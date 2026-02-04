Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Rahul Gandhi on PM Nrendra Modi: “पंतप्रधान मोदी घाबरले आहेत, म्हणूनच संसदेत आले नाहीत”; राहुल गांधींचा घणाघाती आरोप

संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे भाषण टळल्यानंतर राहुल गांधींनी त्यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. माजी लष्करप्रमुख जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकाचा संदर्भ देत त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेवरून सरकारला धारेवर धरले.

Updated On: Feb 04, 2026 | 08:16 PM
  • “PM मोदी सत्याला घाबरतात, म्हणूनच संसदेत आले नाहीत”
  • राहुल गांधींचा घणाघाती आरोप
  • माजी लष्करप्रमुखांच्या पुस्तकाचा दिला संदर्भ
संसदेच्या अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये प्रचंड गोंधळ पाहायला मिळत आहे. लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांचे उत्तर अपेक्षित होते, मात्र विरोधकांच्या गोंधळामुळे पंतप्रधानांचे भाषण टळले. यावरून विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी पंतप्रधानांवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

“पंतप्रधान सत्याला सामोरे जाण्यास घाबरले” – राहुल गांधी

राहुल गांधींनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर एक व्हिडिओ शेअर करत दावा केला की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्याला सामोरे जाण्यास घाबरत आहेत. त्यांनी म्हटले, “मी दुपारीच सांगितले होते की पंतप्रधान संसदेत येणार नाहीत. ते घाबरलेले आहेत आणि त्यांना महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करायची नाही.”

पंतप्रधानांचे भाषण का होऊ शकले नाही?

लोकसभेत सायंकाळी ५ वाजता कामकाज सुरू झाल्यावर अध्यक्षस्थानी असलेल्या सभापती संध्या राय यांनी खासदारांना शांत राहण्याचे आवाहन केले. मात्र, विरोधकांकडून जोरदार घोषणाबाजी आणि निदर्शने सुरूच राहिली. या अभूतपूर्व गोंधळामुळे पंतप्रधान आपले निवेदन देऊ शकले नाहीत आणि त्यांचे भाषण पुढे ढकलण्यात आले.

Rahul Gandhi : हॅलो…गद्दार दोस्त! संसदेच्या आवारात राहुल गांधी अन् रवनीत बिट्टू यांच्यात शाब्दिक चकमक

माजी लष्करप्रमुखांच्या पुस्तकावरून नवा वाद

राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणात माजी लष्करप्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे यांच्या पुस्तकाचा संदर्भ देत सरकारला घेरले. “पंतप्रधान आले असते तर मी त्यांना जनरल नरवणे यांचे पुस्तक भेट दिले असते. हे पुस्तक कोणत्याही परदेशी लेखकाने नाही, तर भारताच्या माजी लष्करप्रमुखांनी लिहिले आहे.” काय आहे आरोप? राहुल गांधींच्या मते, या पुस्तकात असा उल्लेख आहे की चिनी सैन्याने घुसखोरी केली तेव्हा लष्कराला निर्णयासाठी वाट पाहण्यास भाग पाडले गेले आणि पंतप्रधानांनी जबाबदारी लष्करावर ढकलली. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी हे आरोप फेटाळून लावत सांगितले की, हे पुस्तक अद्याप अधिकृतपणे प्रकाशित झालेले नाही.

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर सरकारला घेरले

राहुल गांधींनी केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप करताना म्हटले की, राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर राजकीय नेतृत्व मागे हटले आहे. “मला हे मुद्दे संसदेत उपस्थित करायचे होते, पण आम्हाला बोलण्यापासून रोखले गेले आणि सरकार उत्तर देण्यास टाळाटाळ करत आहे,” असेही ते म्हणाले.

Loksabha Election 2026: ‘ट्रेड डील’ बळीराजाशी विश्वासघात; काँग्रेसचा गंभीर आरोप; शेती-वाडी अमेरिकेकडे गहाण

