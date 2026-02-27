Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
'मेक इन इंडिया'साठी पुढाकार! पुण्यातील चाकण प्लांटमधून स्कोडाची 'ही' कार जागतिक बाजारपेठेत झेपावणार

स्कोडा ऑटो फॉक्सॅवगन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडने पुण्यातील चाकण येथे त्यांच्या नवीन कुशाकचे उत्पादन सुरू केले आहे. यानिमित्ताने 'मेक इन इंडिया' मोहिमेला प्रोत्साहन मिळते.

Updated On: Feb 27, 2026 | 06:20 PM
पुण्यातील चाकण प्लांटमधून स्कोडाची 'ही' कार जागतिक बाजारपेठेत झेपावणार

पुण्यातील चाकण प्लांटमधून स्कोडाची 'ही' कार जागतिक बाजारपेठेत झेपावणार

  • स्कोडा ऑटोचा ‘मेक इन इंडिया’साठी पुढाकार
  • पुण्यातील चाकण प्लांटमधून Skoda Kushaq चे उत्पादन सुरु
  • जाणून घ्या अधिक माहिती
Skoda Auto Volkswagen India Private Limited (SAVWIPL) ने पुण्यातील चाकण येथील अत्याधुनिक उत्पादन प्रकल्पात नवीन Škoda Kushaq चे उत्पादन सुरू केले आहे. ग्रुपच्या “Make in India, for India and the World” या धोरणानुसार तयार करण्यात आलेली ही एसयूव्ही भारतीय तसेच जागतिक बाजारातील ग्राहकांच्या बदलत्या अपेक्षा लक्षात घेऊन विकसित करण्यात आले आहे.

इंडिया 2.0 स्ट्रॅटेजीतील महत्त्वाचे मॉडेल

नवीन Škoda Kushaq हे कंपनीच्या India 2.0 Strategy अंतर्गत सादर झालेले पहिले मॉडेल होते. भारतातील विविध रस्त्यांच्या परिस्थिती आणि ग्राहकांच्या गरजांचा विचार करून या एसयूव्हीची रचना करण्यात आली आहे. हाय लोकलायझेशन, कमी मालकी खर्च आणि जलद उत्पादन प्रक्रिया यावर कंपनीने विशेष भर दिला आहे.

या एसयूव्हीमध्ये युरोपियन ड्रायव्हिंग डायनॅमिक्स, प्रगत फीचर्स, प्रवाशांसाठी आरामदायक केबिन आणि उच्च दर्जाची सुरक्षितता यांचा उत्तम समतोल साधण्यात आला आहे.

Tata Sierra EV पुन्हा एकदा झाली टेस्टिंग दरम्यान स्पॉट! कधी होणार लाँच? कोणती माहिती मिळाली? जाणून घ्या

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Andreas Dick, बोर्ड मेंबर – प्रॉडक्शन आणि लॉजिस्टिक्स, Škoda Auto यांनी सांगितले की, “कुशाक ही युरोपबाहेरील बाजारासाठी विकसित केलेली आमची पहिली कार असून ती भारत–चेक प्रजासत्ताक सहकार्याचे प्रतीक आहे. पुणे प्लांटमध्ये जलद गतीने उत्पादन सुरू होणे हे भारताच्या मजबूत उत्पादन क्षमतेचे द्योतक आहे. कुशाकच्या यशामुळे भारत महत्त्वाच्या ग्रोथ मार्केटसह जागतिक उत्पादन आणि निर्यात केंद्र म्हणून उदयास येत आहे.”

Piyush Arora, व्यवस्थापकीय संचालक आणि CEO, SAVWIPL म्हणाले,“नवीन कुशाक ही युरोपियन इंजिनिअरिंगची गुणवत्ता भारतीय ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणारी महत्त्वाची एसयूव्ही आहे. मजबूत डिझाइन, प्रगत फीचर्स आणि उच्च सुरक्षिततेसह यात पॅनोरॅमिक सनरूफ, रिअर-सीट मसाज आणि 8-स्पीड ऑटोमॅटिकसारखे प्रीमियम पर्याय दिले आहेत. उत्पादन सुरू होणे हे भारताला स्ट्रॅटेजिक मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे.”

अवघ्या 6 सेकंदात 0-100 kmph स्पीड! दमदार पॉवरसह MINI Cooper S Victory Edition ची प्रि-बुकिंग सुरू

Ashish Gupta, ब्रँड डायरेक्टर, Škoda Auto India यांनी सांगितले, “कुशाकने इंडिया 2.0 अंतर्गत स्कोडासाठी भारतात नवीन अध्याय सुरू केला. नवीन मॉडेलसह आम्ही युरोपियन ड्रायव्हिंग डायनॅमिक्स आणि 5-स्टार सुरक्षिततेला आणखी बळकट करत आहोत. यावर्षीच्या प्रॉडक्ट विस्ताराची ही सुरुवात असून नेटवर्क विस्तार आणि ‘सर्व्हिस-फर्स्ट’ दृष्टिकोनावर आमचा भर कायम राहणार आहे.”

भारतात मजबूत कामगिरी

गेल्या काही वर्षांत Škoda Kushaq ने उत्कृष्ट ड्रायव्हिंग अनुभव, आरामदायक केबिन आणि मजबूत सुरक्षिततेमुळे भारतीय ग्राहकांमध्ये विश्वासार्ह एसयूव्ही म्हणून आपली ओळख निर्माण केली आहे. 2025 मध्ये SAVWIPL ने नोंदवलेल्या 1,17,000 युनिट्सच्या विक्रमी विक्रीत कुशाकचा मोठा वाटा राहिला आहे.

वर्ल्ड प्रीमियर आणि डिलिव्हरी

नवीन Škoda Kushaq चे जागतिक अनावरण जानेवारी 2026 मध्ये करण्यात आले होते. या एसयूव्हीची डिलिव्हरी मार्च 2026 पासून सुरू होणार आहे. प्री-बुकिंगला मिळालेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे ग्राहकांचा ब्रँडवरील विश्वास अधिक मजबूत झाल्याचे कंपनीने सांगितले आहे.

Web Title: Skoda kushaq production starts at chakan plant in pune

Published On: Feb 27, 2026 | 06:20 PM

Topics:  

