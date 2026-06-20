Buldhana News : जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदर्श उपक्रम; टीबी रुग्णाला दत्तक घेत सहा महिन्यांच्या पोषण आहाराची जबाबदारी

बुलढाणा जिल्ह्यात क्षयरोग निर्मूलनाच्या मोहिमेला बळ देण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांनी एक प्रेरणादायी पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी एका टीबी रुग्णाला सहा महिन्यांसाठी दत्तक घेत त्याच्या पोषण आहाराची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारली असून, या उपक्रमाचे विविध स्तरांतून कौतुक होत आहे.
प्रधानमंत्री टीबीमुक्त भारत अभियान आणि ‘निक्षय मित्र’ योजनेच्या माध्यमातून राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमांतर्गत रुग्णाला पोषण आहाराचे किटही देण्यात आले. या किटमध्ये गहू, ज्वारी किंवा बाजरी, डाळी, खाद्यतेल तसेच दूध किंवा दूध पावडर यांचा समावेश असून, उपचारांसोबत योग्य आहार मिळाल्याने रुग्णाच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे. या प्रसंगी जिल्हा क्षयरोग अधिकारी डॉ. वर्षा गुट्टे आणि वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दिनकर खेरोडकर उपस्थित होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी समाजातील दानशूर व्यक्ती, लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था, अधिकारी आणि उद्योजक यांनी ‘निक्षय मित्र’ म्हणून पुढे येऊन टीबी रुग्णांना पोषण आणि मानसिक आधार द्यावा, असे आवाहन केले.
डॉ. देवरे यांनी सांगितले की, क्षयरोगावर प्रभावी उपचारांसोबतच सकस आहार आणि समाजाचा पाठिंबा तितकाच महत्त्वाचा आहे. प्रत्येक रुग्णाला योग्य मदत मिळाल्यास बुलढाणा जिल्हा टीबीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या संवेदनशील निर्णयामुळे नागरिकांमध्ये सामाजिक बांधिलकीची भावना अधिक दृढ होत असून, अनेकांना टीबी रुग्णांच्या मदतीसाठी पुढाकार घेण्याची प्रेरणा मिळत आहे. ‘निक्षय मित्र’ अभियानाला मिळालेल्या या सकारात्मक प्रतिसादामुळे जिल्ह्यात क्षयरोग निर्मूलनाच्या प्रयत्नांना नवी गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
प्रधानमंत्री टीबीमुक्त भारत अभियान
प्रधानमंत्री टीबीमुक्त भारत अभियान हे भारत सरकारचे एक महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय अभियान आहे, ज्याचा उद्देश देशातून क्षयरोग (टीबी) निर्मूलन करणे हा आहे. या अभियानांतर्गत टीबी रुग्णांचे लवकर निदान, मोफत उपचार, नियमित औषधोपचार आणि पोषण आहाराची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते.