Ayodhya Ram Mandir: नव्या राम मंदिराचे काम अंतिम टप्प्यात! मग जुन्या मंदिराचे काय होणार?  नृपेंद्र मिश्रांनी दिले उत्तर

Ram Mandir Construction Update 2026 : संपूर्ण देशवासियांचे श्रद्धास्थान असलेल्या अयोध्या राम मंदिर संकुलाचे बांधकाम आता अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. दरम्यान, मंदिर बांधकाम समितीचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. “समितीला देण्यात आलेल्या जबाबदाऱ्या वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मंदिर संकुल बांधण्यापूर्वी भगवान राम जिथे राहत होते ते जुने तात्पुरते मंदिर स्थळ देखील स्मारक म्हणून जतन केले जाणार आहे. हे दोन्ही प्रकल्प सुरू असून येत्या मार्च अखेरीस पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.”असं नृपेंद्र मिश्रा यांनी म्हटले आहे.
नृपेंद्र मिश्रा म्हणाले की, “ बांधकाम समितीसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे राम मंदिर संकुलात बांधले जाणारे भव्य संग्रहालय आहे. या संग्रहालयात सुमारे २० गॅलरी असतील. या गॅलरीमध्ये रामायण काळ, मंदिर चळवळ आणि सांस्कृतिक वारशाशी संबंधित विविध विषयांचे प्रदर्शन केले जातील. त्याच्या प्रगतीचा दररोज आढावा घेतला जात आहे.
आयआयटी मद्रास द्वारे भगवान हनुमानाला समर्पित एक आधुनिक गॅलरी बांधली जात आहे आणि ती ३० सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. या गॅलरीमध्ये भाविकांना मर्यादित आसनांसह सुमारे १२ मिनिटे ३-डी सादरीकरणाचा अनुभव घेता येईल. (Ayodhya Ram Mandir)
नृपेंद्र मिश्रा यांनी सांगितले की, सप्टेंबरनंतर मर्यादित संख्येने सामान्य भाविकांना संग्रहालयात भेट देण्याची परवानगी देण्यात यावी. मंदिर संकुलातील विविध बांधकाम कामांबाबत समिती आणि ट्रस्टमध्येही चर्चा झाली आहे. मिश्रा यांनी सांगितले की, त्यांनी अलीकडेच चंपत राय आणि इतर अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आणि भाविकांना टप्प्याटप्प्याने सर्व स्थळे अनुभवण्याची परवानगी देण्यात यावी यावर एकमत झाले. राष्ट्रपतींच्या प्रस्तावित भेटीनंतर, दररोज अंदाजे १,००० ते १,५०० भाविकांना पास सिस्टमद्वारे संकुलातील विविध बांधकामांना भेट देण्याची परवानगी देण्यात यावी असा प्रस्ताव आहे. (ayodhya)
राम कथा संग्रहालयाबाबत त्यांनी सांगितले की, मर्यादित क्षमता आणि तांत्रिक उपकरणांमुळे काही गॅलरींमध्ये नियंत्रित प्रवेश आवश्यक असेल. अशा प्रकरणांमध्ये पास किंवा तिकीट प्रणाली लागू केली जाऊ शकते, जरी शुल्काबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की संग्रहालय संकुल संपूर्ण ठिकाणी खुले राहील, परंतु विशेष तांत्रिक अनुभव देणाऱ्या गॅलरीमध्ये मर्यादित संख्येनेच अभ्यागतांना प्रवेश दिला जाईल. (National News )
मंदिराच्या सीमा भिंतीबाबत, नृपेंद्र मिश्रा म्हणाले की सध्या अतिरिक्त जमीन संपादित करण्याची कोणतीही व्यापक योजना नाही. मंदिर ट्रस्टच्या उपलब्ध जमिनीवर बांधकाम केले जाईल. तथापि, वीज, पाणी आणि सांडपाणी पाईपलाईन यासारख्या उपयुक्ततांची स्थिती लक्षात घेता, जवळच्या अरबिंदो आश्रमापासून सुमारे १०० मीटर लांब आणि ३ मीटर रुंद जमिनीचा एक अरुंद पट्टी वापरण्याची विनंती करण्यात आली आहे. जर हे मंजूर झाले तर, विद्यमान उपयुक्तता पाडण्याची आवश्यकता राहणार नाही आणि सीमा भिंत अधिक सहजपणे बांधता येईल.
राष्ट्रपतींच्या प्रस्तावित कार्यक्रमाबाबतही त्यांनी माहिती दिली. ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय आमंत्रित भाविकांची यादी आणि अंतिम रूपरेषा अंतिम करत आहेत. राष्ट्रपतींचा कार्यक्रम सुमारे चार तास चालू शकतो. रामनवमीनिमित्त होणाऱ्या सूर्य टिळक सोहळ्याचीही तयारी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.