detail

इम्रान खानसाठी 14 माजी क्रिकेटपटूंचे शाहबाज शरीफ यांना पत्र(फोटो-सोशल मीडिया)

Cricket captains appeal to Imran Khan : पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांची तुरुंगात प्रकृती बिघडली असल्याचे वृत्त समोर येत आहे. त्यानंतर  जगभरातील क्रिकेट दिग्गज खान यांच्या समर्थनार्थ पुढे आले आहेत. यामध्ये माजी भारतीय कर्णधार कपिल देव आणि सुनील गावस्कर यांच्याकडून पाकिस्तान सरकारला इम्रान खान यांना निष्पक्ष आणि आदराने वागवण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

माजी क्रिकेटपटूंनी एकत्रितपणे १९९२ च्या तुरुंगवासात असलेल्या विश्वचषक विजेत्या आणि पाकिस्तानचे माजी कर्णधार इम्रान खान यांना “निष्पक्ष आणि मानवीय वागणूक” देण्यायाबाबतची मागणी केली आहे. त्यांनी पाकिस्तान सरकारला त्वरित वैद्यकीय मदत देण्याची विनंती देखील केली आहे.

हेही वाचा : IND W vs AUS W : भारतीय महिला संघात प्रतिका रावलची एंट्री! ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी एकदिवसीय मालिकेत लागली वर्णी

शाहबाज शरीफ यांना लिहिलेल्या पत्रात काय?

ऑस्ट्रेलियन महान ग्रेग चॅपेल यांच्या सहकार्याने हे आवाहन तयार केले गेले आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, हे आवाहन राजकीय मुद्द्यांच्या पलीकडे असून ते क्रीडाभावना आणि सामान्य मानवतेच्या भावनेवर आधारित आहे. असे त्या पत्रात म्हटले आहे.

माजी कर्णधारांच्या विधानातील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे

  1. “आम्ही, आमच्या संबंधित राष्ट्रीय संघांचे माजी कर्णधार, इम्रान खान यांच्या कथित वागणूक आणि तुरुंगवासाची परिस्थिती अनुकूल नाही याबद्दल खोल चिंतेने लिहित आहोत.”
  2. “कर्णधार म्हणून, इम्रान खानने १९९२ च्या विश्वचषकात पाकिस्तानला ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला आहे, जो कौशल्य, धैर्य आणि नेतृत्वाचे प्रतीक आहे. या विजयाने सीमा ओलांडून येणाऱ्या पिढ्यांना प्रेरणा दिली.”
  3. “आमच्यापैकी बरेच जण ज्यांनी त्याच्याविरुद्ध मैदानात भाग घेतला ते त्याच्या अष्टपैलू क्षमता, करिष्मा आणि स्पर्धात्मक भावनेचे आदर्श आहेत. तो सर्व काळातील महान अष्टपैलू खेळाडू आणि कर्णधारांपैकी एक आहे.”
  4. “क्रिकेटच्या पलीकडे, इम्रान खानने पाकिस्तानचे पंतप्रधान म्हणूनही आपल्या देशाचे नेतृत्व केले. राजकीय दृष्टिकोन बाजूला ठेवून, त्यांना लोकशाही पद्धतीने निवडून येण्याचा मान मिळाला.”

पाकिस्तान सरकारकडे कोणती मागणी केली?

इम्रान खानच्या आरोग्य समस्यांवर उपचार करण्यासाठी त्यांच्या पसंतीच्या तज्ञाकडून त्वरित आणि नियमित वैद्यकीय मदत देण्यात यावी.
जवळच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नियमित भेटींसह, आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार, तुरुंगात मानवी आणि सन्माननीय परिस्थिती निर्माण करावी.
विलंब किंवा अडथळा न आणता कायदेशीर प्रक्रियेत पारदर्शक आणि निष्पक्ष प्रवेश देण्यात यावा.

माजी कर्णधारांनी असे देखील सांगितले की, “क्रिकेट नेहमीच राष्ट्रांमधील पूल म्हणून काम करत आला असून मैदानावरील आपला सामायिक इतिहास आपल्याला आठवण करून देतो की खेळात स्पर्धा असून देखील आदर आणि सभ्यता अबाधित राहते. इम्रान खानने आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीत ही भावना जपली आणि दाखवली. आम्ही अधिकाऱ्यांना हे कायम ठेवण्याची विनंती करत आहोत.”

हेही वाचा : IND vs PAK :’पाकच्या खेळाडूंनी निवृत्ती घ्यावी…’ भारताविरुद्धचा पराभव जिव्हारी लागलेल्या पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूचा संताप

निवेदनात समाविष्ट असलेले प्रमुख माजी कर्णधार खालीलप्रमाणे

मायकेल आथर्टन, अॅलन बोर्ड, मायकेल ब्रेअरली, ग्रेग चॅपेल, इयान चॅपेल, बेलिंडा क्लार्क, सुनील गावस्कर, डेव्हिड गॉवर, किम ह्यूजेस, नासेर हुसेन, सर क्लाईव्ह लॉयड, कपिल देव, स्टीव्ह वॉ, जॉन राईट.

Published On: Feb 17, 2026 | 04:49 PM

