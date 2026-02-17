Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

स्पेस, सेफ्टी आणि स्टाइल…! फॅमिली ट्रिप होणार आता अधिकच खास, Toyota Grand Highlander 2026 लाँच

Toyota Grand Highlander 2026 ही प्रिमियम फॅमिली SUV अमेरिकेत मोठ्या कुटुंबांसाठी डिझाइन केलेली आहे. दमदार आणि आकर्षक लूक, प्रशस्त आणि बहुउपयोगी जागा, सुरक्षित फीचर्समुळे ही कार कुटुंबासाठी आदर्श पर्याय ठरते.

Updated On: Feb 17, 2026 | 04:32 PM
Toyota Grand Highlander SUV 2026
Follow Us:
Follow Us:
  • Toyota Grand Highlander 2026 आकर्षक आणि दमदार लूक
  • कारमध्ये प्रशस्त आणि बहुउपयोगी केबिन
  • Toyota Safety Senseसह इतर फिचर्समुळे सुरक्षेची विशेष काळजी
Toyota Grand Highlander SUV 2026 : मोठ्या कुटुंबाचा आनंददायी प्रवास यासाठी टोयोटा ग्रँड हाईलँडर 2026 युएस मधील मोठ्या फॅमिली SUV साठी एक नवीन बेंचमार्क सेट करत आहे. प्रशस्त आणि बहुउपयोगी इंटिरियर स्पेस, आरामदायी अनुभव आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा उत्कृष्ट जोड देऊन ही गाडी डिझाईन करण्यात आली आहे. रोजच्या ऑफिस प्रवासापासून ते लांब रोड ट्रिपपर्यंत प्रत्येक प्रवासासाठी SUV डिझाईन करण्यात आली आहे.

नव्या लुकमध्ये, नव्या ताकदीसह! Royal Enfield ची अपकमिंग बाईक चर्चेत, कधी होणार लाँच?

आकर्षक आणि आधुनिक डिझाइन

Toyota Grand Highlander 2026 कारचं डिझाइन दमदार लुक देतं. मजबुती स्ट्रक्चर आणि प्रीमियम शैली यांचा उत्तम समतोल साधला गेला आहे. मोठी फ्रंट ग्रिल, स्लीक LED हेडलाईट्स आणि शार्प बॉडी पॅनल्समुळे SUV कारचा अंदाज प्रभावी वाटतो.
एरोडायनामिकमधील सुधारणा इंधन कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरतात. तर जास्त ग्राउंड क्लीयरन्स आणि मजबूत व्हील आर्चेस खड्डेमय रस्त्यांवरील प्रवासासाठी सोयीच्या ठरतात. याशिवाय रूफ रेल्स, अलॉय व्हील्स आणि स्टायलिश टेललाईट्समुळे SUV कारचा लूक प्रीमियम आणि आकर्षक वाटतो.

प्रशस्त आणि बहुउपयोगी केबिन

Toyota Grand Highlander कारचा आतील भाग प्रवाशांच्या सोयीने आरामदायकतेचा विचार करुन डिझाईन केला आहे. तीन-रांगांच्या सीटिंग लेआउटमुळे आठ प्रवाशांना बसणे सोयीचे ठरते. तसेच दुसऱ्या आणि तिसऱ्या रांगेतील सीट्स अॅडजस्ट करता येत असल्यामुळे गरजेच्या वेळी सामान ठेवण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. त्याबरोबर बसण्याच्या विविध मांडणीही करता येते.
सॉफ्ट-टच मटेरियल, प्रीमियम फिनिश आणि आकर्षक डिझाइनमुळे कारच्या केबिनमध्ये लक्झरी अनुभवायला मिळते. भरपूर स्टोरेज स्पेस, कपहोल्डर्स आणि वापरण्यास सोपी फीचर्स असल्यामुळे कुटुंबासह प्रवास अधिक सोयीस्कर आणि व्यवस्थित होतो.

