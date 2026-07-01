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Lock Upp 2: Bisexual आहे Akanksha Chamola? गौरव खन्नाच्या पत्नीचं ‘सीक्रेट’ नेमकं कोणी उघड केलं?

Updated On: Jul 01, 2026 | 08:57 AM IST
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सारांश

Lock Upp 2 मध्ये श्रेया कालराने आकांक्षा चमोलाबाबत वैयक्तिक दावा केला. या खुलाशानंतर आकांक्षाने दोन लाईफलाईन गमावल्या. गौरव खन्नासोबतच्या घटस्फोटानंतर पुन्हा ती चर्चेत आली आहे.

( फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

( फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • आकांक्षा चमोला बायसेक्शुअल असल्याचा दावा?
  • श्रेया कालराने उघड केलं मोठं ‘सीक्रेट’
  • आकांक्षा चमोलाने दोन लाईफलाईन गमावल्या
नेटफ्लिक्सच्या ‘लॉक अप २’ या शोमध्ये एका धक्कादायक क्षणी, स्पर्धक श्रेया कालराने सुफी मोतीवाला याच्याशी बोलताना सहकारी स्पर्धक आकांक्षा चमोलाविषयी एक अत्यंत खाजगी गोष्ट उघड केली. या खुलाशामुळे आकांक्षा अडचणीत आली आहे. आकांक्षाने तिची मैत्रीण श्रेयाविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर हे घडले आहे. या खुलाशामुळे ‘लॉक अप’ घरात मोठा गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.

सुफीशी बोलताना श्रेया म्हणाली, “हे उघड केल्यास मी वाईट व्यक्ती ठरेन का?” सुफीने उत्तर दिले, “नाही, हा खेळाचाच एक भाग आहे.” मग श्रेया म्हणाली, “ती बायसेक्शुअल आहे.” हे ऐकून आश्चर्यचकित झालेला सुफी म्हणाला, “मग ती अशी कशी आहे?” सुरुवातीला तो म्हणाला की ही माहिती त्यांच्यापुरतीच मर्यादित राहिली पाहिजे. आगामी एपिसोडमध्ये श्रेया कालरा आणि आकांक्षा चमोलाच्या नात्याचा शेवट कुठे होतो हे पाहणे रंजक ठरेल.

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आकांक्षा चमोलाने दोन लाईफलाईन गमावल्या
श्रेया कालराने असा युक्तिवाद केला की, शोमध्ये हे गुपित उघड करून आकांक्षाने तिच्या तीनपैकी दोन लाईफलाईन गमावल्या आहेत. विशेष म्हणजे, एपिसोडमध्ये जे दाखवण्यात आले त्यापलीकडे आकांक्षा चमोलाने किंवा ‘लॉक अप’च्या निर्मात्यांनी या खुलाशावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

घटस्फोटाच्या खुलाशामुळेही होती चर्चेत

नेटफ्लिक्सच्या ‘लॉक अप’ या शोच्या प्रीमियर एपिसोडमध्ये आकांक्षा चमोला आणि तिचा पती गौरव खन्ना घटस्फोट घेत असल्याचे उघड केल्यापासून आकांक्षा चर्चेत आहे. ‘एक्सपोज’ टास्कदरम्यान ती म्हणाली, “मी आणि गौरव घटस्फोट घेत आहोत. आम्ही गेल्या वर्षभरापासून वेगळे राहत होतो आणि याबद्दल कोणालाही माहिती नव्हती.” नंतर तिने स्पष्ट केले की त्यांच्यात कोणतेही कटुता नाही. ती म्हणाली, “माझ्या आणि गौरवमध्ये गोष्टी वाईट नाहीत. आम्ही अजूनही एकमेकांशी बोलतो. आम्हाला वाटत नाही की आम्ही जोडीदार म्हणून एकमेकांसाठी योग्य आहोत, कारण भविष्याबद्दल आमच्या कल्पना खूप वेगळ्या आहेत.” काही वर्षे डेटिंग केल्यानंतर गौरव खन्ना आणि आकांक्षा चमोला यांनी २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी कानपूरमध्ये लग्न केले होते.

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Web Title: Is akanksha chamola bisexual who revealed gaurav khannas wifes biggest secret

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Published On: Jul 01, 2026 | 08:57 AM

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