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Preity Zinta : प्रीती झिंटाला मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा! डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सविरोधात खटला दाखल करण्याची परवानगी

Updated On: Jun 18, 2026 | 04:54 PM IST
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सारांश

बॉलिवूड अभिनेत्री प्रीती झिंटा हिने एआयच्या मदतीने तयार करण्यात आलेल्या कथित डीपफेक व्हिडिओ, मॉर्फ केलेल्या छायाचित्रे आणि बनावट ऑनलाइन सामग्रीविरोधात न्यायालयीन लढा सुरू केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने तिला गुगल, मेटा, एक्ससह अनेक डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सविरोधात दिवाणी दावा दाखल करण्याची परवानगी दिली आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • अनेक डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सविरोधात व्यापक दिवाणी दावा दाखल करण्याची परवानगी दिली आहे.
  • व्यावसायिक प्रतिष्ठेला आणि ब्रँड मूल्याला धक्का बसत आहे.
  • प्रीती झिंटा तिच्या आगामी ‘बटवारा’ या चित्रपटामुळेही चर्चेत आहे.
Preity Zinta : बॉलिवूड अभिनेत्री आणि उद्योजिका प्रीती झिंटा हिने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरून तयार करण्यात आलेल्या कथित डीपफेक व्हिडिओ, मॉर्फ केलेली छायाचित्रे, बनावट मीम्स आणि खोट्या चॅटबॉट प्रोफाइल्सविरोधात मोठे कायदेशीर पाऊल उचलले आहे. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने तिला गुगल एलएलसी, मेटा, एक्स आणि इतर अनेक डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सविरोधात व्यापक दिवाणी दावा दाखल करण्याची परवानगी दिली आहे.

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मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रीती झिंटाच्या वतीने न्यायालयात मांडण्यात आले की, तिच्या संमतीशिवाय तिची प्रतिमा, व्यक्तिमत्त्व आणि ओळख वापरून एआयच्या मदतीने विविध प्रकारची डिजिटल सामग्री तयार करण्यात आली. त्यानंतर ही सामग्री इंटरनेटवर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अभिनेत्रीच्या कायदेशीर पथकाचे म्हणणे आहे की, अशा प्रकारच्या कृतींमुळे तिच्या सार्वजनिक प्रतिमेला, व्यावसायिक प्रतिष्ठेला आणि ब्रँड मूल्याला धक्का बसत आहे.

सुनावणीदरम्यान वकिलांनी न्यायालयासमोर असा युक्तिवाद केला की, प्रीती झिंटा भारतीय नागरिक असून तिचे वास्तव्य आणि व्यावसायिक कामकाज प्रामुख्याने मुंबईत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी करण्याचा अधिकार मुंबई उच्च न्यायालयाकडेच असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच संबंधित सामग्री देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसारित होत असल्याने तिच्या प्रतिमेवर सातत्याने परिणाम होत असल्याचा दावाही करण्यात आला. न्यायालयाने दिलेल्या परवानगीमुळे आता प्रीती झिंटा अधिकृतपणे संबंधित डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सविरोधात दिवाणी खटला दाखल करू शकणार आहे. या खटल्यात ती नुकसानभरपाईची मागणी करण्यासोबतच तिच्या परवानगीशिवाय तयार करण्यात आलेली आणि प्रसारित होत असलेली सामग्री हटवण्यासाठी कायमस्वरूपी आदेश देण्याची विनंतीही करणार असल्याचे समोर आले आहे.

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याचिकेत संबंधित प्लॅटफॉर्म्सवर तिच्या व्यक्तिमत्त्वाचा अनधिकृत वापर झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून, अशा प्रकारच्या एआय-आधारित सामग्रीमुळे तिच्या नैतिक आणि व्यावसायिक हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. डिजिटल युगात डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर आणि त्यातून निर्माण होणारे धोके लक्षात घेता हे प्रकरण महत्त्वाचे मानले जात आहे. दरम्यान, प्रीती झिंटा तिच्या आगामी ‘बटवारा’ या चित्रपटामुळेही चर्चेत आहे. या चित्रपटातील तिच्या भूमिकेची झलक समोर आल्यानंतर चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली असून, दीर्घ विश्रांतीनंतर ती पुन्हा मोठ्या पडद्यावर दिसणार आहे.

Web Title: Preity zinta relief for preity zinta from the bombay high court

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Published On: Jun 18, 2026 | 04:54 PM

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