लोकप्रिय अभिनेत्याचा 27 वर्षांचा संसार मोडणार? पत्नीने केली घटस्फोटाची मागणी, गंभीर आरोप करत म्हणाली, ‘अभिनेत्रीसोबत अफेअर…’

Vijay Sangeetha Divorce: प्रसिद्ध अभिनेता आणि TVK प्रमुख विजय यांची पत्नी संगीता हिने चेंगलपट्टू कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाची याचिका दाखल केली आहे. आता या प्रकरणाला पुढे काय वळण लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Updated On: Feb 27, 2026 | 06:15 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

तामिळनाडूतून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. प्रसिद्ध अभिनेता आणि TVK प्रमुख विजय यांची पत्नी संगीता हिने चेंगलपट्टू कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाची याचिका दाखल केली आहे.विजयचे एका अभिनेत्रीसोबत अफेअर असल्याचा आरोप संगीताने आपल्या अर्जात केला आहे. याच आधारावर तिने कोर्टाकडे घटस्फोटाची मागणी केली आहे. ही बातमी समोर येताच चाहत्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. मात्र, या प्रकरणी विजयच्या बाजूने अद्याप कोणतेही अधिकृत वक्तव्य आलेले नाही. आता या प्रकरणाला पुढे काय वळण लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अभिनेता आणि TVK प्रमुख विजय आणि संगीता यांचे ऑगस्ट 1999 मध्ये लग्न झाले होते. या जोडप्याला दोन मुले आहेत – जेसन संजय आणि दिव्या शाशा. बराच काळ दोघेही सुखी कुटुंब म्हणून पाहिले जात होते.आता समोर आलेल्या माहितीनुसार, घटस्फोटाची ही कायदेशीर प्रक्रिया विशेष विवाह कायदा, 1954 अंतर्गत दाखल करण्यात आली आहे. या कायद्यातील तरतुदींनुसार, जोडीदारापैकी एकावर व्यभिचार किंवा क्रौर्य सारखे आरोप सिद्ध झाल्यास, दुसरा पक्ष घटस्फोटाची मागणी करू शकतो. या बातमीने चाहत्यांना धक्का बसला आहे. सध्या न्यायालयाच्या पुढील कार्यवाहीकडे आणि दोन्ही पक्षांच्या अधिकृत वक्तव्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Vijay (@actorvijay)

 

रश्मिका-विजयनंतर ‘हे’ कपल अडकणार लग्नबंधनात, ‘या’ दिवशी पार पडणार विवाहसोहळा; कोण आहे हे मिस्ट्री कपल?


2014 मध्ये, विजयने त्यांचा राजकीय पक्ष ‘Tamilaga Vetri Kazhaam’ म्हणजेच TVK लाँच केला. 2026 च्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीपूर्वी विजयने अभिनय जगताला अलविदा करण्याचा निर्णय घेतला होता. अभिनयातून निवृत्ती घेत असून भविष्यात राजकारणी म्हणून जनतेची सेवा करायची आहे, असे त्यांनी जाहीर केले होते. हा मोठा निर्णय त्याने त्याच्या ‘जना नयागन’ चित्रपटाच्या ऑडिओ लाँचच्या वेळी चाहत्यांसोबत शेअर केला. अशा स्थितीत या चित्राची चर्चा आणि प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखी वाढली होती. तरीही अद्याप रिलीज होण्याची संधी मिळालेली नाही. कायदेशीर अडचणीत अडकल्याचे चित्र आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by The Knot Forever (@theknotforever)


Rashmika-Vijay Wedding: लाल रंगाचा ड्रेस अन् को-ऑर्ड सेट, रश्मिका-विजय लग्नानंतर पहिल्यांदा आले समोर, पाहा Video

Published On: Feb 27, 2026 | 06:15 PM

