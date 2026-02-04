Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Do Deewane Sahar Me: ‘दो दीवाने सहर में’ या चित्रपटाचा ट्रेलर व्हॅलेंटाईन वीकच्या पार्श्वभूमीवर प्रदर्शित!

झी स्टुडिओज आणि भन्साली प्रोडक्शन्सच्या ‘दो दीवाने सहर में’ या चित्रपटाचा ट्रेलर व्हॅलेंटाईन वीकच्या पार्श्वभूमीवर प्रदर्शित झाला आहे.

Updated On: Feb 04, 2026 | 08:39 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

झी स्टुडिओज आणि भन्साली प्रोडक्शन्सच्या बहुप्रतीक्षित ‘दो दीवाने सहर में’ या चित्रपटाचा ट्रेलर अखेर प्रदर्शित झाला असून, व्हॅलेंटाईन वीकच्या पार्श्वभूमीवर या ट्रेलरने प्रेक्षकांच्या मनात हळवी भावना निर्माण केली आहे. भावनिक आणि वास्तवाची झलक देणाऱ्या टीझरनंतर आलेला हा ट्रेलर सिद्धांत चतुर्वेदी आणि मृणाल ठाकूर यांची प्रेमकहाणी अधिक खोलवर उलगडून दाखवतो. ही केवळ परीकथेसारखी रोमँटिक गोष्ट नसून, आधुनिक शहरात जगणाऱ्या दोन व्यक्तींच्या नात्यातील गुंतागुंत, असुरक्षितता आणि प्रामाणिक भावना यांचा संवेदनशील प्रवास आहे.

‘दो दीवाने सहर में’ ही मॉडर्न लव्ह स्टोरी परिपूर्णतेच्या कल्पनेपासून दूर जाते. ट्रेलरमधून दिसणारी कथा अशी आहे की, प्रेम म्हणजे एकमेकांना “पूर्ण” करणे नसून, एकमेकांना समजून घेणे आणि स्वीकारणे असते. धावपळीच्या, सतत बदलणाऱ्या शहराच्या पार्श्वभूमीवर दोन अनोळखी व्यक्ती एकमेकांच्या आयुष्यात येतात. त्यांच्या नात्याची सुरुवात मोठ्या संवादांपेक्षा शांत क्षणांतून, अपूर्ण बोलण्यातून, नजरेतील भावनांतून आणि हळूहळू घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांतून होते.

मृणाल ठाकूर आणि सिद्धांत चतुर्वेदी यांची केमिस्ट्री ट्रेलरमध्ये अत्यंत सहज आणि हृदयस्पर्शी वाटते. दोघेही अशी पात्रे साकारताना दिसतात, जी केवळ एकमेकांवर प्रेम करत नाहीत, तर स्वतःलाही समजून घेण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. त्यांच्या अभिनयात कोणतीही बनावटपणा न जाणवता एक नैसर्गिक भावनिक ओघ दिसून येतो. त्यामुळे ही प्रेमकहाणी प्रेक्षकांना त्यांच्या स्वतःच्या अनुभवांशी जोडून घेण्याची ताकद ठेवते.

निर्मात्यांनी सोशल मीडियावर ट्रेलर शेअर करताच प्रेक्षकांकडून सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. अनेकांनी या चित्रपटाला “खऱ्या प्रेमाची कथा” असे संबोधले असून, सिद्धांत आणि मृणाल यांची जोडी यंदाच्या सर्वात लक्षवेधी ऑन-स्क्रीन जोड्यांपैकी एक ठरेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. प्रेमातील शांतता, वेदना, आशा आणि अपूर्णतेला स्वीकारण्याचा संदेश ट्रेलरमधून ठळकपणे पुढे येतो.

झी स्टुडिओज आणि भन्साली प्रोडक्शन्स प्रस्तुत ‘दो दीवाने सहर में’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शन रवि उद्यावर यांनी केले आहे. संजय लीला भन्साली, प्रेरणा सिंह, उमेश कुमार बंसल आणि भारत कुमार रंगा यांनी रवि उद्यावर फिल्म्ससोबत मिळून या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. व्हॅलेंटाईन वीकच्या आसपास प्रदर्शित होणारा हा चित्रपट 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार असून, हळव्या आणि प्रामाणिक प्रेमकथेची अनुभूती प्रेक्षकांना देण्याचे आश्वासन देतो.

Published On: Feb 04, 2026 | 08:39 PM

