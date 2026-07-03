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Vicky Kaushal Romantic Post: मुंबईच्या पावसात विकी-कतरिनाचा रोमँटिक अंदाज, फोटोच्या कॅप्शनने वेधलं सर्वांचं लक्ष

Updated On: Jul 03, 2026 | 08:55 AM IST
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सारांश

मुंबईच्या पावसात विकी कौशलने कतरिना कैफसोबतचा रोमँटिक फोटो शेअर केला. त्याच्या हृदयस्पर्शी कॅप्शनने चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेत सोशल मीडियावर चर्चा रंगली.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

मुंबईसह उपनगरांमध्ये सलग तिसऱ्या दिवशी मुसळधार पावसाची हजेरी लागली आहे. या पावसामुळे जनजीवन काही प्रमाणात विस्कळीत झाले असले, तरी अनेक जण पावसाचा मनमुराद आनंद घेत आहेत. याच दरम्यान बॉलिवूड अभिनेता विकी कौशलने पत्नी कतरिना कैफसोबतचा एक रोमँटिक फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला असून, त्याच्या कॅप्शनने चाहत्यांचे विशेष लक्ष वेधून घेतले आहे.

विकी कौशलने २ जुलै रोजी आपल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर कतरिना कैफसोबतचा ब्लॅक अँड व्हाईट फोटो शेअर केला. या फोटोमध्ये दोघेही खिडकीजवळ उभे राहून मुंबईच्या पावसाचा आनंद घेताना दिसत आहेत. कतरिनाने विकीच्या खांद्यावर डोके टेकवले असून, दोघेही बाहेर पडणाऱ्या पावसाकडे पाहताना दिसतात. कृष्णधवल छायाचित्रामुळे हा क्षण अधिकच सुंदर आणि भावूक वाटत आहे.

या फोटोसोबत विकीने एक छोटंसं पण हृदयस्पर्शी कॅप्शन लिहिलं आहे. त्याच्या या पोस्टवर चाहत्यांनी भरभरून प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अनेकांनी या जोडप्याच्या साधेपणाचं आणि अप्रतिम केमिस्ट्रीचं कौतुक केलं, तर काहींनी त्यांना बॉलिवूडमधील सर्वात आवडतं जोडपं असल्याचं म्हटलं.

विकी कौशल आणि कतरिना कैफ यांनी ९ डिसेंबर २०२१ रोजी राजस्थानमधील सवाई माधोपूर येथे पारंपरिक हिंदू पद्धतीने विवाह केला होता. ते त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल फार कमी बोलतात, मात्र अधूनमधून सोशल मीडियावर शेअर केलेले असे खास क्षण चाहत्यांच्या पसंतीस उतरतात.

 

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विकी कौशल सध्या संजय लीला भन्साळी यांच्या ‘लव्ह अँड वॉर’ या चित्रपटाच्या चित्रीकरणात व्यस्त आहे. या चित्रपटात त्याच्यासोबत रणबीर कपूर आणि आलिया भट्टही प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहेत.

दरम्यान, कतरिना कैफ शेवटची विजय सेतुपतीसोबत ‘मेरी ख्रिसमस’ या चित्रपटात झळकली होती. तिच्या आगामी प्रोजेक्ट्सबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नसली, तरी तिच्या पुनरागमनाची चाहत्यांना उत्सुकता आहे.

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Web Title: Vicky kaushal romantic post vicky and katrinas romantic monsoon moment in mumbai heartwarming caption steals the spotlight

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Published On: Jul 03, 2026 | 08:55 AM

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