बॉलीवूड अभिनेता Sunny Deolच्या ‘गबरू’ चित्रपटाची रिलीज डेट पुढे ढकलली, आता ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शित

बॉलीवूड अभिनेता सनी देओलचा “बॉर्डर २” हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यशस्वी झाला आहे. दरम्यान, तो त्याच्या आगामी प्रोजेक्ट्ससाठी चर्चेत आहे, ज्यामध्ये “गबरू” देखील समाविष्ट आहे. मूळतः मार्चमध्ये प्रदर्शित होणारा हा चित्रपट प्रेक्षकांना आता थोडा जास्त वेळ वाट पाहावी लागणार आहे. प्रदर्शनाची तारीख बदलण्यात आली आहे.
“बॉर्डर २” नंतर, सनी देओलचे चाहते त्याच्या आगामी चित्रपटांची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. शशांक उदयपूरकर दिग्दर्शित हा चित्रपट मूळतः १३ मार्च २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार होता. पण आता त्यात बदल करण्यात आला आहे. वृत्तसंस्था एएनआयनुसार, हा चित्रपट ८ मे रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होईल. एएनआयशी अलिकडेच झालेल्या संभाषणात सनी देओलने “गबरू” हा चित्रपट त्याच्या हृदयाच्या सर्वात जवळच्या चित्रपटांपैकी एक असल्याचे वर्णन केले.
“गबरू” हा चित्रपट विशाल राणा आणि ओम छंगानी यांनी निर्मित केला आहे. या चित्रपटात सनी देओलसोबत सिमरन आणि प्रीत कामानी यांच्या महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. सनी देओलच्या “गबरू” च्या प्रदर्शन तारखेत बदल झाल्यानंतर, आता हा चित्रपट लक्ष्य लालवानी आणि अनन्या पांडे यांच्या “चांद मेरा दिल” या चित्रपटाशी स्पर्धा करेल. हा चित्रपट ८ मे रोजी प्रदर्शित होणार आहे. अनन्या आणि लक्ष्यचा हा चित्रपट करण जोहरच्या धर्मा प्रॉडक्शन बॅनरखाली निर्मित आहे.
मार्चमध्ये दोन प्रमुख चित्रपट प्रदर्शित होत आहेत हे लक्षात घेण्यासारखे आहे: रणवीर सिंगचा “धुरंधर २” आणि यशचा “टॉक्सिक”. हे दोन्ही चित्रपट १९ मार्च २०२६ रोजी प्रदर्शित होत आहेत. “धुरंधर” चित्रपटाला बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त यश मिळाले आणि प्रेक्षक त्याच्या सिक्वेलची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. दरम्यान, “टॉक्सिक” चित्रपटाचीही खूप चर्चा आहे. कदाचित या दोन्ही चित्रपटांशी टक्कर टाळण्यासाठी, निर्मात्यांनी सनी देओलच्या “गबरू” चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख बदलली आहे.
