मुंबईच्या पावसात मेट्रोने प्रवास करताना दिसला ‘हा’ अभिनेता; गर्दीत चेहरा लपवतानाचा व्हिडिओ व्हायरल

मुंबईतील मुसळधार पाऊस आणि वाहतूक कोंडीमुळे सर्वसामान्यांसह सेलिब्रिटींनाही त्रास सहन करावा लागत आहे. अशातच बॉलिवूड अभिनेता रणदीप हुड्डा याने ट्रॅफिकचा त्रास टाळण्यासाठी निवडलेला मार्ग सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. रणदीपचा मेट्रोने प्रवास करतानाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
व्हायरल व्हिडिओमध्ये रणदीप हुड्डा चेहऱ्यावर मास्क लावून मुंबई मेट्रोमध्ये प्रवास करताना दिसतो. कोणताही स्टारडमचा आव न आणता तो इतर प्रवाशांप्रमाणे शांतपणे मेट्रोमध्ये उभा असल्याचे दिसते. प्रवासादरम्यान एका महिलेने त्याच्याशी संवाद साधल्याचेही व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळते. विशेष म्हणजे, मास्कमुळे अनेक प्रवाशांना तो प्रसिद्ध अभिनेता असल्याचे ओळखूच आले नाही.
मुंबईत पावसामुळे निर्माण झालेल्या वाहतूक कोंडीपासून बचाव करण्यासाठी रणदीपने मेट्रोचा पर्याय निवडल्याने त्याच्या साधेपणाचे अनेकांनी कौतुक केले आहे. सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत असून चाहते त्यावर विविध प्रतिक्रिया देत आहेत.
View this post on Instagram
दरम्यान, रणदीप हुडा लवकरच ‘ईठा’ या चित्रपटात प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. लक्ष्मण उतेकर दिग्दर्शित हा चित्रपट २८ ऑगस्ट रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटात रणदीपसोबत श्रद्धा कपूर आणि झीशान अय्युब यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत.
Actor Lip Kiss Video: २५ वर्षांनी लहान इन्फ्लुएन्सरला ‘या’ अभिनेत्याने जबरदस्ती केले किस, Video व्हायरल, नेटकऱ्यांनी केलं ट्रोल
विशेष म्हणजे, ‘ईठा’च्या प्रदर्शनानंतर अवघ्या दोन दिवसांपूर्वी प्रदर्शित होणाऱ्या यशच्या बहुप्रतीक्षित ‘टॉक्सिक’ या चित्रपटाशी बॉक्स ऑफिसवर थेट स्पर्धा होणार आहे. त्यामुळे ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस बॉक्स ऑफिसवर मोठी चुरस पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
Samantha Ruth Prabhu: सामंथा रुथ प्रभूने शेअर केला बेबी बंपचा फोटो, कॅप्शनने वेधलं लक्ष; चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव