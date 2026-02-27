‘मेक इन इंडिया’साठी पुढाकार! पुण्यातील चाकण प्लांटमधून स्कोडाची ‘ही’ कार जागतिक बाजारपेठेत झेपावणार

नवीन Škoda Kushaq हे कंपनीच्या India 2.0 Strategy अंतर्गत सादर झालेले पहिले मॉडेल होते. भारतातील विविध रस्त्यांच्या परिस्थिती आणि ग्राहकांच्या गरजांचा विचार करून या एसयूव्हीची रचना करण्यात आली आहे. हाय लोकलायझेशन, कमी मालकी खर्च आणि जलद उत्पादन प्रक्रिया यावर कंपनीने विशेष भर दिला आहे.
या एसयूव्हीमध्ये युरोपियन ड्रायव्हिंग डायनॅमिक्स, प्रगत फीचर्स, प्रवाशांसाठी आरामदायक केबिन आणि उच्च दर्जाची सुरक्षितता यांचा उत्तम समतोल साधण्यात आला आहे.
Andreas Dick, बोर्ड मेंबर – प्रॉडक्शन आणि लॉजिस्टिक्स, Škoda Auto यांनी सांगितले की, “कुशाक ही युरोपबाहेरील बाजारासाठी विकसित केलेली आमची पहिली कार असून ती भारत–चेक प्रजासत्ताक सहकार्याचे प्रतीक आहे. पुणे प्लांटमध्ये जलद गतीने उत्पादन सुरू होणे हे भारताच्या मजबूत उत्पादन क्षमतेचे द्योतक आहे. कुशाकच्या यशामुळे भारत महत्त्वाच्या ग्रोथ मार्केटसह जागतिक उत्पादन आणि निर्यात केंद्र म्हणून उदयास येत आहे.”
Piyush Arora, व्यवस्थापकीय संचालक आणि CEO, SAVWIPL म्हणाले,“नवीन कुशाक ही युरोपियन इंजिनिअरिंगची गुणवत्ता भारतीय ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणारी महत्त्वाची एसयूव्ही आहे. मजबूत डिझाइन, प्रगत फीचर्स आणि उच्च सुरक्षिततेसह यात पॅनोरॅमिक सनरूफ, रिअर-सीट मसाज आणि 8-स्पीड ऑटोमॅटिकसारखे प्रीमियम पर्याय दिले आहेत. उत्पादन सुरू होणे हे भारताला स्ट्रॅटेजिक मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे.”
Ashish Gupta, ब्रँड डायरेक्टर, Škoda Auto India यांनी सांगितले, “कुशाकने इंडिया 2.0 अंतर्गत स्कोडासाठी भारतात नवीन अध्याय सुरू केला. नवीन मॉडेलसह आम्ही युरोपियन ड्रायव्हिंग डायनॅमिक्स आणि 5-स्टार सुरक्षिततेला आणखी बळकट करत आहोत. यावर्षीच्या प्रॉडक्ट विस्ताराची ही सुरुवात असून नेटवर्क विस्तार आणि ‘सर्व्हिस-फर्स्ट’ दृष्टिकोनावर आमचा भर कायम राहणार आहे.”
गेल्या काही वर्षांत Škoda Kushaq ने उत्कृष्ट ड्रायव्हिंग अनुभव, आरामदायक केबिन आणि मजबूत सुरक्षिततेमुळे भारतीय ग्राहकांमध्ये विश्वासार्ह एसयूव्ही म्हणून आपली ओळख निर्माण केली आहे. 2025 मध्ये SAVWIPL ने नोंदवलेल्या 1,17,000 युनिट्सच्या विक्रमी विक्रीत कुशाकचा मोठा वाटा राहिला आहे.
नवीन Škoda Kushaq चे जागतिक अनावरण जानेवारी 2026 मध्ये करण्यात आले होते. या एसयूव्हीची डिलिव्हरी मार्च 2026 पासून सुरू होणार आहे. प्री-बुकिंगला मिळालेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे ग्राहकांचा ब्रँडवरील विश्वास अधिक मजबूत झाल्याचे कंपनीने सांगितले आहे.