OTTवर येणार ‘Mismatched 4’, डिंपल–ऋषीची रोमँटिक जोडी परत चर्चेत, चाहते झाले भावूक

नेटफ्लिक्सच्या रोमँटिक ड्रामा मालिकेतील “मिसमॅच्ड” च्या शेवटच्या सीझनची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. मंगळवार, ३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नवीन सीझनची घोषणा करण्यात आली. प्राजक्ता कोळी आणि रोहित सराफ पुन्हा एकदा डिंपल आणि ऋषी यांच्या भूमिकेत दिसतील. मालिकेचा तिसरा सीझन डिसेंबर २०२४ मध्ये प्रदर्शित झाला, त्यानंतर आता चौथा सीझन जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र डिंपल आणि ऋषीचे काही चाहते या घोषणेमुळे आनंदी असले तरी काहीजण निराश आहेत. मिसमॅच्ड सीझन ४ च्या घोषणेमुळे चाहते निराश का झाले आहेत ते जाणून घेऊया.
निर्मात्यांनी ३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मिसमॅच्डच्या चौथ्या सीझनची घोषणा केली. डिंपल आणि ऋषीच्या पुनरागमनाने काही चाहते खूप आनंदी झाले होते, तर काही नवीन सीझनच्या घोषणेमुळे भावूक झाले होते. खरं तर, मिसमॅच्डचा आगामी सीझन देखील शेवटचा असणार आहे, ज्यामुळे काही चाहते भावनिक होत आहेत. एका चाहत्याने लिहिले, “हा शेवटचा सीझन आहे, विश्वास बसत नाहीये?” दुसऱ्याने लिहिले, “आम्हाला फक्त डिंपल आणि ऋषीच्या प्रेमकथेचा आनंददायी शेवट हवा आहे.” दुसऱ्या वापरकर्त्याने लिहिले, “अंतिम सीझन… या बातमीने माझे मन दुखावले आहे.”
मिसमॅच्डचा तिसरा सीझन २०२४ मध्ये प्रदर्शित झाला. पहिले दोन सीझन हिट झाले असले तरी तिसऱ्या सीझनला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. तिसऱ्या भागात रणविजय सिंग, मुस्कान जाफरी, तारुक रैना आणि अहसास चन्ना यांनी पहिल्या दोन सीझनमधील भूमिका पुन्हा साकारल्या. या शोमध्ये लॉरेन रॉबिन्सन, गरिमा याज्ञिक आणि अक्षत एस यांच्यासह नवीन कलाकारांची भर पडली. या रोमँटिक ड्रामाने त्याच्या आकर्षक कथानकाने प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले, परंतु प्राजक्ता कोळी आणि रोहित सराफ यांच्या केमिस्ट्रीने चाहत्यांना जिंकले.
गेल्या वर्षी मे महिन्यात ‘मिसमॅच्ड’च्या शेवटच्या सीझनची घोषणा करण्यात आली होती. नेटफ्लिक्स इंडियाने इंस्टाग्रामवर एक फोटो पोस्ट केला होता ज्याच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले होते, “आम्ही रडलो, ओरडलो, आम्ही एकमेकांसाठी प्रेमाच्या कथा रचल्या. चला शेवटच्या वेळी आईस्ड कॉफी पिऊन भेटूया, पण ही डेट नाहीये? ‘मिसमॅच्ड’ सीझन ४ लवकरच येत आहे, फक्त नेटफ्लिक्सवर.” निर्मात्यांनी सांगितले की, “मिसमॅच्ड नेहमीच प्रेमाबरोबरच वेळेबद्दलही आहे. सीझन ४ मध्ये दोन लोक जेव्हा एकमेकांना निरोप देत असल्याचे समजतात तेव्हा काय होते याचा शोध घेतला जातो. डिंपल आणि ऋषी मोठे झाले आहेत, बदलले आहेत आणि वेगवेगळे मार्ग निवडले आहेत, परंतु चित्र अजूनही पाहायचे आहे, माझ्या मित्रा! नेटफ्लिक्सवरील ‘नेक्स्ट’ द्वारे प्रेक्षकांना या नवीन अध्यायाची पहिली झलक देण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत.”
