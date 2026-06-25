गुरुवार, 25 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Ravindra Chavan : ठाणे-पालघर डीसीसी बँक निवडणुकीत महायुतीची ताकद पणाला; परिवर्तन पॅनलसाठी रवींद्र चव्हाण मैदानात

Updated On: Jun 25, 2026 | 03:39 PM IST
जाहिरात
सारांश

ठाणे-पालघर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या २७ जून रोजी होणाऱ्या निवडणुकीत महायुतीच्या परिवर्तन पॅनलला विजयी करण्याचे आवाहन भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी केले आहे. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्या संयुक्त महायुतीकडून ‘छत्री’ या चिन्हावर निवडणूक लढवली जात आहे.

ठाणे-पालघर डीसीसी बँक निवडणुकीत महायुतीची ताकद पणाला; परिवर्तन पॅनलसाठी रवींद्र चव्हाण मैदानात

ठाणे-पालघर डीसीसी बँक निवडणुकीत महायुतीची ताकद पणाला; परिवर्तन पॅनलसाठी रवींद्र चव्हाण मैदानात

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ठाणे-पालघर डीसीसी बँक निवडणुकीत महायुतीची ताकद पणाला
  • परिवर्तन पॅनलसाठी रवींद्र चव्हाण मैदानात
  • सहकारी बँकेचे महत्त्व
Thane Palghar DCC Bank Election : ठाणे-पालघर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची सार्वत्रिक निवडणूक २७ जून रोजी होणार असून, या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले आहे. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्या महायुतीने एकत्रितपणे ‘परिवर्तन पॅनल’ उभे केले असून, या पॅनलच्या उमेदवारांना विजयी करण्यासाठी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी मतदारांना आवाहन केले आहे.

रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले की, ही निवडणूक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली लढवली जात आहे. सहकार क्षेत्र अधिक मजबूत, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी महायुतीचे वर्चस्व आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

पत्रकारांवर संतापले संजय दिना पाटील; ‘पुन्हा आलात तर मारून पाठवेन’, प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांना धमकी

सहकारी बँकेचे महत्त्व

ठाणे-पालघर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही जिल्ह्यातील शेतकरी, सहकारी संस्था आणि विविध लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाची आर्थिक संस्था मानली जाते. या बँकेमार्फत शासकीय योजनांचे अनुदान, कर्जवाटप आणि आर्थिक मदत वितरित केली जाते. त्यामुळे बँकेच्या कारभारावर सक्षम नेतृत्व असणे गरजेचे असल्याचे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

प्रथमच महायुतीचे संयुक्त पॅनल

यंदा प्रथमच भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांनी एकत्र येत ‘परिवर्तन पॅनल’ उभे केले आहे. या पॅनलची निवडणूक निशाणी ‘छत्री’ आहे.

महायुतीचे प्रमुख उमेदवार

विविध मतदारसंघांतून महायुतीने खालील उमेदवारांना संधी दिली आहे:

हाऊसिंग मतदारसंघ – सीताराम राणे

पतसंस्था मतदारसंघ – प्रभू पाटील

महिला मतदारसंघ – दीपाली पाटील, सुवर्णा पावशे

अनुसूचित जाती-जमाती मतदारसंघ – पांडुरंग बरोरा

ओबीसी मतदारसंघ – हार्दिक राऊत

भटक्या-विमुक्त जमाती मतदारसंघ – राजेंद्र घोलप

विविध कार्यकारी संस्था मतदारसंघ – ज्योती पाटेकर (जव्हार), अनिल गावंड (पालघर), विद्या वेखंडे (शहापूर), संदीप पावडे (विक्रमगड)

मतदारांना आवाहन

महायुतीच्या सर्व उमेदवारांना ‘छत्री’ या निवडणूक चिन्हासमोर मतदान करून विक्रमी मतांनी विजयी करण्याचे आवाहन रवींद्र चव्हाण यांनी केले. सहकार क्षेत्रातील विकास, पारदर्शकता आणि शेतकरी हितासाठी परिवर्तन पॅनलला पाठिंबा देण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. या निवडणुकीत महायुतीच्या एकजुटीची मोठी परीक्षा लागणार असून, ठाणे-पालघर जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्राच्या भविष्यासाठी ही निवडणूक महत्त्वाची मानली जात आहे.

Maharashtra Politics : राज्यसभेनंतर आता विधान परिषदेतही वाढले भाजपचे संख्याबळ; विधिमंडळात नाही आता मित्रपक्षांची गरज?

