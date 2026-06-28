Welcome To The Jungle Box Office Collection: वेलकम टू द जंगल’ची जागतिक बॉक्स ऑफिसवर घोडदौड; कमावले तब्बल ‘इतके’ कोटी

अक्षय कुमारचा बहुप्रतीक्षित ‘वेलकम टू द जंगल’ चित्रपट प्रदर्शित होताच बॉक्स ऑफिसवर दमदार सुरुवात करत चर्चेचा विषय ठरला आहे. जवळपास ३० कलाकारांचा ताफा असलेल्या या मल्टिस्टारर चित्रपटाला भारतासह परदेशातही प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असून, पहिल्याच दिवशी चित्रपटाने उल्लेखनीय कमाई केली आहे.
वेलकम टू द जंगल’च्या जगभरातील पहिल्या दिवसाच्या कमाईचे आकडेही जाहीर झाले आहेत. अधिकृत आकडेवारीनुसार, चित्रपटाने जगभरातील बॉक्स ऑफिसवर पहिल्याच दिवशी 27.60 कोटी कमावले आहेत. याव्यतिरिक्त, चित्रपटाने भारतीय बॉक्स ऑफिसवरील पेड प्रिव्ह्यूमधून 4.07 कोटी आणि शुक्रवारी, म्हणजेच प्रदर्शनाच्या पहिल्याच दिवशी 15.33 कोटी कमावले आहेत. परदेशात, चित्रपटाने 4.70 कोटी जमा केले आहेत.
पहिल्याच दिवसाच्या बॉक्स ऑफिस कमाईत ‘वेलकम टू द जंगल’ने दमदार कामगिरी करत अनेक चित्रपटांना मागे टाकले आहे. या चित्रपटाने ‘भूत बंगला’ (18.31 कोटी रुपये), ‘राजा शिवाजी’ (हिंदी – 12.40 कोटी रुपये) आणि ‘पेड्डी’ (हिंदी – 3 कोटी रुपये) यांसारख्या चित्रपटांच्या ओपनिंग डे कलेक्शनचा विक्रम मागे सोडला. 2026 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या सुमारे दहा चित्रपटांपेक्षा या चित्रपटाची पहिल्या दिवसाची कमाई अधिक असल्याचे समोर आले आहे.
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‘वेलकम टू द जंगल’ हा लोकप्रिय ‘वेलकम’ फ्रँचायझीचा तिसरा भाग आहे. या मल्टिस्टारर चित्रपटात अक्षय कुमारसह जवळपास 30 कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये झळकले आहेत. जॅकलिन फर्नांडिस, दिशा पटानी, सुनील शेट्टी, जॅकी श्रॉफ, रविना टंडन यांसारखे अनेक प्रसिद्ध कलाकार चित्रपटात दिसत आहेत.
चित्रपटाची कथा जंगलात तयार होत असलेल्या 2,000 कोटी रुपयांच्या चित्रपटाच्या पार्श्वभूमीवर उलगडते. या प्रवासात प्रेक्षकांना विनोद, गोंधळ, ॲक्शन आणि अनेक अनपेक्षित ट्विस्ट्सचा भरपूर अनुभव मिळतो. मोठी स्टारकास्ट आणि मनोरंजनाने भरलेली कथा यामुळे ‘वेलकम टू द जंगल’ला प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
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