स्पेस, सेफ्टी आणि स्टाइल…! फॅमिली ट्रिप होणार आता अधिकच खास, Toyota Grand Highlander 2026 लाँच

Toyota Grand Highlander 2026 कारचं डिझाइन दमदार लुक देतं. मजबुती स्ट्रक्चर आणि प्रीमियम शैली यांचा उत्तम समतोल साधला गेला आहे. मोठी फ्रंट ग्रिल, स्लीक LED हेडलाईट्स आणि शार्प बॉडी पॅनल्समुळे SUV कारचा अंदाज प्रभावी वाटतो.
एरोडायनामिकमधील सुधारणा इंधन कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरतात. तर जास्त ग्राउंड क्लीयरन्स आणि मजबूत व्हील आर्चेस खड्डेमय रस्त्यांवरील प्रवासासाठी सोयीच्या ठरतात. याशिवाय रूफ रेल्स, अलॉय व्हील्स आणि स्टायलिश टेललाईट्समुळे SUV कारचा लूक प्रीमियम आणि आकर्षक वाटतो.
Toyota Grand Highlander कारचा आतील भाग प्रवाशांच्या सोयीने आरामदायकतेचा विचार करुन डिझाईन केला आहे. तीन-रांगांच्या सीटिंग लेआउटमुळे आठ प्रवाशांना बसणे सोयीचे ठरते. तसेच दुसऱ्या आणि तिसऱ्या रांगेतील सीट्स अॅडजस्ट करता येत असल्यामुळे गरजेच्या वेळी सामान ठेवण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. त्याबरोबर बसण्याच्या विविध मांडणीही करता येते.
सॉफ्ट-टच मटेरियल, प्रीमियम फिनिश आणि आकर्षक डिझाइनमुळे कारच्या केबिनमध्ये लक्झरी अनुभवायला मिळते. भरपूर स्टोरेज स्पेस, कपहोल्डर्स आणि वापरण्यास सोपी फीचर्स असल्यामुळे कुटुंबासह प्रवास अधिक सोयीस्कर आणि व्यवस्थित होतो.
Toyota Grand Highlander मध्ये सुरक्षिततेकडे विशेष लक्ष देण्यात आलं आहे. Toyota Safety Sense स्टँडर्ड उपलब्ध आहेत. ज्यात अॅडॅप्टिव्ह क्रूज कंट्रोल, लेन-कीपिंग असिस्ट, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंग आणि रियर क्रॉस-ट्रॅफिक अलर्ट यासारखी फीचर्स आहेत. मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर, अनेक एअरबॅग्ज आणि अॅक्टिव्ह सेफ्टी तंत्रज्ञान यामुळे प्रवाशांच्या संरक्षण अधिक मजबुतीने केलं जातं. अनेक सीटिंग पर्याय, हायब्रिड इंधन कार्यक्षमता आणि प्रगत सेफ्टी फीचर्समुळे ही SUV सोयीची ठरते. कुटुंबासाठी आराम, सुरक्षितता आणि प्रीमियम अनुभव एकाच पॅकेजमध्ये पहात असाल तर ही कार ग्राहकांसाठी एक उत्तम पर्याय ठरू शकते.
Ans: ही SUV प्रशस्त आतील भाग, तीन-रांगेच्या सीटिंगसह आठ प्रवाशांसाठी सोयीची, प्रीमियम फिनिशेस, भरपूर स्टोरेज आणि आरामदायी राइडिंग पोजिशन देते. तसेच आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सुरक्षितता फीचर्ससह येते, ज्यात Toyota Safety Sense, अॅडॅप्टिव्ह क्रूज कंट्रोल, लेन-कीपिंग असिस्ट, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग आणि रियर क्रॉस-ट्रॅफिक अलर्ट यांचा समावेश आहे.
Ans: अमेरिकेत या SUV ची सुरुवात अंदाजे $42,000 पासून होऊ शकते. ट्रिम, हायब्रिड ऑप्शन्स आणि प्रीमियम फीचर्ससह उच्च ट्रिम्सची किंमत जास्त असू शकते.
Ans: ही SUV मोठ्या कुटुंबांसाठी आदर्श आहे, जी रोजच्या ऑफिस प्रवासापासून लांब रोड ट्रिप्स आणि विकेंड अॅडव्हेंचरसाठी योग्य वाहन हवी आहे. आराम, सुरक्षितता, प्रीमियम फीचर्स आणि हायब्रिड इंधन कार्यक्षमतेमुळे ही SUV फॅमिली फ्रेंडली पर्याय ठरते.