सुरक्षिततेकडे विशेष लक्ष्य

Toyota Grand Highlander मध्ये सुरक्षिततेकडे विशेष लक्ष देण्यात आलं आहे. Toyota Safety Sense स्टँडर्ड उपलब्ध आहेत. ज्यात अ‍ॅडॅप्टिव्ह क्रूज कंट्रोल, लेन-कीपिंग असिस्ट, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंग आणि रियर क्रॉस-ट्रॅफिक अलर्ट यासारखी फीचर्स आहेत. मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर, अनेक एअरबॅग्ज आणि अ‍ॅक्टिव्ह सेफ्टी तंत्रज्ञान यामुळे प्रवाशांच्या संरक्षण अधिक मजबुतीने केलं जातं. अनेक सीटिंग पर्याय, हायब्रिड इंधन कार्यक्षमता आणि प्रगत सेफ्टी फीचर्समुळे ही SUV सोयीची ठरते. कुटुंबासाठी आराम, सुरक्षितता आणि प्रीमियम अनुभव एकाच पॅकेजमध्ये पहात असाल तर ही कार ग्राहकांसाठी एक उत्तम पर्याय ठरू शकते.

AI मुळे बदलणार प्रवासाचा अनुभव! आता आवाजावर चालणार कार; अपघात आणि चोरी रोखण्यासाठी येणार हायटेक फीचर्स

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: Toyota Grand Highlander 2026 ची प्रमुख वैशिष्ट्ये काय आहेत?

    Ans: ही SUV प्रशस्त आतील भाग, तीन-रांगेच्या सीटिंगसह आठ प्रवाशांसाठी सोयीची, प्रीमियम फिनिशेस, भरपूर स्टोरेज आणि आरामदायी राइडिंग पोजिशन देते. तसेच आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सुरक्षितता फीचर्ससह येते, ज्यात Toyota Safety Sense, अ‍ॅडॅप्टिव्ह क्रूज कंट्रोल, लेन-कीपिंग असिस्ट, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग आणि रियर क्रॉस-ट्रॅफिक अलर्ट यांचा समावेश आहे.

  • Que: Toyota Grand Highlander 2026 ची किंमत किती आहे?

    Ans: अमेरिकेत या SUV ची सुरुवात अंदाजे $42,000 पासून होऊ शकते. ट्रिम, हायब्रिड ऑप्शन्स आणि प्रीमियम फीचर्ससह उच्च ट्रिम्सची किंमत जास्त असू शकते.

  • Que: Toyota Grand Highlander 2026 कोणासाठी योग्य आहे?

    Ans: ही SUV मोठ्या कुटुंबांसाठी आदर्श आहे, जी रोजच्या ऑफिस प्रवासापासून लांब रोड ट्रिप्स आणि विकेंड अ‍ॅडव्हेंचरसाठी योग्य वाहन हवी आहे. आराम, सुरक्षितता, प्रीमियम फीचर्स आणि हायब्रिड इंधन कार्यक्षमतेमुळे ही SUV फॅमिली फ्रेंडली पर्याय ठरते.

Web Title: New toyota grand highlander suv 2026 launched

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 17, 2026 | 04:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भाविश अग्रवालांच्या अडचणी वाढल्या? OLA CEO विरुद्ध निघाले अटक वॅारंट, विषय काय?
1

भाविश अग्रवालांच्या अडचणी वाढल्या? OLA CEO विरुद्ध निघाले अटक वॅारंट, विषय काय?

AI मुळे बदलणार प्रवासाचा अनुभव! आता आवाजावर चालणार कार; अपघात आणि चोरी रोखण्यासाठी येणार हायटेक फीचर्स
2

AI मुळे बदलणार प्रवासाचा अनुभव! आता आवाजावर चालणार कार; अपघात आणि चोरी रोखण्यासाठी येणार हायटेक फीचर्स

लवकराच बाजारात धुरळा उडवणार Brezza चे नवे मॉडेल, मिळू शकते अंडरबॉडी CNG Tank, अपडेट्स उडवतील झोप
3

लवकराच बाजारात धुरळा उडवणार Brezza चे नवे मॉडेल, मिळू शकते अंडरबॉडी CNG Tank, अपडेट्स उडवतील झोप

फुल टॅंकवर 1200 किमीची तगडी रेंज! ऑफिसला येण्याजाण्यासाठी ‘ही’ SUV आहे एकदम बेस्ट
4

फुल टॅंकवर 1200 किमीची तगडी रेंज! ऑफिसला येण्याजाण्यासाठी ‘ही’ SUV आहे एकदम बेस्ट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
स्पेस, सेफ्टी आणि स्टाइल…! फॅमिली ट्रिप होणार आता अधिकच खास, Toyota Grand Highlander 2026 लाँच

स्पेस, सेफ्टी आणि स्टाइल…! फॅमिली ट्रिप होणार आता अधिकच खास, Toyota Grand Highlander 2026 लाँच

Feb 17, 2026 | 04:32 PM
Congress News : राजीववादी होतो, राहुलवादी नाही! काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मणिशंकर अय्यर यांचा टोला

Congress News : राजीववादी होतो, राहुलवादी नाही! काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मणिशंकर अय्यर यांचा टोला

Feb 17, 2026 | 04:21 PM
बांगलादेशात महिला राज संपुष्टात; Tarique Rahman बनले नवे पंतप्रधान

बांगलादेशात महिला राज संपुष्टात; Tarique Rahman बनले नवे पंतप्रधान

Feb 17, 2026 | 04:19 PM
“पुरूषांना फक्त व्हर्जिन पत्नी हवी…”, अभिनेत्री Neena Gupta यांचे वक्तव्य चर्चेत, म्हणाल्या, समाजात आजही कौमार्य…

“पुरूषांना फक्त व्हर्जिन पत्नी हवी…”, अभिनेत्री Neena Gupta यांचे वक्तव्य चर्चेत, म्हणाल्या, समाजात आजही कौमार्य…

Feb 17, 2026 | 04:10 PM
१ लाखांपर्यंत मिळेल पगार! CPMU वॅकन्सी; मंत्रालयाची नोकरी, सविस्तर माहिती

१ लाखांपर्यंत मिळेल पगार! CPMU वॅकन्सी; मंत्रालयाची नोकरी, सविस्तर माहिती

Feb 17, 2026 | 04:03 PM
Epilepsy: फिट्स येण्याचा आजार नक्की काय आहे? समज, गैरसमज आणि सत्य

Epilepsy: फिट्स येण्याचा आजार नक्की काय आहे? समज, गैरसमज आणि सत्य

Feb 17, 2026 | 04:01 PM
Navi Mumbai Crime : रबाळे एमआयडीसीत राखीव वन जमिनीवर बेकायदेशीर उत्खनन; दोन जेसीबी जप्त, नगरसेवकावर गुन्हा

Navi Mumbai Crime : रबाळे एमआयडीसीत राखीव वन जमिनीवर बेकायदेशीर उत्खनन; दोन जेसीबी जप्त, नगरसेवकावर गुन्हा

Feb 17, 2026 | 04:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : टिपू सुलतानच्या फोटोवरून हुसेन दलवाईंची समाजवादी पक्षावर टीका

Sindhudurg : टिपू सुलतानच्या फोटोवरून हुसेन दलवाईंची समाजवादी पक्षावर टीका

Feb 17, 2026 | 02:40 PM
Sindhudurg : शिवसेना नेते संतोष थेराडे यांचे उदय सामंतांना आव्हान

Sindhudurg : शिवसेना नेते संतोष थेराडे यांचे उदय सामंतांना आव्हान

Feb 17, 2026 | 02:12 PM
Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Feb 16, 2026 | 08:09 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Feb 16, 2026 | 07:54 PM
Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Feb 16, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Feb 16, 2026 | 07:36 PM
Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 06:00 PM