Taylor Swift Wedding : हॉलिवूडवाल्यांचा शाहीपणा! आता गायिका टेलरही चढली बोहल्यावर; लग्नाचा बजेट 100 कोटींच्या पार

विशेष म्हणजे Taylor Swift च्या या लग्नासाठी 100 कोटींपेक्षा जास्त बजेट सेट करण्यात आला आहे. एकंदरीत, Taylor चा विवाहसोहळा शाही होणार आहे. या लग्नात फक्त 1000 ते 1200 वर्हाडी मंडळी उपस्थित राहतील. Taylor चे नाव जगभरात जरी प्रसिद्ध असले तरी तिला किमान लोकांच्या गर्दीतच लग्नसोहळा उरकायचा आहे. त्यासाठी तिने जगभरातील तमाम प्रसिद्ध व्यक्तिमत्त्वांना डिजिटल स्वरूपात आमंत्रण देण्यास सुरुवातही केली आहे. त्यामुळे भारतातून कोणते ते विशेष सेलिब्रिटी असतील ज्यांना Taylor Swift च्या शाही विवाहसोहळा अनुभवण्याची संधी मिळेल? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
Taylor चं लग्न अमेरिकेतील मॅडिसन स्केवर गार्डन या भव्य मैदानात आयोजित करण्यात आले आहे. आश्चर्य म्हणजे या जागेच भाडं 1 मिलियन डॉलर म्हणजेच भारतीय करंसीत जवळजवळ10 कोटी रुपये इतके आहे. Taylor Swift म्हंटल तर गाणं तर वाजणारच, त्यामुळे या शाही विवाहसोहळ्यात संगीताची काहीच कमतरता नाही. स्वतः Taylor Swift चा प्रियकर Travis Kelce एक प्रसिद्ध फुटबॉल प्लेअर आहे त्यामुळे लग्नात फुटबॉल क्षेत्रातील अनेक दिग्गजही पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. लग्नाचे आयोजन 3 जुलै रोजी करण्यात आले आहे.