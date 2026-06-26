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Mira Bhayandar News: फिटनेस संपलेली MBMC बस रस्त्यावर? भाईंदर पोलीस स्टेशनसमोर चाक निकामी; मोठी दुर्घटना टळली

Updated On: Jun 26, 2026 | 04:27 PM IST
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सारांश

भाईंदर पोलीस ठाण्यासमोर MBMC परिवहन विभागाच्या एका बसचे पुढील चाक आडवे झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सुदैवाने बस थांबल्यानंतर हा गंभीर बिघाड लक्षात आल्याने मोठी दुर्घटना टळली. दरम्यान, संबंधित बसच्या फिटनेस प्रमाणपत्राची मुदत संपल्याचा दावा करण्यात येत असून, अशा बसला रस्त्यावर धावण्याची परवानगी कशी देण्यात आली?

फिटनेस संपलेली MBMC बस रस्त्यावर? भाईंदर पोलीस स्टेशनसमोर चाक निकामी; मोठी दुर्घटना टळली

फिटनेस संपलेली MBMC बस रस्त्यावर? भाईंदर पोलीस स्टेशनसमोर चाक निकामी; मोठी दुर्घटना टळली

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विस्तार
  • फिटनेस संपलेल्या बसचा धक्कादायक प्रकार?
  • भाईंदरमध्ये MBMC बसचे चाक निखळण्याच्या स्थितीत
  • कोट्यवधींचा खर्च, तरी बसची दयनीय अवस्था
विजय काते, भाईंदर : मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या (MBMC) परिवहन विभागाच्या एका बसची धोकादायक अवस्था गुरुवारी (26 जून 2026) भाईंदर पोलीस ठाण्यासमोर उघडकीस आली. बसच्या पुढील चाकामध्ये गंभीर बिघाड झाल्याने एका बाजूचे चाक पूर्णपणे निकामी झाले आणि ते निखळण्याच्या स्थितीत असल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले.

मिळालेल्या माहितीनुसार, बस भाईंदर पोलीस स्टेशन परिसरात आल्यानंतर चालकाच्या लक्षात हा बिघाड आला. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखत चालकाने तातडीने बस रस्त्याच्या कडेला थांबवली. सुदैवाने बस थांबल्यानंतर हा गंभीर प्रकार लक्षात आल्याने संभाव्य मोठी दुर्घटना टळली. अन्यथा, प्रवाशांनी भरलेल्या बसचे चाक धावताना निखळले असते, तर मोठी जीवितहानी होण्याची शक्यता होती. या घटनेनंतर काही काळ परिसरात नागरिकांची गर्दी झाली. बसची अवस्था पाहून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त करत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

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दरम्यान, संबंधित बसचा क्रमांक ‘एम परिवहन’ ॲपवर तपासल्यानंतर तिच्या फिटनेस प्रमाणपत्राची मुदत संपल्याचे दिसून येत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे फिटनेस कालावधी संपलेल्या बसला रस्त्यावर धावण्याची परवानगी कशी देण्यात आली, याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

मिरा-भाईंदर महापालिका परिवहन सेवेसाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला जातो. बसांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी संबंधित ठेकेदारांना लाखो ते कोट्यवधी रुपयांची देयके दिली जातात. मात्र, तरीही बसांची अशी धोकादायक अवस्था समोर येत असल्याने परिवहन विभागाच्या देखभाल व्यवस्थेवर आणि संबंधित ठेकेदारांच्या कामकाजावर टीका होत आहे. या घटनेनंतर MBMC प्रशासनाने संबंधित बसची तांत्रिक तपासणी करून बिघाडाचे नेमके कारण शोधावे, तसेच सर्व बसांच्या फिटनेस आणि देखभाल प्रक्रियेचे विशेष ऑडिट करावे, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचीही मागणी जोर धरत आहे.

वाहन योग्यता प्रमाणपत्र

प्रत्येक कमर्शियल वाहनाला (उदा. ट्रक, बस, टॅक्सी) भारतीय रस्त्यांवर चालण्यासाठी आरटीओ (RTO) कडून हे प्रमाणपत्र मिळवणे [मोटार वाहन कायद्यानुसार (Motor Vehicles Act)] अनिवार्य आहे

तपासणी: वाहनाची ब्रेक टेस्ट, प्रदुषण (Emission) तपासणी, स्टीयरिंग आणि टायरची स्थिती आरटीओ अधिकारी तपासतात。
वैधता: नवीन कमर्शियल वाहनांना हे प्रमाणपत्र २ वर्षांसाठी मिळते, त्यानंतर दरवर्षी नूतनीकरण (Renewal) करावे लागते。
अर्ज प्रक्रिया: अधिक माहिती व अर्जासाठी तुम्ही Policybazaar या पोर्टलला भेट देऊ शकता。

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Web Title: Mbmc bus wheel malfunction near bhayandar police station fitness certificate expired claim

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Published On: Jun 26, 2026 | 04:27 PM

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