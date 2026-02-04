Mandar Shinde : “आम्हाला माहीतच नव्हतं की आम्ही भाऊ आहोत…” दिगर्दशक केदार शिंदेंच्या भावाचे ‘ते’ वक्तव्य

केदार शिंदे मराठी सिनेसृष्टीतील फार मोठे नाव आहे. तर शाहीर साबळे म्हणजे महाराष्ट्राची ओळख आहेत. पण यांच्याच नात्यात असणारे एक नाव म्हणजे मंदार शिंदे! कधी काळी सुप्रसिद्ध मालिकांचे सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून गाजलेले ‘मंदार शिंदे’ आज घर चालवण्यासाठी ड्राइव्हर म्हणून नोकरी करत आहेत. मंदार शिंदे हे शाहीर साबळे यांचे नातू तर दिग्दर्शक केदार शिंदे यांचे सख्खे धाकटे भाऊ आहेत. हल्लीच मंदार शिंदे यांची मुलाखत प्रसिद्ध झाली आहे. त्यामध्ये मंदार यांनी लहानपणीची अनेक गोष्टी आणि व्यथा, दोन्ही सांगितल्या आहेत.
मुळात, बाळाला त्याची आई अगदी जन्माच्या अगोदरपासून ज्ञात असते. पण केदार शिंदे यांच्या बाबतीत फार वेगळे दृश्य पाहायला मिळतात. मुलाखतीत सांगताना मंदार शिंदे म्हणाले की “केदार दादा आजोबा (शाहीर साबळे) यांच्या घरी राहायला होता तर मी आईसोबत काळाचौकीला राहत होतो. दादाची शाळाही वेगळी होती आणि वलयही! अगदी आम्हाला माहीतच नव्हतं की आम्ही दोघे सख्खे भाऊ आहोत. दादालाही ५ ते ७ वर्षांनी माहिती पडले की माझी आईच त्याची आई आहे.”
मंदार यांनी मुलाखतीत त्यांच्या करिअरविषयही सांगितले. आधी मंदार मालिका इंडस्ट्रीमध्ये सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून काम करत होते. त्यांनी अनेक गाजलेल्या मालिकांसाठी काम केले आहे. पण कालांतराने कामाच्या अभावामुळे घर चालवण्यासाठी ड्राइव्हिंगचा पर्याय निवडला. आता मंदार एका व्यापाराकडे ड्राइविंगची नोकरी करत आहेत. ते सांगताना मंदार म्हणाले की,” सुदैवाने मी ज्या व्यापाराकडे नोकरी करतो, ते फार चांगले आहेत आणि मीही माझ्या कामात तितकाच इमानदार आहे.”
मंदार शिंदे यांनी मालिका इंडस्ट्रीमध्ये येऊ पाहणाऱ्या नवयुगाला सल्ला दिला आहे. त्यांनी सांगितले की या क्षेत्रात दिलखुलासपणे या. पण एक लक्षात असू द्या की आपल्याला दुसरी कोणतीही कला अवगत असावी जेणेकरून आपले पोट थांबणार नाही. तसेच त्यांनी ही मुलाखत पाहून कुणी काम दिले तर त्या कामाचे ते नक्कीच स्वीकार करतील असा विश्वास जारी केला आहे.