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Mirzapur The Movie: ‘मिर्झापूर: द मूव्ही’च्या टीझरचा इंटरनेटवर धुमाकूळ; रिलीज होताच यूट्यूब ट्रेंडिंगमध्ये पटकावला पहिला क्रमांक

Updated On: Jun 28, 2026 | 02:43 PM IST
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सारांश

'मिर्झापूर: द मूव्ही'चा बहुप्रतीक्षित टीझर प्रदर्शित होताच इंटरनेटवर धुमाकूळ घातला आहे. पंकज त्रिपाठी, अली फझल आणि दिव्येंदू शर्मा यांच्या दमदार पुनरागमनासह टीझर यूट्यूब ट्रेंडिंगमध्ये #1 वर पोहोचला आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

‘मिर्झापूर’च्या चाहत्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. अनेक महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर ‘मिर्झापूर: द मूव्ही’चा बहुप्रतीक्षित टीझर अखेर प्रदर्शित झाला असून, रिलीज होताच त्याने इंटरनेटवर अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. अवघ्या काही तासांतच हा टीझर यूट्यूब ट्रेंडिंगमध्ये पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला असून, सोशल मीडियावर त्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे.

टीझरमध्ये ‘मिर्झापूर’ची ओळख बनलेली सत्ता, सूड, रक्तरंजित संघर्ष आणि दमदार संवादांची झलक पाहायला मिळते. पंकज त्रिपाठी, अली फझल आणि दिव्येंदू शर्मा पुन्हा एकदा आपल्या लोकप्रिय भूमिकांमध्ये दिसत असून, त्यांच्या दमदार स्क्रीन प्रेझेन्सने चाहत्यांची उत्सुकता आणखी वाढवली आहे. मोठ्या पडद्यावर ‘मिर्झापूर’चे विश्व अधिक भव्य आणि सिनेमॅटिक स्वरूपात पाहायला मिळणार असल्याचे टीझर स्पष्टपणे दाखवतो.

टीझरला मिळालेल्या तुफान प्रतिसादानंतर निर्मात्यांनीही आनंद व्यक्त केला. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत ‘Mirzapur: The Movie’चा टीझर यूट्यूब ट्रेंडिंगमध्ये #1 वर पोहोचल्याचे सांगितले आणि प्रेक्षकांना ४ सप्टेंबर रोजी चित्रपटगृहात भेटण्याचे आवाहन केले.

 

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या चित्रपटाच्या भव्य स्टारकास्टमध्ये अभिषेक बॅनर्जी, रसिका दुगल, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, प्रमोद पाठक, श्रिया पिळगावकर, हर्षिता शेखर गौड, श्वेता त्रिपाठी आणि सोनल एस. चौहान यांचाही समावेश आहे. हे सर्व कलाकार मिळून ‘मिर्झापूर’ च्या विश्वातील एक नवा, अधिक भव्य आणि रोमांचक अध्याय प्रेक्षकांसमोर सादर करणार आहेत.

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‘मिर्झापूर: द मूव्ही’ ची निर्मिती Amazon MGM Studios आणि Excel Entertainment यांच्या प्रस्तुतीखाली होत आहे. गुरमीत सिंग यांच्या दिग्दर्शनाखाली आणि पुनीत कृष्णा यांच्या लेखणीतून साकारलेल्या या चित्रपटाची निर्मिती रितेश सिधवानी आणि फरहान अख्तर यांनी एक्सेल एंटरटेनमेंटच्या बॅनरखाली केली आहे. तर कासिम जगमागिया आणि विशाल रामचंद्रनी हे या चित्रपटाचे सह-निर्माते आहेत. ‘मिर्झापूर: द मूव्ही’ ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी हिंदी आणि तेलुगू भाषांमध्ये भव्य स्वरूपात जगभरातील सिनेमागृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

Web Title: Mirzapur the movie teaser youtube trending number 1 marathi

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Published On: Jun 28, 2026 | 02:36 PM

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