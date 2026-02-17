भाविश अग्रवालांच्या अडचणी वाढल्या? OLA CEO विरुद्ध निघाले अटक वॅारंट, विषय काय?

भाविश अग्रवाल यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट
ओला देशातील प्रमुख लोकप्रिय कंपनी
ओलाचे सीईओ आहेत भाविश अग्रवाल
Bhavish Aggrwal: ओला देशातील एक प्रमुख आणि लोकप्रिय अशी टू-व्हीलर कंपनी आहे. मात्र या कंपनीच्या अडचणी काही कमी होण्याची चिन्हे दिसून येत नाहीयेत. कंपनीच्या गाड्यांमध्ये सातत्याने आग लागण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यातच आता ओला इलेक्ट्रिक स्कूटरचे सीईओ भाविश अग्रवाल यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरेंट जारी केले गेले आहे.
ओला इलेक्ट्रिक देशातील आघाडीची कंपनी आहे. कंपनीचे संस्थापळ आणि सीईओ भाविश अग्रवाल यांच्या अडचणी वाढताना दिसून येत आहेत. गोव्यातील ग्राहक वाद निवारण आयोगाने ओला इलेक्ट्रिकशी सबंधित एका प्रकरणात कठोर भूमिका घेतली आहे. तसेच त्यांच्या विरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले आहे.
काय आहे प्रकरण?
या प्रकरणात प्रितिश घाडी तक्रारदायर आहेत. त्यांनी ओला इलेक्ट्रिक टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेडकडून एक इलेक्ट्रिक बाइक खरेदी केली होती. काही कालावधी गेल्यावर बाइकमध्ये समस्या निर्माण झाली. त्यांनी बाइक दुरुस्त करण्यासाठी ओलाकडे सोपवली. खूप कालावधी गेल्यावर त्यांना बाइक परत देण्यात आली नाही तसेच सध्या बाइक कुठे आहे हे सांगण्यात आले नाही.
या आधी देखील दाखल झाला आहे गुन्हा
ओलाचे सीईओ भाविश अग्रवाल यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांच्या कंपनीतील एका इंजिनीअरने आत्महत्या केल्याने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बंगळुरूमध्ये एका ओला इंजिनीअरने आत्महत्या केल्याची घटना घडली. यामुळे सीईओ अग्रवाल आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
इंजिनीअरने आत्महया केली. त्यानंतर त्याच्या भावाने दिलेल्या तक्रारीनंतर ओलाचे सीईओ भावीश अग्रवाल आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर भारतीय दंड संहिता 108 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्याला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. ज्या कर्मचाऱ्याने आपले जीवन संपवले त्याच्याजवळ 28 पानांची सुसाइड नोट देखील आढळून आली होती.