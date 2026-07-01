Lock Upp 2: Bisexual आहे Akanksha Chamola? गौरव खन्नाच्या पत्नीचं ‘सीक्रेट’ नेमकं कोणी उघड केलं?

सुफीशी बोलताना श्रेया म्हणाली, “हे उघड केल्यास मी वाईट व्यक्ती ठरेन का?” सुफीने उत्तर दिले, “नाही, हा खेळाचाच एक भाग आहे.” मग श्रेया म्हणाली, “ती बायसेक्शुअल आहे.” हे ऐकून आश्चर्यचकित झालेला सुफी म्हणाला, “मग ती अशी कशी आहे?” सुरुवातीला तो म्हणाला की ही माहिती त्यांच्यापुरतीच मर्यादित राहिली पाहिजे. आगामी एपिसोडमध्ये श्रेया कालरा आणि आकांक्षा चमोलाच्या नात्याचा शेवट कुठे होतो हे पाहणे रंजक ठरेल.
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आकांक्षा चमोलाने दोन लाईफलाईन गमावल्या
श्रेया कालराने असा युक्तिवाद केला की, शोमध्ये हे गुपित उघड करून आकांक्षाने तिच्या तीनपैकी दोन लाईफलाईन गमावल्या आहेत. विशेष म्हणजे, एपिसोडमध्ये जे दाखवण्यात आले त्यापलीकडे आकांक्षा चमोलाने किंवा ‘लॉक अप’च्या निर्मात्यांनी या खुलाशावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
घटस्फोटाच्या खुलाशामुळेही होती चर्चेत
नेटफ्लिक्सच्या ‘लॉक अप’ या शोच्या प्रीमियर एपिसोडमध्ये आकांक्षा चमोला आणि तिचा पती गौरव खन्ना घटस्फोट घेत असल्याचे उघड केल्यापासून आकांक्षा चर्चेत आहे. ‘एक्सपोज’ टास्कदरम्यान ती म्हणाली, “मी आणि गौरव घटस्फोट घेत आहोत. आम्ही गेल्या वर्षभरापासून वेगळे राहत होतो आणि याबद्दल कोणालाही माहिती नव्हती.” नंतर तिने स्पष्ट केले की त्यांच्यात कोणतेही कटुता नाही. ती म्हणाली, “माझ्या आणि गौरवमध्ये गोष्टी वाईट नाहीत. आम्ही अजूनही एकमेकांशी बोलतो. आम्हाला वाटत नाही की आम्ही जोडीदार म्हणून एकमेकांसाठी योग्य आहोत, कारण भविष्याबद्दल आमच्या कल्पना खूप वेगळ्या आहेत.” काही वर्षे डेटिंग केल्यानंतर गौरव खन्ना आणि आकांक्षा चमोला यांनी २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी कानपूरमध्ये लग्न केले होते.
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