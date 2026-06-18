रश्मिका मंदानाच्या ‘मैसा’ चित्रपटातील गाण्याचे चित्रीकरण पूर्ण; निर्मात्यांनी दिली नवी अपडेट

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना हिचा बहुप्रतीक्षित पॅन-इंडिया चित्रपट ‘मैसा’ सध्या जोरदार चर्चेत आहे. चित्रपटाच्या पहिल्या लूकपासूनच प्रेक्षकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली असून, आता निर्मात्यांनी आणखी एक महत्त्वाची माहिती शेअर केली आहे. ‘मैसा’मधील एका गाण्याचे चित्रीकरण यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्याची घोषणा करण्यात आली असून, त्यामुळे चित्रपटाचे काम अंतिम टप्प्याकडे वाटचाल करत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. ‘मैसा’ हा भारतातील महिला कलाकार केंद्रस्थानी असलेल्या महत्त्वाकांक्षी पॅन-इंडिया चित्रपटांपैकी एक मानला जात आहे. या चित्रपटात रश्मिका मंदाना आतापर्यंतच्या कारकिर्दीतील सर्वात वेगळ्या आणि दमदार भूमिकेत दिसणार असल्याचे सांगितले जात आहे. प्रसिद्ध झालेल्या फर्स्ट-लुक पोस्टर्समध्ये त्यांचा रौद्र आणि अॅक्शनप्रधान अवतार पाहायला मिळाल्याने चाहत्यांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.
२०२६ मधील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या चित्रपटांच्या यादीत ‘मैसा’चे नाव घेतले जात आहे. या चित्रपटात रश्मिका यांचे संपूर्ण ट्रान्सफॉर्मेशन पाहायला मिळणार असून, त्यांच्या व्यक्तिरेखेभोवती रहस्य आणि भावनिक संघर्षाची छटा असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे चित्रपटाबाबत येणारी प्रत्येक नवी माहिती सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. दरम्यान, निर्मात्यांनी त्यांच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम स्टोरीद्वारे गाण्याचे शूटिंग पूर्ण झाल्याची माहिती दिली. त्यांनी “#Mysaa Song Packup” असा छोटा संदेश शेअर करत चाहत्यांसोबत ही आनंदाची बातमी शेअर केली. या अपडेटनंतर चित्रपटाच्या पुढील टप्प्यांबाबत आणि रिलीजसंदर्भातील घोषणांची चाहत्यांना अधिक उत्सुकता लागली आहे.
‘मैसा’ची निर्मिती अनफॉर्म्युला फिल्म्सकडून केली जात असून, दिग्दर्शनाची धुरा रवींद्र पुल्ले यांनी सांभाळली आहे. हा चित्रपट आदिवासी भागांच्या पार्श्वभूमीवर घडणारा भावनिक अॅक्शन-थ्रिलर असल्याचे सांगितले जात आहे. दमदार कथा, भव्य दृश्यरचना आणि अॅक्शनने भरलेले प्रसंग यामुळे हा चित्रपट प्रेक्षकांना वेगळा सिनेमॅटिक अनुभव देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. रश्मिका मंदानासाठीही हा चित्रपट विशेष मानला जात आहे. आतापर्यंत रोमँटिक आणि व्यावसायिक चित्रपटांमध्ये विविध भूमिका साकारल्यानंतर त्या आता अधिक तीव्र, खडतर आणि अॅक्शनप्रधान व्यक्तिरेखेत दिसणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अभिनयाची नवी बाजू पाहण्याची संधी प्रेक्षकांना मिळणार आहे.
गाण्याचे चित्रीकरण पूर्ण झाल्याने ‘मैसा’च्या निर्मिती प्रक्रियेला आणखी वेग मिळाला असून, येत्या काळात ट्रेलर, संगीत आणि प्रदर्शनाच्या तारखेबाबत अधिकृत घोषणा होण्याची चाहत्यांना प्रतीक्षा आहे. रश्मिका मंदानाचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प बॉक्स ऑफिसवर आणि पॅन-इंडिया स्तरावर किती प्रभाव पाडतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.