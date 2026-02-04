Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

OTTवर येणार ‘Mismatched 4’, डिंपल–ऋषीची रोमँटिक जोडी परत चर्चेत, चाहते झाले भावूक

प्राजक्ता कोळी आणि रोहित सराफ पुन्हा एकदा डिंपल आणि ऋषी यांच्या भूमिकेसाठी सज्ज झाले आहेत. लवकरच ते प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

Updated On: Feb 04, 2026 | 07:53 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

नेटफ्लिक्सच्या रोमँटिक ड्रामा मालिकेतील “मिसमॅच्ड” च्या शेवटच्या सीझनची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. मंगळवार, ३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नवीन सीझनची घोषणा करण्यात आली. प्राजक्ता कोळी आणि रोहित सराफ पुन्हा एकदा डिंपल आणि ऋषी यांच्या भूमिकेत दिसतील. मालिकेचा तिसरा सीझन डिसेंबर २०२४ मध्ये प्रदर्शित झाला, त्यानंतर आता चौथा सीझन जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र डिंपल आणि ऋषीचे काही चाहते या घोषणेमुळे आनंदी असले तरी काहीजण निराश आहेत. मिसमॅच्ड सीझन ४ च्या घोषणेमुळे चाहते निराश का झाले आहेत ते जाणून घेऊया.

निर्मात्यांनी ३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मिसमॅच्डच्या चौथ्या सीझनची घोषणा केली. डिंपल आणि ऋषीच्या पुनरागमनाने काही चाहते खूप आनंदी झाले होते, तर काही नवीन सीझनच्या घोषणेमुळे भावूक झाले होते. खरं तर, मिसमॅच्डचा आगामी सीझन देखील शेवटचा असणार आहे, ज्यामुळे काही चाहते भावनिक होत आहेत. एका चाहत्याने लिहिले, “हा शेवटचा सीझन आहे, विश्वास बसत नाहीये?” दुसऱ्याने लिहिले, “आम्हाला फक्त डिंपल आणि ऋषीच्या प्रेमकथेचा आनंददायी शेवट हवा आहे.” दुसऱ्या वापरकर्त्याने लिहिले, “अंतिम सीझन… या बातमीने माझे मन दुखावले आहे.”

मिसमॅच्डचा तिसरा सीझन २०२४ मध्ये प्रदर्शित झाला. पहिले दोन सीझन हिट झाले असले तरी तिसऱ्या सीझनला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. तिसऱ्या भागात रणविजय सिंग, मुस्कान जाफरी, तारुक रैना आणि अहसास चन्ना यांनी पहिल्या दोन सीझनमधील भूमिका पुन्हा साकारल्या. या शोमध्ये लॉरेन रॉबिन्सन, गरिमा याज्ञिक आणि अक्षत एस यांच्यासह नवीन कलाकारांची भर पडली. या रोमँटिक ड्रामाने त्याच्या आकर्षक कथानकाने प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले, परंतु प्राजक्ता कोळी आणि रोहित सराफ यांच्या केमिस्ट्रीने चाहत्यांना जिंकले.

Savalyachi Janu Savali : मालिकेतली गायिका तारा, खऱ्या आयुष्यात झाली व्यावसायिक! सुरु केला नवा बिजीनेस

गेल्या वर्षी मे महिन्यात ‘मिसमॅच्ड’च्या शेवटच्या सीझनची घोषणा करण्यात आली होती. नेटफ्लिक्स इंडियाने इंस्टाग्रामवर एक फोटो पोस्ट केला होता ज्याच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले होते, “आम्ही रडलो, ओरडलो, आम्ही एकमेकांसाठी प्रेमाच्या कथा रचल्या. चला शेवटच्या वेळी आईस्ड कॉफी पिऊन भेटूया, पण ही डेट नाहीये? ‘मिसमॅच्ड’ सीझन ४ लवकरच येत आहे, फक्त नेटफ्लिक्सवर.” निर्मात्यांनी सांगितले की, “मिसमॅच्ड नेहमीच प्रेमाबरोबरच वेळेबद्दलही आहे. सीझन ४ मध्ये दोन लोक जेव्हा एकमेकांना निरोप देत असल्याचे समजतात तेव्हा काय होते याचा शोध घेतला जातो. डिंपल आणि ऋषी मोठे झाले आहेत, बदलले आहेत आणि वेगवेगळे मार्ग निवडले आहेत, परंतु चित्र अजूनही पाहायचे आहे, माझ्या मित्रा! नेटफ्लिक्सवरील ‘नेक्स्ट’ द्वारे प्रेक्षकांना या नवीन अध्यायाची पहिली झलक देण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत.”

