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Ratnagiri News : 19 मित्रांची ट्रिप अन् घात…! गणपतीपुळे समुद्रकिनारी दुर्दैवी घटना; पाच पर्यटक समुद्रात बुडाल्याची भीती

Updated On: Jun 20, 2026 | 02:36 PM IST
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सारांश

Ratnagiri News Marathi : रत्नागिरी जिल्ह्यातील गणपतीपुळे समुद्रकिनाऱ्यावर दुर्दैवी घटना घडली असून संभाजीनगर येथील पाच पर्यटक समुद्रात बुडाल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. भरतीच्या लाटा आणि पाण्याच्या जोरदार प्रवाहात पर्यटक अडकल्यानंतर पोलिस, लाइफगार्ड आणि आपत्ती व्यवस्थापन पथकांनी तातडीने शोध व बचाव मोहीम सुरू केली आहे.

19 मित्रांची ट्रिप अन् घात...! गणपतीपुळे समुद्रकिनारी दुर्दैवी घटना; संभाजीनगरचे पाच पर्यटक समुद्रात बुडाल्याची भीती

19 मित्रांची ट्रिप अन् घात...! गणपतीपुळे समुद्रकिनारी दुर्दैवी घटना; संभाजीनगरचे पाच पर्यटक समुद्रात बुडाल्याची भीती

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विस्तार
  • गणपतीपुळे समुद्रकिनारी संभाजीनगरमधील पाच पर्यटक बुडाले
  • युद्धपातळीवर शोधकार्य सुरू
  • भरतीच्या लाटा आणि पाण्याच्या जोरदार प्रवाह
Ganpatipule Beach Accident News Marathi : रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ गणपतीपुळे समुद्रकिनारा येथे दुर्दैवी घटना घडली असून संभाजीनगर येथील पाच पर्यटक समुद्रात बुडाल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून प्रशासनाने तात्काळ बचाव व शोधमोहीम सुरू केली आहे.

मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, छत्रपती संभाजीनगर येथून एकूण १९ जणांचा एक मोठा गट शनिवारच्या सुट्टीनिमित्त गणपतीपुळे येथे फिरण्यासाठी आला होता. सकाळच्या सुमारास या गटातील काही पर्यटक समुद्रकिनाऱ्यावर गेले आणि पाण्यात उतरले. मात्र, याच वेळी समुद्रात अचानक वाढलेल्या लाटांचा आणि पाण्याच्या वेगवान प्रवाहाचा अंदाज पर्यटकांना आला नाही. त्यामुळे त्यातील पाच जण वेगाने खोल पाण्याकडे वाहून गेले आणि काही क्षणांतच पाण्याच्या प्रवाहात नजरेआड झाले. यानंतर आरडाओरडा होताच स्थानिक नागरिक, बचाव पथक आणि पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली.घटनेची माहिती मिळताच पोलीस, स्थानिक प्रशासन, लाइफगार्ड आणि आपत्ती व्यवस्थापन पथके घटनास्थळी दाखल झाली. बुडालेल्या पर्यटकांचा शोध घेण्यासाठी युद्धपातळीवर मोहीम सुरू असून बोटी आणि अन्य साधनांच्या मदतीने शोधकार्य सुरू आहे.

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या घटनेमुळे समुद्रकिनाऱ्यावर आलेल्या पर्यटकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रशासनाने पर्यटकांना समुद्रात उतरताना काळजी घेण्याचे आणि धोकादायक भागांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे. शोधमोहिमेची अधिकृत माहिती आणि बुडालेल्या पर्यटकांची ओळख प्रशासनाकडून जाहीर झाल्यानंतर पुढील तपशील समोर येण्याची अपेक्षा आहे.

प्रशासनाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल या गंभीर घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस आणि महसूल प्रशासनाचे अधिकारी तातडीने गणपतीपुळे समुद्रकिनाऱ्यावर दाखल झाले आहेत. त्यांच्या देखरेखीखाली किनारी भागात आणि समुद्रात शोधमोहीम अधिक तीव्र करण्यात आली आहे. या दुर्दैवी घटनेमुळे सध्या गणपतीपुळे परिसरात आणि पर्यटकांमध्ये कमालीची हळहळ व्यक्त होत असून, प्रशासनाने पर्यटकांना समुद्रात उतरताना काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे.

बेपत्ता असलेल्या पर्यटकांची नावे
1. आदित्य राऊत
2. यश कांबळे
3. अनिकेत हिवराळे
4. प्रेम आदमाने
5. आनंद नरवडे

या पाचही तरुणांचा शोध घेण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू असून या घटनेमुळे स्थानिक परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. स्थानिक प्रशासन परिस्थितीवर पूर्ण लक्ष ठेवून आहे.

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Web Title: Ganpatipule beach incident five tourists from sambhajinagar feared drowned search operation underway

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Published On: Jun 20, 2026 | 02:35 PM

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