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Eetha movie: ‘ईठा’मुळे श्रद्धा कपूर अडचणीत? चित्रपटाच्या नावावरून वाद, कुटुंबाचा आक्षेप; NCPनेही व्यक्त केली नाराजी

Updated On: Jun 28, 2026 | 01:24 PM IST
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सारांश

श्रद्धा कपूरच्या आगामी 'ईठा' चित्रपटाच्या नावावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. त्यांच्या कुटुंबाने चित्रपटाच्या शीर्षकावर आक्षेप घेतला असून राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही नाराजी व्यक्त केली आहे. जाणून घ्या नेमकं प्रकरण काय आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

श्रद्धा कपूरच्या आगामी ‘ईठा’ चित्रपटाचा टीझर नुकताच प्रदर्शित झाला असून, त्याने प्रेक्षकांच्या मनात धडकी भरवली आहे. हा चित्रपट महाराष्ट्राच्या प्रसिद्ध लावणी नृत्यांगना विठाबाई नारायणगावकर यांच्या जीवनावर आधारित आहे. चित्रपटातील श्रद्धाचा लूक खूपच प्रभावी आहे, पण आता तिच्या अडचणी वाढत असल्याचे दिसते. हा चित्रपट कथेपेक्षा त्याच्या शीर्षकामुळे मोठ्या वादात सापडला आहे. चित्रपटाच्या नावामुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सांस्कृतिक वर्तुळात विरोध सुरू झाला आहे. विठाबाईंच्या कुटुंबीयांनीही चित्रपटाच्या शीर्षकावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (एनसीपी) चित्रपट आणि सांस्कृतिक विभागाने चित्रपटाच्या ‘ईठा’ या शीर्षकावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. पक्षाचे स्पष्ट म्हणणे आहे की, हे शीर्षक महाराष्ट्रातील महान तमाशा कलाकार आणि प्रसिद्ध लावणी नृत्यांगना विठाबाई नारायणगावकर यांच्या ऐतिहासिक वारसा आणि योगदानाला न्याय देत नाही. जर हा चित्रपट त्यांच्या जीवनावर आधारित असेल, तर त्याचे नाव ‘ईठा’ ऐवजी ‘विठा’ का ठेवले नाही?

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चित्रपट आणि सांस्कृतिक विभागाचे महाराष्ट्र अध्यक्ष बाबासाहेब पाटील यांनी या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित करत विचारले, “जर संपूर्ण चित्रपट विठाबाई नारायणगावकर यांच्या गौरवशाली जीवनावर आधारित असेल, तर निर्मात्यांनी ‘विठा’ किंवा ‘विठाबाई’ ऐवजी ‘इठा’ असे नाव का ठेवले?” त्यांच्या मते, महाराष्ट्राच्या लोककलेला जागतिक स्तरावर नेणाऱ्या या महान कलाकाराच्या सन्मानार्थ चित्रपटाचे शीर्षक थेट त्यांच्या नावाशी संबंधित असायला हवे.

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या मागणीला विठाबाई नारायणगावकर यांच्या कुटुंबाकडून पूर्ण पाठिंबा मिळाला आहे. विठाबाईंचे पुत्र कैलाश नारायणगावकर, राजेश नारायणगावकर आणि त्यांचे नातू मोहित नारायणगावकर हे देखील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भूमिकेचे जोरदार समर्थन करतात. विठाबाईंचे जीवन आणि संघर्ष मोठ्या पडद्यावर पूर्ण सन्मान आणि आदराने चित्रित केला जावा, असे कुटुंब आणि पक्ष या दोघांचेही मत आहे.

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मात्र, या संपूर्ण वादासंदर्भात चित्रपटाचे दिग्दर्शक लक्ष्मण उतेकर किंवा निर्मिती संस्था मॅडॉक फिल्म्स यांच्याकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेले नाही. इतकेच नव्हे तर, चित्रपटाच्या सत्यतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

Web Title: Eetha movie shraddha kapoor in trouble over eetha title family objects ncp also expresses displeasure

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Published On: Jun 28, 2026 | 01:24 PM

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