Bigg Boss Marathi Season 6: करण आणि रुचिता पुन्हा भिडले! प्राजक्ताने केला राडा? आजच्या बिग बॉस प्रोमोने वेधले लक्ष

Web Title: Mismatched 4 dimplerishis love story returns on ott

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 04, 2026 | 07:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

७ वर्षांनंतर Rhea Chakrabortyचा दमदार कमबॅक; ‘फॅमिली बिझनेस’चा फर्स्ट लुक चर्चेत, चाहत्यांनी दिला पाठिंबा
1

७ वर्षांनंतर Rhea Chakrabortyचा दमदार कमबॅक; ‘फॅमिली बिझनेस’चा फर्स्ट लुक चर्चेत, चाहत्यांनी दिला पाठिंबा

Devkhel Web Series: अभिनय, फॅशन आणि कलाकृतींचा परिपूर्ण संगम, प्राजक्ता माळीचा ‘देवखेळ’ प्रवास
2

Devkhel Web Series: अभिनय, फॅशन आणि कलाकृतींचा परिपूर्ण संगम, प्राजक्ता माळीचा ‘देवखेळ’ प्रवास

Devkhel Web Series: ‘देवखेळ’ वेबसिरिजवर बंदी घालण्याची मागणी, आमदार भास्कर जाधव आक्रमक; संकासूराच्या चित्रणावरून कोकणात रोष
3

Devkhel Web Series: ‘देवखेळ’ वेबसिरिजवर बंदी घालण्याची मागणी, आमदार भास्कर जाधव आक्रमक; संकासूराच्या चित्रणावरून कोकणात रोष

‘Kohrra 2’ trailer: ३ वर्षांनंतर पुन्हा उलगडणार सत्य… मोना सिंग आणि बरुण सोबती घेणार सत्याचा शोध
4

‘Kohrra 2’ trailer: ३ वर्षांनंतर पुन्हा उलगडणार सत्य… मोना सिंग आणि बरुण सोबती घेणार सत्याचा शोध

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
OTTवर येणार ‘Mismatched 4’, डिंपल–ऋषीची रोमँटिक जोडी परत चर्चेत, चाहते झाले भावूक

OTTवर येणार ‘Mismatched 4’, डिंपल–ऋषीची रोमँटिक जोडी परत चर्चेत, चाहते झाले भावूक

Feb 04, 2026 | 07:53 PM
शेतीतील कचऱ्यापासून आता बनणार ‘पॅकेजिंग बॉक्स’! अमेझॉन इंडिया आणि IIT रूरकी यांचा महत्त्वपूर्ण करार

शेतीतील कचऱ्यापासून आता बनणार ‘पॅकेजिंग बॉक्स’! अमेझॉन इंडिया आणि IIT रूरकी यांचा महत्त्वपूर्ण करार

Feb 04, 2026 | 07:49 PM
परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती; आदिवासी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अर्जाचे आवाहन

परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती; आदिवासी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अर्जाचे आवाहन

Feb 04, 2026 | 07:47 PM
Valentine’s Day 2026: तुमच्या आवडत्या व्यक्तिला द्या खास सरप्राईज! गिफ्ट करा हे बेस्ट कॅमेरा स्मार्टफोन, किंमत 30 हजारांहून कमी

Valentine’s Day 2026: तुमच्या आवडत्या व्यक्तिला द्या खास सरप्राईज! गिफ्ट करा हे बेस्ट कॅमेरा स्मार्टफोन, किंमत 30 हजारांहून कमी

Feb 04, 2026 | 07:47 PM
शेख हसीनांच्या काळात सात वेळा जेल अन् कडेवर तान्हं बाळ; बांगलादेशच्या प्रचारात ‘या’ महिलेची होतेय जोरदार चर्चा

शेख हसीनांच्या काळात सात वेळा जेल अन् कडेवर तान्हं बाळ; बांगलादेशच्या प्रचारात ‘या’ महिलेची होतेय जोरदार चर्चा

Feb 04, 2026 | 07:20 PM
व्हॅलेंटाईन वीकसाठी खास! मृणाल–सिद्धांतच्या ‘Do Deewane Seher Mein’चा ट्रेलर आउट

व्हॅलेंटाईन वीकसाठी खास! मृणाल–सिद्धांतच्या ‘Do Deewane Seher Mein’चा ट्रेलर आउट

Feb 04, 2026 | 07:07 PM
टीम इंडियाची T20 World Cup मध्ये आतापर्यंत कशी राहिली कामगिरी? एका क्लिकवर वाचा संपूर्ण इतिहास

टीम इंडियाची T20 World Cup मध्ये आतापर्यंत कशी राहिली कामगिरी? एका क्लिकवर वाचा संपूर्ण इतिहास

Feb 04, 2026 | 07:07 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM