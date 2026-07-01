Samantha Ruth Prabhu: सामंथा रुथ प्रभूने शेअर केला बेबी बंपचा फोटो, कॅप्शनने वेधलं लक्ष; चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव

दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभू सध्या तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. अभिनेत्री लवकरच आई होणार असून, तिची प्रसूती यावर्षाच्या अखेरीस अपेक्षित आहे. नुकताच तिने सोशल मीडियावर तिच्या बेबी बंपचा खास फोटो शेअर केला असून, त्यासोबत लिहिलेल्या मजेशीर कॅप्शनने चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
सामंथाने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर बेबी बंपचा फोटो शेअर करत लिहिले, “माझे सिक्स-पॅक ॲब्स… नंतर भेटू!” या एका ओळीने सोशल मीडियावर चाहत्यांची मने जिंकली. तिच्या या पोस्टनंतर कमेंट्समध्ये अभिनंदनाचा वर्षाव होत असून, चाहते तिच्या आणि बाळाच्या उत्तम आरोग्यासाठी शुभेच्छा देत आहेत.
काही आठवड्यांपूर्वीच सामंथाने पती आणि चित्रपट निर्माता राज निदिमोरू यांच्यासोबत पहिल्या बाळाची अपेक्षा असल्याची आनंदाची बातमी चाहत्यांसोबत शेअर केली होती. त्यानंतर तिच्या प्रत्येक पोस्टकडे चाहत्यांचे विशेष लक्ष लागून आहे.
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अभिनयातून घेणार ब्रेक
‘मा इंटी बंगारम’ चित्रपटाच्या यश सोहळ्यात सामंथाने तिच्या आगामी योजनांबद्दलही भाष्य केले. आरोग्याला प्राधान्य देण्यासाठी आणि मातृत्वाचा आनंद घेण्यासाठी ती काही काळ अभिनयापासून दूर राहणार असल्याचे तिने सांगितले.
यावेळी ती म्हणाली, “‘मा इंटी बंगारम’नंतर मला माझ्या आरोग्यामुळे ब्रेक घ्यावा लागेल. मी प्रसूती रजेवर असेन. त्यानंतर माझ्या चाहत्यांसाठी आणखी एका दमदार चित्रपटासह नक्कीच पुनरागमन करेन.”
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२०२५ मध्ये झाले लग्न
सामंथा रुथ प्रभू आणि राज निदिमोरू यांनी १ डिसेंबर २०२५ रोजी कोईम्बतूर येथील ईशा फाऊंडेशनमध्ये खासगी समारंभात विवाह केला होता. दोघांनी प्रथम ‘द फॅमिली मॅन २’ या लोकप्रिय वेब सीरिजमध्ये एकत्र काम केले. त्यानंतर ‘सिटाडेल: हनी बनी’ आणि ‘मा इंटी बंगारम’ या प्रकल्पांमध्येही त्यांची जोडी पाहायला मिळाली.
दरम्यान, सामंथा लवकरच ‘रक्त ब्रह्मांड’ या बहुचर्चित वेब सीरिजमध्ये झळकणार असून, तिचे चाहते तिच्या पुनरागमनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.