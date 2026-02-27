Congress Politics : विरोधी पक्षनेते पद टिकवण्यात काँग्रेसला येणार का यश? 72 जागांवरुन रंगले रणकंदन

या वर्षी राज्यसभेच्या ७२ जागांसाठी होणाऱ्या तीन टप्प्यांच्या निवडणुकांमध्ये प्रामुख्याने काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात लढत असेल. १६ मार्च रोजी ३७ जागांसाठी, २४ जून रोजी आणि ११ नोव्हेंबर रोजी निवडणुका होतील. ३७ जागांसाठी होणाऱ्या पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकीमध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया अलायन्सकडे सध्या १८ जागा आहेत, तर भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएकडे १५ जागा आहेत. एनडीएमध्ये भाजपच्या नऊ जागा आहेत. या निवडणुकीत भाजपच्या जागांची संख्या १२ पर्यंत वाढू शकते. दुसरीकडे, भारतातील १८ जागांपैकी काँग्रेसकडे फक्त चार जागा आहेत. काँग्रेसचे अभिषेक मनु सिंघवी, रजनी पाटील, फुलोदेवी नेताम आणि केटीएस तुलसी यांचा कार्यकाळ संपत आहे. यापैकी तुलसी आणि फुलोदेवी नेताम छत्तीसगडमधून निवडून आले होते, तर अभिषेक मनु सिंघवी तेलंगणामधून आणि रजनी पाटील महाराष्ट्रातून निवडून आले होते.
जूनमध्ये राज्यसभेच्या २४ जागांसाठी निवडणुका
जूनमध्ये होणाऱ्या २४ जागांपैकी काँग्रेसकडे चार जागा आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांचा कार्यकाळ जूनमध्ये संपत आहे. सध्या राज्यसभेत काँग्रेसचे संख्याबळ २७ आहे. जर काँग्रेस या निवडणुकीत आपल्या जागा वाढवू शकली नाही, तर राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद त्यांना गमवावे लागेल. असा अंदाज आहे की काँग्रेस आपल्या जागा दोनने वाढवू शकते, परंतु हे साध्य करण्यासाठी त्यांना गांभीर्याने निवडणूक लढवावी लागेल. सध्या काँग्रेसकडे फक्त तीन राज्यांमध्ये सरकार आहे: तेलंगणा, कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेश. कर्नाटकमध्ये निवडणुका न झाल्याने, तेलंगणा आणि हिमाचल प्रदेशवर जबाबदारी असेल. काँग्रेस तेलंगणामधून दोन आणि हरियाणा, छत्तीसगड आणि हिमाचल प्रदेशमधून प्रत्येकी एक जागा जिंकू शकते.
असे असूनही, काँग्रेसला भाजपकडून तितका धोका नाही जितका त्यांच्याच पक्षात क्रॉस-व्होटिंगमुळे आहे. मागील राज्यसभा निवडणुकीत हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसच्या मतांचे विभाजन झाले होते, ज्यामुळे त्यांना दोन जागा गमवाव्या लागल्या. हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसचे ४० आमदार आहेत. राज्यसभेची एक जागा जिंकण्यासाठी ३५ मते आवश्यक आहेत, त्यामुळे काँग्रेस सहज एक जागा मिळवू शकते. यासाठी काँग्रेसचे आनंद शर्मा आणि माजी प्रदेशाध्यक्षा प्रतिभा सिंह यांची नावे चर्चेत आहेत.
काँग्रेसला क्रॉस-व्होटिंगची भीती
गेल्या वेळी, अभिषेक मनु सिंघवी सहा काँग्रेस आमदारांनी क्रॉस-व्होटिंग केल्यामुळे निवडणूक हरले. काँग्रेस आणि भाजप दोघांनाही ३४ समान मते असताना, एक दिव्य ड्रॉ घेण्यात आला, ज्यामध्ये भाजपचे हर्ष महाजन निवडून आले. हिमाचलमध्ये पराभव झाल्यानंतर, सिंघवी तेलंगणातून राज्यसभेवर निवडून आले. हरियाणात काँग्रेसमध्ये क्रॉस-व्होटिंग ही परंपरा आहे. किरण चौधरी आणि रामचंद्र जांगरा यांच्या कार्यकाळ संपल्यामुळे तेथे निवडणुका होतील. २०२२ मध्ये, कुलदीप बिश्नोईच्या क्रॉस-व्होटिंगमुळे काँग्रेसचे अजय माकन निवडणूक हरले आणि भाजपच्या पाठिंब्याने स्वतंत्र उमेदवार कार्तिकय शर्मा विजयी झाले.
