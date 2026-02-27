Latur Industrial Estate: लातूरमध्ये औद्योगिक क्रांतीची चाहूल; लातूर-नांदेड महामार्गालगत ऑटो इंडस्ट्री

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
लातूर शहर व जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आष्टामोड परिसरात औद्योगिक वसाहत आणि स्वतंत्र ऑटो इंडस्ट्री उभारण्याच्या मागणीला अखेर गती मिळाली असून भूसंपादन प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे.

Updated On: Feb 27, 2026 | 05:15 PM
  • लातूर जिल्ह्याच्या औद्योगिक क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक पाऊल
  • आष्टामोड येथे ‘ऑटो इंडस्ट्री’ जमीन अधिग्रहण सुरू
  • उद्योगमंत्री Uday Samant यांच्यासोबत बैठकीनंतर प्रकल्पाला आला वेग
 

Latur Industrial Estate: लातूर शहर व जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आष्टामोड परिसरात औद्योगिक वसाहत आणि स्वतंत्र ऑटो इंडस्ट्री उभारण्याच्या मागणीला अखेर गती मिळाली असून भूसंपादन प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. ही लातूरकरांसाठी ऐतिहासिक आणि समाधानाची बाब असल्याचे आ. अमित देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे. लातूर-नांदेड महामार्गालगत आष्टामोड परिसरात औद्योगिक वसाहत व ऑटो इंडस्ट्री उभारण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडे सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करण्यात आला होता.

हे देखील वाचा: Umaraga Panchayat Election: उमरग्यात महायुतीतच कुरघोडी; सभापतीपदावरून मित्रपक्ष आमनेसामने

उद्योग, कृषी उत्पादन व्यापार, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात प्रगती करणाऱ्या लातूरमध्ये मालवाहतूक वाहनांची वाढती गरज लक्षात घेऊन वाहन निर्मिती, देखभाल, दुरुस्ती तसेच स्पेअर पार्ट निर्मितीचे पूरक उद्योग उभारण्याची आवश्यकता होती. त्यासाठी संबंधित जागा अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. याबाबत उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्यासोबत मंत्रालयात सविस्तर बैठक घेण्यात आली होती.

सुमारे २६०.८३ हेक्टर क्षेत्रावर उभारणी होणार आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत चाकूर तालुक्यातील आष्टामोड जवळ नांदगाव शिवारात सुमारे २६०.८३ हेक्टर क्षेत्रावर औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करण्यासाठी उद्योजकांकडून प्रस्ताव मागविण्याची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री उदय सामंत, पालकमंत्री छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले तसेच सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासह शासनातील सर्व संबंधितांचे आ. अमित देशमुख यांनी आभार मानले आहेत.

हे देखील वाचा: Latur Zilla Parishad: चाकूरमध्ये राजकीय भूकंप! २६ उमेदवारांची डिपॉझिट जप्त

जिल्ह्यातील उद्योजकांनी संधीचा लाभ घ्यावा. लातूर व जिल्ह्यातील तरुण उद्योजकांनी या संधीचा लाभ घेत अधिकाधिक प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. या प्रकल्पामुळे स्थानिक रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार असून औद्योगिक विकासाला नवी दिशा मिळणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. लातूरच्या विकासाला नवी दिशा मिळणार आहे. यामुळे उद्योजकांसाठी नवी सुवर्णसंधी उपलब्ध होणार आहे. लातूर जिल्ह्यातील तरुणाई मुंबई-पुणे सारख्या शहरांमध्ये नोकरीसाठी जात असत आता काही अंशी ते कमी होण्याची शक्यता आहे.