Web Title: Ravindra chavan appeals to vote for mahayuti parivartan panel in thane palghar dcc bank election

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 25, 2026 | 03:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mira Bhayandar News : महसूल यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह; आदिवासी जमीन प्रकरणामुळे मिरा-भाईंदरच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ
1

Mira Bhayandar News : महसूल यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह; आदिवासी जमीन प्रकरणामुळे मिरा-भाईंदरच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ

Thane Crime: संतापजनक! नातेवाईकाने आक्षेपार्ह व्हिडीओ दाखवला आणि नको ते केलं; आरोपी फरार
2

Thane Crime: संतापजनक! नातेवाईकाने आक्षेपार्ह व्हिडीओ दाखवला आणि नको ते केलं; आरोपी फरार

३ सें.मी. चुंबक गिळलेल्या ७ वर्षीय मुलीवर यशस्वी उपचार; एंडोस्कोपिक प्रक्रियेमुळे गंभीर गुंतागुंत टळली
3

३ सें.मी. चुंबक गिळलेल्या ७ वर्षीय मुलीवर यशस्वी उपचार; एंडोस्कोपिक प्रक्रियेमुळे गंभीर गुंतागुंत टळली

Kalyan News: घरात नेहमीसारखं सगळं सुरू होतं… पण कोपऱ्यात दिसलं असं काही की कुटुंबाच्या पायाखालची जमीन सरकली!
4

Kalyan News: घरात नेहमीसारखं सगळं सुरू होतं… पण कोपऱ्यात दिसलं असं काही की कुटुंबाच्या पायाखालची जमीन सरकली!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वाहतूक कोंडीवरुन भाजप महिला आघाडी आक्रमक; उपाययोजना न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा

वाहतूक कोंडीवरुन भाजप महिला आघाडी आक्रमक; उपाययोजना न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा

Jun 25, 2026 | 04:27 PM
महाराष्ट्रीयन लग्नात ‘गावदेव’ आणि ‘देवक’ विधी का साजरा केला जातो? जाणून घ्या

महाराष्ट्रीयन लग्नात ‘गावदेव’ आणि ‘देवक’ विधी का साजरा केला जातो? जाणून घ्या

Jun 25, 2026 | 04:23 PM
६ वर्षात तब्बल २४५ देशांची सफर! भारतीय ट्रॅव्हलरने जगभ्रंमती करुन रचला इतिहास; १६ पासपोर्टच्या ढिगाऱ्याचा VIDEO VIRAL

६ वर्षात तब्बल २४५ देशांची सफर! भारतीय ट्रॅव्हलरने जगभ्रंमती करुन रचला इतिहास; १६ पासपोर्टच्या ढिगाऱ्याचा VIDEO VIRAL

Jun 25, 2026 | 04:17 PM
Success Story: Google ची नोकरी सोडून २३ वर्षांची तरुणी झाली उद्योजिका; आशनाने कसा उभारला कोट्यवधींचा AI स्टार्टअप वाचा एका क्लिकवर

Success Story: Google ची नोकरी सोडून २३ वर्षांची तरुणी झाली उद्योजिका; आशनाने कसा उभारला कोट्यवधींचा AI स्टार्टअप वाचा एका क्लिकवर

Jun 25, 2026 | 04:12 PM
Prahaar Movie : २६/११ चा दहशतवादी अजमल कसाबच्या भूमिकेत मराठीचा चॉकलेट हिरो, अंगावर काटा आणणारा ‘प्रहार’चा पहिला लूक प्रदर्शित

Prahaar Movie : २६/११ चा दहशतवादी अजमल कसाबच्या भूमिकेत मराठीचा चॉकलेट हिरो, अंगावर काटा आणणारा ‘प्रहार’चा पहिला लूक प्रदर्शित

Jun 25, 2026 | 04:11 PM
IND A Vs SL A: फ्लॉप शो संपला! श्रीलंकेविरुद्ध Sai Sudarshan ची आक्रमक शतकी खेळी

IND A Vs SL A: फ्लॉप शो संपला! श्रीलंकेविरुद्ध Sai Sudarshan ची आक्रमक शतकी खेळी

Jun 25, 2026 | 04:03 PM
‘पुन्हा आलात तर मारून पाठवेन…’, खासदार संजय दिना पाटील यांची पत्रकाराला धमकी; शिवसेनेच्या ‘या’ नेत्याकडून जाहीर माफी

‘पुन्हा आलात तर मारून पाठवेन…’, खासदार संजय दिना पाटील यांची पत्रकाराला धमकी; शिवसेनेच्या ‘या’ नेत्याकडून जाहीर माफी

Jun 25, 2026 | 03:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा