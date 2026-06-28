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ठाणे-पालघर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर सहकार पॅनलचा झेंडा; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या रणनीतीने सहकार पॅनलची सरशी

Updated On: Jun 28, 2026 | 08:35 PM IST
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सारांश

ठाणे-पालघर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत सहकार पॅनलने २१ पैकी १६ जागा जिंकत मोठा विजय मिळवला. या विजयानंतर खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या रणनीतीचे कौतुक करत विजयी उमेदवारांचे अभिनंदन केले.

ठाणे-पालघर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर सहकार पॅनलचा झेंडा; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या रणनीतीने सहकार पॅनलची सरशी

Photo credit - Social Media

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विस्तार

ठाणे पालघर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत सहकार पॅनलने २१ पैकी १६ जागा जिंकून दणदणीत विजय मिळवल्याबद्दल शिवसेना खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी अभिनंदन केले. शिवसेना मुख्य नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या रणनीतीने सहकार पॅनलची निवडणुकीत सरशी झाली.

सहकार पॅनलच्या माध्यमातून निवडून आलेले संचालक ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात महिला, शेतकरी, बचत गट, स्वयंसहायत्ता गटांसाठी काम करतील, असा विश्वास खासदार डॉ. शिंदे यांनी व्यक्त केला. ठाणे येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सहकार पॅनलचे विजयी उमेदवार तसेच बहुजन विकास आघाडीचे माजी आमदार क्षितीज ठाकूर, माजी आमदार राजेश पाटील उपस्थित होते.

सहकार पॅनलला शिवसेना मुख्य नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार किसन कथोरे, बहुजन विकास आघाडीचे अध्यक्ष हितेंद्र ठाकूर, खासदार बाळ्यामामा म्हात्रे यांनी पाठिंबा दिला होता. निवडणुकीत सहकार पॅनलच्या उमेदवारांवर बँकेच्या सभासदांनी विश्वास दाखवला त्याबद्दल खासदार डॉ. शिंदे यांनी मतदारांचे आभार मानले.

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राज्यात सहकार वाढला पाहिजे, सहकारातून समृद्धी साधण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सहकार पॅनलला मार्गदर्शन केले. उपमुख्यमंत्री शिंदे निवडणुकीतील विजयी रणनीतीवर काम केले. ठाणे जिल्ह्यातल्या जागांसाठी त्यामुळे बहुतांश जागा बिनविरोध झाल्या होत्या.वसई तालुक्यात सहकार पॅनलसाठी एकहाती मतदान झाले, त्याबद्दल खासदार डॉ. शिंदे यांनी बहुजन विकास आघाडीचे माजी आमदार क्षितीज ठाकूर यांचा पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान केला.

खासदारांना शिव्या देण्यापेक्षा आत्मपरिक्षण करा

शिवसेनेत प्रवेश केलेल्या खासदारांच्या मतदार संघात जाऊन शिव्या देण्यापेक्षा नेते, कार्यकर्ते पक्ष सोडून का जातात, याचे आत्मपरिक्षण करा, अशी टीका शिवसेना खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी उबाठावर केली. शिवसेना भगवा झेंडा उरावर घेऊनच पुढे चालली आहे म्हणून राज्यातील मतदारांनी २०२४ च्या निवडणुकीत शिवसेनेला भरभरुन मतदान केले आणि उबाठाला जागा दाखवली, असे खासदार डॉ. शिंदे म्हणाले. त्यांना आता सकाळपासून रात्रीपर्यंत शिव्या देण्याचे काम उरले आहे, असा टोला खासदार डॉ. शिंदे यांनी लगावला.

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Web Title: Thane palghar dccb sahakar panel victory shrikant shinde reaction

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Published On: Jun 28, 2026 | 08:35 PM

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