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Jay Jay Swami Samarth : ‘जय जय स्वामी समर्थ’मध्ये रंगणार मोठा थरार; गौरीसमोर घर की मुलगी असा कठीण प्रश्न

Updated On: Jun 18, 2026 | 04:08 PM IST
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सारांश

‘जय जय स्वामी समर्थ, नवा अध्याय-प्रारब्धाचा शिल्पकार ब्रह्मांडनायक’ मालिकेत गौरीच्या आयुष्यात मोठं संकट उभं राहिलं आहे. स्वामींच्या आशीर्वादाने मिळालेल्या घरावर यशवंतचा डोळा असून ते हस्तगत करण्यासाठी तो कोणत्याही थराला जात आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • मात्र आता याच घरावर संकटाचे ढग दाटून आले आहेत.
  • घराच्या बदल्यात मुलीचा जीव सुरक्षित ठेवण्याची अट तिच्यासमोर ठेवतो.
  • स्वामींवरील अढळ विश्वास या संकटातून तिला बाहेर काढतील का, याची उत्सुकता आता वाढली आहे.
Jay Jay Swami Samarth : कलर्स मराठीवरील ‘जय जय स्वामी समर्थ, नवा अध्याय-प्रारब्धाचा शिल्पकार ब्रह्मांडनायक’ या मालिकेत सध्या प्रेक्षकांना भावनिक आणि उत्कंठावर्धक घडामोडी पाहायला मिळत आहेत. स्वामींच्या कृपेने लाभलेलं घर आणि मुलगी यमुना हेच गौरीच्या आयुष्याचं केंद्रबिंदू आहे. तिच्यासाठी हे घर केवळ चार भिंती नसून श्रद्धा, विश्वास आणि आयुष्यभराच्या संघर्षाचं प्रतीक आहे. मात्र आता याच घरावर संकटाचे ढग दाटून आले आहेत.

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मौल्यवान जागेवर असलेल्या या घरावर डोळा ठेवून यशवंत ते मिळवण्यासाठी सातत्याने नवनवे डाव आखत आहे. पैशांची लालच, दबाव, धमक्या आणि जबरदस्ती अशा अनेक मार्गांचा वापर करूनही गौरी झुकत नसल्याचं पाहून तो आणखी टोकाचं पाऊल उचलतो. आपल्या स्वार्थासाठी तो गौरीची मुलगी यमुना हिचं अपहरण करतो आणि घराच्या बदल्यात मुलीचा जीव सुरक्षित ठेवण्याची अट तिच्यासमोर ठेवतो.

एकीकडे गंभीर आजाराशी झुंज देणारी गौरी आणि दुसरीकडे मुलीच्या सुरक्षिततेची चिंता यामुळे ती पूर्णपणे हतबल होते. अशा कठीण प्रसंगी ती स्वामी समर्थांच्या चरणी धाव घेते आणि आपल्या घराचं तसेच मुलीच्या भविष्याचं रक्षण करण्यासाठी प्रार्थना करते. तिची श्रद्धा आणि स्वामींवरील अढळ विश्वास या संकटातून तिला बाहेर काढतील का, याची उत्सुकता आता वाढली आहे.

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यशवंतचा अहंकार आणि कपट यांना स्वामी कसा धडा शिकवणार? गौरीचं घर आणि यमुना दोघांनाही सुरक्षित ठेवण्यात स्वामींचा आशीर्वाद कसा कामी येणार? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं मालिकेच्या आगामी भागांत उलगडणार आहेत. त्यामुळे ‘जय जय स्वामी समर्थ’मधील पुढील घडामोडी प्रेक्षकांसाठी अधिकच रंजक ठरणार आहेत.

Web Title: Jay jay swami samarth gauri is in trouble

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Published On: Jun 18, 2026 | 04:08 PM

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